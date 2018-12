Rössli galoppiert bald wieder

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Mittwochmorgen treffen beim Restaurant Rössli in Lindau im Halbstundentakt Handwerker, Getränkehändler und andere Lieferanten ein. Der Zeitplan ist eng, schon am Samstag wollen Pächter und Chef de Service Qaisar Butt und Koch Walter Alder die Dorfbevölkerung bei Gerstensuppe, Risotto und Würsten willkommen heissen. Sie sind die neuen Gastgeber im Lokal, das fast drei Jahre lang geschlossen war. «Das Rössli ist eine kleine Trouvaille», sagt Alder. «Wir müssen es nur wieder zum Galoppieren bringen.» Die grosse Sympathiewelle, die ihm von der Dorfbevölkerung entgegenschlage, sei eine wahre Freude. Seit bekannt ist, dass die Lichter bald wieder angehen werden, kämen Leute spontan vorbei und würden reservieren wollen.

Gast bestimmt Angebot

Offiziell eröffnet wird das Restaurant am Dienstag. «Dann schauen wir, was der Gast will und bauen den Betrieb laufend aus», sagt Butt. Sonntag und Montag sind als Ruhetage geplant, ebenso sollen an den Nachmittagen die Türen geschlossen bleiben. «Wir sind aber flexibel, wenn die Gäste auch am Nachmittag oder an einem Montag einkehren wollen, passen wir uns an», sagt Butt.

Das «Rössli», einst mit 16-Gault-Millau-Punkten und einem Michelin-Stern ausgezeichnet, soll eine Gaststätte für jede Frau und jeden Mann werden. «Der Müllmann ist genauso willkommen wie der Bankdirektor», sagt Alder.

Auszeichnungen von Michelin und Gault Millau wolle er sich mit seinen 63 Jahren nicht mehr antun. Er habe andere erlebt, die diesem Druck nicht standhielten. «Wenn die Hausfrau mit dem Kind bei mir einen Kaffee trinken kommt, dann ist mir das Michelin-Stern genug», sagt er. Das sei für ihn eine ebenso wertvolle Auszeichnung.

«Ich war überzeugt, dass wir das Rössli wieder zum Leben erwecken können.»Paul Zbinden

Alder will eine kleine Karte und Saisonales anbieten und mit regionalen Lieferanten zusammenarbeiten. Es müsse nicht immer Filet und Entrecôte, sondern könne gerne auch Grossmutters Küche sein. Etwa Fleisch, das man lange schmoren lasse, ein Brasato oder Ossobuco. Mittags soll es fünf verschiedene Menus, darunter auch ein vegetarisches, geben. Den Vereinsleuten bietet das «Rössli» eine eigene Karte an. Darauf gibt es Speisen wie Käseschnitte oder Wurstsalat.

Alder sowie Butt haben langjährige Erfahrung in der Gastronomie. Der Koch hat im Hotel Savoy am Zürcher Paradeplatz die Lehre gemacht und im Aathal während 15 Jahren ein eigenes Restaurant geführt. Das Lokal war gar Filmkulisse bei «Giulias Verschwinden». Die Filmcrew hat dort drei Wochen lang die Restaurant-Szenen gedreht.

Chef de Service Butt ist in Pakistan aufgewachsen, lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und hat unter anderem die Hotelfachschule in Thun absolviert. An mehreren Orten bildet er Quereinsteiger zu Gastronomen weiter. Auch im Rössli will er das tun. Leute, die interessiert und gewillt seien, in der Gastronomie Fuss zu fassen, bekämen die Möglichkeit, ein anerkanntes Zertifikat oder Diplom zu machen.

Paul Zbinden, der die Liegenschaft mit zwei Geschäftspartnern erworben hat, schätzt die Spontaneität und Ideen der beiden. «Ich war überzeugt, dass wir das Rössli wieder zum Leben erwecken können.» (Landbote)