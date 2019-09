Täglich rattern historische Züge

Kurz bevor er das Projekt des Dampfbahnvereins erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, wirkte Christian Schlatter etwas angespannt. Der 31-Jährige lief am Montagabend im Restaurant Tanne in Bauma hin und her, wurde dann aber sofort ruhig, als er zu sprechen begann. Der Bauingenieur hatte zuvor alles genau durchdacht.

Die Fahrpläne für den Herbst 2020 sind bereits bis auf die Minute getaktet. Sechs Wochen lang sollen im September und Oktober zwischen Hinwil und Bauma täglich mehrere historische Züge verkehren. Von Freitag bis Sonntag stampft die Dampflok, unter der Woche fahren nostalgische Elektro-Züge. Ergänzt wird das Angebot des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland (DVZO) mit Oldtimer-Busfahrten, die verschiedene Restaurants und Museen erschliessen. Die einzigartige Industrie-Kultur im Zürcher Oberland soll so authentisch und aus einem Guss erlebbar werden. Auf der Strecke liegen zum Beispiel das Spinnerei-Ensemble Neuthal, die Wasserrad-Sagi Stockrüti und weitere Trouvaillen.

Die Bahn- und Buslinien. Karte: PD

Kombinieren lassen sich die Fahrten zudem mit diversen Wanderungen durch die Hügellandschaft und mit Restaurant-Besuchen. Das Projekt hat zweifellos grosses touristisches Potenzial, insbesondere weil das Gebiet von Zürich her rasch erreichbar ist.

Immer mehr Passagiere

Mit dem Betrieb unter der Woche will der Verein neues Publikum gewinnen. «Wir wollen nicht nur für Bahn-Fans da sein, sondern auch für Firmenausflüge, Touristen und Grosseltern mit ihren Enkeln», sagte Projektleiter Christian Schlatter während seiner Präsentation. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhofft er sich, indem der Verein mit mehreren Eisenbahn-Partnern aus der Schweiz zusammenarbeitet. Diese werden mit ihren eigenen nostalgischen Zügen anreisen und jeweils für eine Woche die Fahrten übernehmen.

Bald zischt, dampft und rattert es täglich. Impressionen des Zürcher Oberland Fahrtags im August. Video: PD via Youtube

«Wir wollen nicht nur für Bahn-Fans da sein.»Christian Schlatter,

Projektleiter

Am Ursprung des Projekts stehen steigende Passagierzahlen. «Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen», sagte Schlatter. Dennoch beschränkten sich die Fahrten bisher auf zwölf öffentliche Fahrsonntage im Sommerhalbjahr. An Spitzentagen seien die Züge so voll gewesen, dass es zu viel geworden sei. Mit dem täglichen Betrieb während des Pilotprojekts im Herbst 2020 will der Verein diese Spitzen brechen.

Grosses Engagement von Freiwilligen gefragt

Das Pilotprojekt bedeutet für Beteiligte einen grossen Aufwand. «Wir stemmen alles mit Freiwilligen», sagte Schlatter. Mit dabei sind acht Museen und sechs Restaurants. Am Informationsabend anwesend war der Wirt des Restaurants Hulftegg, Andreas Kalberer. «Wir werden während des Pilotprojekts sieben Tage in der Woche offen haben», sagte er. «Das Vorhaben ist eine super Sache und bestes Marketing für die Region. Ich hoffe, dass es weitergeht.» Weniger euphorisch äusserte sich Daniel Flück von der Sagi Stockrüti. Der historische Bus könne zwar optimal auf einem Parkplatz zwischen zwei Museen anhalten. Es gebe aber zu wenige Freiwillige, um die Sagi während so langer Zeit täglich zu öffnen. Man werde aber an zwei Tagen pro Woche öffnen können.

«Das ist gute Werbung für die Region.»Werner Berger,

Präsident der IG Pro Bauma

Kritik gab es aus dem 30-köpfigen Publikum vereinzelt von Anwohnern. «Die Züge bimmeln und machen Lärm», sagte eine Frau. «Während der Fahrsonntage hupt es im ganzen Tal», ergänzte ein Mann. «Muss das nun die ganze Woche sein?», fragte er. Schlatter antwortete, dass die Signale der Züge gesetzlich geregelt seien. Die Fahrten unter der Woche seien attraktiv um neue Gäste wie etwa Firmen und Schulen anzusprechen, die am Wochenende die Züge weniger nutzen könnten. «Zudem kommen viele Touristen nur, wenn wir regelmässig fahren.» Die Einwohner wolle man weiterhin mit Extra-Zugfahrten einbinden.

Freude am Projekt hat Werner Berger, Präsident der IG Pro Bauma. «Wir begrüssen das Vorhaben sehr», sagte er. «Das ist gute Werbung für die Region.» Allerdings plädierte er dafür, die Anwohner besser einzubinden und zu informieren. Die Belastungen könnten erheblich sein. Christian Schlatter wies danach darauf hin, dass man sich dem bewusst sei und deshalb nicht nur Dampf-Fahrten anbiete, sondern auch elektrische Züge fahren. Er versicherte, dass der Dampfbahnverein nicht vorhabe, einen ganzjährigen Betrieb einzuführen.