So schnell kann man gar nicht lesen

Eine E-Paper-Ausgabe des «Landboten» entspricht rund 20 Megabyte. Wenn man eine ganze Woche lang den «Landboten» liest, hat man also etwas mehr als 100 Megabyte gelesen: einen ordentlichen Stapel von 10 Zentimeter Zeitungspapier. Im niedrigsten Glasfaserausbaustandard der Swisscom führt die Fiberglasleitung nur etwa 550 Meter bis zum Computer des Internetnutzers. Trotzdem braucht man mit diesem Anschluss nur genau eine Sekunde, um eine ganze Woche «Landbote» herunterzuladen. Nicht schlecht? Es geht noch viel schneller.

25 Zeitungen pro Sekunde

Je näher der Glasfaseranschluss an den tatsächlichen Computer heranführt, desto weniger «Schwung» verlieren die Daten in den langsamen Kupferleitungen. Führen die schnellen Leitungen bis in die Wohnstrasse, was in Illnau-Effretikon nun teilweise der Fall ist, kann man mit Datenübertragungen bis zu 500 Megabyte pro Sekunde rechnen. Mit dieser Geschwindigkeit können die Einwohner von Illnau-Effretikon problemlos hochauflösende Videos streamen, online gamen oder in nur einer Sekunde 25 E-Paper-Ausgaben des «Landboten» herunterladen. Falls der Glasfaseranschluss bis in die Wohnung reicht, sind sogar nochmals doppelt so schnelle Übertragungen möglich.

Mit neuen Technologien wie dem 5G-Mobilfunkstandard sind Übertragungsraten von drei Gigabyte pro Sekunde und höher möglich. Das ist die Datenmenge, die der «Landbote» in diesem Jahr bis Ende Juli produziert haben wird. Wird das Glasfasernetz also, kaum ausgebaut, schon wieder technologisch überholt?

Neue Pläne nach 2021

Nein, sagt die Swisscom. Das Glasfasernetz liefere einen stabilen Zugang. Im Gegensatz dazu nimmt die Übertragungsleistung einer Antenne ab, je mehr Leute gleichzeitig darauf zugreifen. Die Swisscom plant, bis Ende 2021 alle Gemeinden der Schweiz ans Glasfasernetz angeschlossen zu haben. Dann wird neu entschieden, man wolle nämlich auf das richtige technologische Pferd setzen, heisst es bei der Swisscom. (Landbote)