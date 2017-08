Statt Briefe verschicken sie Biberli

Es ist unverkennbar, wer an der Schmittestrasse 3 in Illnau bis vor einem Jahr seine Geschäfte abwickelte: die Schweizer Post. Die Schalterhalle mit den drei Glasfenstern ist ebenso noch zu sehen wie die Stempelkissen, auf denen die Postmitarbeiter früher Briefe und Einzahlungsscheine abstempelten.Päckchen werden hier aber keine mehr entgegengenommen, sondern nur noch verschickt. Seit dem 1. Juni haben die Brüder Silvan und Claudio Leibacher die Räume nämlich in eine Manufaktur umfunktioniert, in der bald Biberdelikatessen aus ausgewählten regionalen Zutaten entstehen.

Technik in der Telefonkabine

In der ehemaligen Post hat sich auf den ersten Blick nicht viel verändert. Die Räume haben jedoch eine neue Funktion erhalten: Die Schalterhalle ist zum Büro geworden, die Telefonkabine zum Technikraum und der Postfachraum zur Küche. Im Untergeschoss, wo einst die Töffs der Postboten parkiert waren, befindet sich jetzt das Lager. Und wo früher Schaltermitarbeiter standen, werden der 34-jährige Claudio Leibacher und seine Mitarbeiter ab dem Herbst Teig auswalzen, Eier schlagen und Mandeln schälen.

Rund sechs Wochen haben die Umbauarbeiten gedauert. Die Eltern haben die Räume gekauft und vermieten sie jetzt an ihre Söhne. «So wurde unser Vorhaben finanziell tragbar», sagt der 28-jährige Silvan Leibacher, der sich ums Marketing und um den Vertrieb des 2010 gegründeten Jungunternehmens kümmert.

Weil die Produktionsräume im Keller des Elternhauses in Wermatswil zu eng geworden waren, mussten sich die beiden nach einem neuen Standort umsehen. In Illnau sind sie fündig geworden. Dort wollen sie jetzt ihre bisherigen Bibersorten backen, in Wermatswil hingegen einen glutenfreien Biber herstellen. «Bisher war das nicht möglich, weil wir die Backstuben nicht trennen konnten», erklärt Claudio Leibacher. Er studierte einst Geschichte und absolvierte später eineBäcker-Konditor-Lehre.

Auch ganz kleine Biber, mit einem Durchmesser von zwei Zentimetern, will Claudio Leibacher künftig herstellen. «Die sind beispielsweise als Give-aways für Firmen geeignet», sagt er. Bald beginnt für die Brüder das Weihnachtsgeschäft, die Zeit also, während deren sie am meisten Biber absetzen. Normalerweise produzieren sie etwa 150 Kilogramm Lebkuchengebäck pro Tag. In der Weihnachtszeit wächst das Team von Bäckern, Büroangestellten, Speditionsmitarbeitern und weiteren Helfern auf 20 Leute an.

Maschinen werden ihnen einen Teil der Arbeiten abnehmen. Vieles erledigen sie aberimmer noch in Handarbeit. So schnitzt Claudio die Bibermodels selbst. Ein Illnauer Bibermotiv ist geplant, jedoch noch nicht ganz fertiggestellt. «Die Kirche wird sicher zu sehen sein», verrät Claudio Leibacher.

Im Volg erhältlich

Am Samstag öffnen sie ihre Tore für die Bevölkerung. Ab 4. September sind die Biber im Volg gegenüber erhältlich. An der Schmittestrasse wird man sie nicht kaufen können. Ab Januar können Gruppen von bis zu 20 Personen in der Manufaktur ihre eigenen Biber backen. An der Illnauer Chilbi, die zwischen 8. und 10. September stattfindet, werden die Brüder mit einem Stand zugegen sein.

Und was hält Hansueli Nüssli von der gleichnamigen Bäckerei von der neuen Konkurrenz? «Grundsätzlich ist jedes Geschäft, das hierhin kommt, gut für Illnau», sagt er. Eine Konkurrenz sei die Spezialitätenbäckerei nicht. Nüssli bietet zwar auch einen Biber an, aber nur in der Weihnachtszeit.



Tag der offenen Türam Samstag, 2. September, in der ehemaligen Post, Schmittestrasse 3 in Illnau: Einblick in altes Handwerk, 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr. Führungen, historische Bibermodels,

Degustation und Biber verzierenfür Kinder (am Nachmittag). (Landbote)