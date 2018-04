Spitex-Personal klagt über Missstände

Mitarbeiterinnen der Spitex Kempt mit Sitz in Effretikon haben sich an die Gewerkschaft Unia gewendet. Die Frauen berichteten von Missständen und einem «unsäglichen Betriebsklima», wie Daniel Gähwiler von der Unia sagt. Deshalb habe die Unia gemeinsam mit den Frauen einen Brief an den Vorstand der Spitex Kempt verfasst. Dieser wurde am 26. März anlässlich eines Treffens der Präsidentin übergeben. «Wir sind am Limit» , heisst es im Brief der 14 Fachfrauen Gesundheit und Betreuung, darunter solche um die Dreissig wie auch über 50-Jährige. «Wir wissen, dass wir unsere Arbeit gut und gerne machen können, wenn man uns lassen würde.» Das Schreiben wurde laut Gähwiler aus «Angst vor Repressalien» nicht unterzeichnet. «Wir sehen klare Missstände, die geändert werden müssen», heisst es darin.

Auf Nachfrage sparen vier ehemalige Mitarbeiterinnen der Spitex Kempt gegenüber dem «Landboten» nicht mit Kritik: Die Personalfluktuation sei hoch, etliche Arbeitskolleginnen seien wegen Burnout und Erschöpfungszuständen krank geschrieben. Die tägliche Ruhezeit von elf Stunden werde in der Praxis nicht eingehalten. Einsatzpläne enthielten teilweise acht bis neun Arbeitstage am Stück. «Das macht krank und führt zu Unfällen.»

«Verordnete Zwangspausen»

Die Spitexleitung würde auch unbezahlte Zwangspausen verordnen, wodurch für die einen «riesige Berge» an Minus-Stunden entstünden, während andere 500 Überstunden hätten, sagt eine Mitarbeiterin, die inzwischen gekündigt hat. Im Brief an den Vorstand fordern die Frauen zudem unter anderem, dass die Aufbewahrung und der Einsatz von Medikamenten korrekt gehandhabt und protokolliert werden müsse. «Wir wollen vom Betriebsleiter Andreas Risch weder angeschrien noch bedroht werden», heisst es weiter im Schreiben.

Auf die ungeheuren Vorwürfe angesprochen verweist Spitex-Vorstandspräsidentin Claudia Brändli an Betriebsleiter Andreas Risch. Dieser bittet um schriftliche Anfrage, die er wiederum schriftlich beantwortet.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Spitex-Dienstleistungen und gleichzeitiger Personalknappheit wegen des schweizweiten Fachkräftemangels hätten die Ruhezeiten insbesondere an Wochenenden nicht immer vollständig eingehalten werden können, räumt Risch ein. «Dies führte zu einer Mehrbelastung von Mitarbeitenden, was wir sehr bedauern.» Erschwerend seien im letzten Halbjahr mehrere Krankheits- und Unfallausfälle von Mitarbeitenden hinzugekommen, die laut Risch nicht alle betrieblich bedingt waren.

«Um die passende Pflegelösung für unsere Klienten zu finden, müssen wir bei der Einsatzplanung jeweils die individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeitenden berücksichtigen.» Mit einer Ungleichbehandlung habe dies nichts zu tun. Aber er könne gut nachvollziehen, «dass sich einzelne Mitarbeitende in einer solchen Situation eventuell benachteiligt gefühlt haben». Der Vorstand und die Betriebsleitung hätten das Problem der Mehrbelastung seit längerem erkannt und entsprechende Massnahmen eingeleitet, schreibt der Betriebsleiter.

Bezirksrat prüft Massnahmen

«Uns sind bis jetzt keine Missstände in Bezug auf die Spitex Kempt bekannt», sagt Karin Weyermann, Schreiberin des Bezirksrats Pfäffikon, der für die gesundheitspolizeiliche Aufsicht der Spitexorganisationen zuständig ist. Die Spitex Kempt werde vom Bezirksrat regelmässig visitiert. Er fordere jährlich von dieser einen Bericht ein. «Bei unseren Visitationen geht es jedoch um die Qualität der Pflege und weniger um Fragen des Personals», sagt die Bezirksratsschreiberin. «Die geschilderten Umstände scheinen uns aber eher arbeitnehmerrelevant zu sein.» Dafür sei das kantonale Arbeitsinspektorat zuständig. Weyermann räumt ein: «Würden zum Beispiel aber Ruhezeiten nicht eingehalten, könnte das natürlich Auswirkungen auf die Qualität der Pflege haben.»

Aus dem Schreiben der Mitarbeitenden an den Vorstand würden sich für den Bezirksrat neben den angesprochenen Themen der Einsatzplanung insbesondere Fragen zur Aufbewahrung der Medikamente ergeben. «Dies fällt unter die gesundheitspolizeiliche Aufsicht.»

«Der Bezirksrat wird sich, gestützt auf diese Vorwürfe, überlegen müssen, ob er den Vorwürfen nachgehen wird und von der Spitex Kempt eine Stellungnahme verlangt», sagt die Ratsschreiberin. Die Spitex müsse dem Bezirksrat jederzeit den Zutritt zu sämtlichen Räumlichkeiten gewähren und auf Verlangen Auskunft erteilen. Denkbar sei in diesem Fall zum Beispiel die Anforderung von Unterlagen, welche die Dienstpläne, den Stellenmix und die Ausbildungssituation der momentan angestellten Personen betreffen.

Der Vorstand habe zugesagt, die Situation in der Spitex diese Woche an der Vorstandssitzung zu besprechen, sagt Gähwiler von der Unia. Das Ziel sei, sich Gehör zu verschaffen und zu erreichen, dass sich die Leitung der Problematik stelle. (Landbote)