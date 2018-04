Spitex-Teamleiter nimmt Stellung

Vier ehemalige Mitarbeiterinnen der Spitex Kempt gingen letzte Woche an die Öffentlichkeit. Sie prangerten ihrer Meinung nach grosse Missstände in der Betriebsführung an. Hinter ihnen stünden zehn weitere Mitarbeitende, sagten die vier, die auch von der Gewerkschaft Unia unterstützt wurden. Die vier werfen der Leitung systematische Führungsmängel, Verletzung der Rechte und Fehlplanungen vor. So würden Ruhezeiten nicht eingehalten, zu viele Überstunden oder Minusstunden und Zwangspausen angeordnet. Auch gebe es Fälle, wo laut Einsatzplan acht bis neun Arbeitstage am Stück gearbeitet werden müsse.

Mit ihrer Kritik hätten sie jedoch bei der Spitex-Leitung kein Gehör gefunden. Einzelne seien angeschrien und bedroht worden, sagt Jessica Ehrat, die fünfeinhalb Jahre für die Spitex Kempt gearbeitet hat, davon drei Jahre als Teamleiterin. Jetzt liegt sie mit ihrer ehemaligen Arbeitgeberin wegen Krankschreibung und eventueller Lohnausstände im Rechtsstreit.

«Mehrheit zufrieden»

«Die Belegschaft der Spitex Kempt ist über diese Aktion der drei ehemaligen Mitarbeiterinnen und der Gewerkschaft Unia sehr erschrocken», sagt Samuel Brélaz. Der 62-Jährige leitet das Team Effretikon in der Spitex Kempt, die für Illnau, Effretikon und Lindau zuständig ist und 66 Mitarbeitende zählt.

«Die Mehrheit der Angestellten ist mit ihrer Arbeit zufrieden.»



Samuel Brélaz, Teamleiter Spitex Kempt

Die Mehrheit der Angestellten sei zufrieden mit ihrer Arbeit und mit Betriebsleiter Andreas Risch. Dies zeige eine Unterschriftensammlung, welche 44 Mitarbeitende unterschrieben hätten. «Das ist eine grosse Sympathiebekundung», findet Brélaz, der seit sieben Jahren für die Spitex in Effretikon tätig und seit einem Jahr Teamleiter ist. Natürlich sei nicht auszuschliessen, dass Einzelne aus Loyalitätsdruck unterschrieben hätten, räumt er auf die entsprechende Frage ein. Er wolle zu einem objektiven Bild über die Spitex Kempt beitragen, sagt er.

Dass jemand acht bis neun Arbeitstage hintereinander gearbeitet habe, sei ein- bis zweimal vorgekommen, sagt Brélaz. «Der Grund waren Krankheitsmeldungen von Mitarbeitenden am Montagmorgen, die uns zum kurzfristigen Umplanen gezwungen haben.» Solche ausnahmebedingten Verstösse gegen das Arbeitsgesetz seien aber nur in Absprache mit den betroffenen Mitarbeitenden erfolgt. «Es ist unserem Einsatzplaner völlig klar, dass dies nicht geht.» Die Zwangspausen erklärt der Teamleiter mit plötzlichen Absagen von Klienten. «Da können nicht eingeplante Zwischenzeiten entstehen.» Dass im Haus aber herumgeschrien oder Einzelnen gedroht worden sei, entspreche nicht der Wahrheit, sagt Brélaz. Solche Vorwürfe ordnet er ehemaligen Mitarbeitenden zu, die auf Vergeltung aus seien, weil sie nicht die erwünschte Resonanz erhalten hätten.

Natürlich hätten die Mitarbeitenden Rechte. Doch es gebe auch Pflichten. «Es liegt zum Beispiel in der Eigenverantwortung des Arbeitnehmenden, am Montagmorgen ausgeruht und pünktlich zum Dienst zu erscheinen.» Sei dies wiederholt nicht der Fall, werde der Ton vielleicht «etwas nachdrücklicher». «Es ist uns allen bewusst, dass die Spitex Kempt nicht das Paradies darstellt.» Es gebe Baustellen, an denen gearbeitet werde, so Brélaz.

Petition und Interpellation

Mithilfe der Unia lancierten die Ex-Mitarbeiterinnen am letzten Freitag ausserdem die Webseite Pflege-braucht-mehr.ch sowie eine Petition mit Handlungsaufforderung an den Spitex-Vorstand. Rund 200 Leute sollen das Papier, das in die Haushalte verteilt und auf Facebook verbreitet wurde, bis gestern Abend unterschrieben haben.

Auch die Politik hat sich eingeschaltet: Gemeinderätin Brigitte Röösli (SP) hat am Donnerstag eine Interpellation zum Thema eingereicht.