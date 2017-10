SVP lehnt den Umzug der Verwaltung ab

Projekt Gemeindehaus im Gewerbehaus Dreispitz

Mehr Platz, höhere Sicherheit

Dass es eine neue Lösung für das Gemeindehaus in Lindau braucht, ist unbestritten. Der Platz ist in dem 1937 erbauten und 2006/2007 nur notdürftig sanierten Gebäude knapp, die Wände sind ringhörig und die Sicherheit der Angestellten ist nicht gewährleistet.



Vorgesehen ist eine möglichst flexible Raumeinteilung, die bei sich ändernden Bedürfnissen angepasst werden kann. Der Zugang zum Gebäude erfolgt von der Lindauerstrasse her über den Haupteingang. Im Untergeschoss wird das Archiv untergebracht.



Im Eingangsbereich im Erdgeschoss sind eine zentrale Schalteranlage sowie Besprechungsräume vorgesehen, wovon zwei einen höheren Sicherheitsstandard aufweisen. Die Mitarbeiter sind durch einen fix installierten Tisch vom Kunden abgegrenzt und können sich, wenn nötig, durch eine Tür im hinteren Bereich des Raumes in Sicherheit bringen. Künftig wird auch niemand mehr die Verwaltung unbemerkt betreten können.



Hinter dem Empfangsbereich und den Besprechungsräumen befinden sich die einzelnen Arbeitsplätze. Die heute schon vorhandenen Möbel sollen weiter verwendet werden. Der Mietvertrag kann nach fünf Jahren gekündigt werden, ist aber auch längerfristig verlängerbar.



Alternativen hat der Gemeinderat keine detaillierter geprüft. Was mit dem Areal des heutigen Gemeindehauses geschieht, ist offen. Verkaufen will es der Gemeinderat «wegen der strategischen Bedeutung» aber nicht.



Sollte die Bevölkerung den Umzug ins Gewerbehaus in Tagelswangen ablehnen, stehen in den kommenden 25 Jahren Sanierungskosten von rund zwei Millionen Franken an.