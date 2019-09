Trüber Abschied vom Restaurant Sonne

Die echte Sonne lässt sich nicht am Himmel blicken an diesem trüben Dienstagmorgen. Über dem gleichnamigen Restaurant und Hotel Sonne mitten im Dorfkern von Weisslingen hängt stattdessen eine dicke Nebeldecke. Auch im Inneren ist die Stimmung getrübt. Nach sechs Jahren der Aufopferung musste das Wirtepaar Rosmarie und Richie Schnyder den Bettel hinwerfen. Der Grund: Man konnte den Mietforderungen des Verpächters nicht mehr nachkommen.

Nun strömen die Gäste noch einmal herbei – dieses Mal aber nicht wie sonst des Essens und Trinkens wegen, sondern für den Räumungsverkauf. Statt aufgedeckten Tafeln und wohlig duftenden Gerichten finden sich im Speisesaal nun Kisten voller Tischsets und Ablageflächen voller Gläser, angebrochener Spirituoseflaschen und immer wieder Sonnen – als Kerzenständer, als Tischuntersetzer, als Spiegel, als Deko.

Bild: Marc Dahinden

Der Verkauf ist gut besucht, ständig treten neue Leute durch die offene Türe ein. Andere drücken sich an ihnen vorbei wieder hinaus, beide Hände voller leerer Gläser. Stück um Stück werden die letzten sechs Jahre davongetragen.

Wichtiger Treffpunkt

Die ehemaligen Stammgäste zeigen Bedauern über das vorläufige Ende der Sonne, und über das Schicksal ihrer Pächter. «Wir sind immer gerne zu Schnyders gegangen», sagt eine alteingesessene Weisslingerin, ihr Mann nickt bestätigend. Dafür, dass der Verpächter Martin Bosshard dem Wirtepaar scheinbar nicht hatte entgegen kommen können, zeigen sie wenig Verständnis. «Aber wir kennen natürlich auch nicht die ganze Geschichte», schieben sie rasch nach.

«Hoffentlich gibt es wieder etwas Vergleichbares. Aber im Moment weiss niemand, was nachher kommt.»Besucherin des Räumungsverkaufs im Restaurant Sonne in Weisslingen

So hoffen sie nun trotzdem weiter auf Bosshard und seine offenbar noch unklaren Pläne für das Lokal. «Für das Dorfleben wäre es sehr schade, wenn es die Sonne nicht mehr gäbe», erklären sie bestimmt. Auch zwei ältere Damen, die gleich zugestehen, ihre Männer seien wohl häufiger hier gewesen als sie selbst, stimmen dem zu: «Es war der einzige wirkliche Treffpunkt im Dorf. Auch für die Vereine ist er wichtig. Hoffentlich gibt es wieder etwas Vergleichbares. Aber im Moment weiss niemand, was nachher kommt.»

Abschied mit Ungewissheit

Wirtin Rosmarie Schnyder bedient derweil emsig die Stöberer. Gross darüber sprechen, dass hier ein langer Weg zu Ende geht, mag sie nicht mehr. Stattdessen möchte sie nach vorne schauen. «Das Gute am Mensch ist ja, dass er das Schlechte schnell wieder vergisst», meint die 58-Jährige stoisch. 22 Jahre führte sie mit ihrem Mann das Restaurant Metzg in Russikon, nun sechs Jahre die Sonne in Weisslingen.

Bild: Marc Dahinden

Gerade letzteres hat Spuren hinterlassen. Sechs Jahre hätten sie sich «abgekrampft» – nun hat es trotzdem nicht gereicht. Geld, um ein neues Restaurant zu pachten, sei nach all dem keines mehr da. Die beiden hoffen nun darauf, im Tessin noch einmal Arbeit zu finden. «Mein Mann ist ein super Koch – er findet schon wieder etwas», zeigt sich Rosmarie Schnyder überzeugt.

Lob der Stammgäste

Dass in dem erzwungenen Abschied wenig Freude liegt, ist klar. Und doch flackern Schnyders Augen nochmals auf, als sie von den letzten Wochen erzählt. Es seien eigentlich alle Stammgäste noch einmal zum Essen vorbeigekommen, einige gleich mehrmals, und hätten ihnen ein Lob über die Küche und die Atmosphäre ausgesprochen. «Es war noch einmal hart – aber auf eine schöne Weise», sagt sie und wendet sich wieder dem Verkauf ihres Inventars zu, der noch bis am Mittwochabend andauert. Draussen ist der Himmel noch immer grau verhangen. Und doch ist Hoffnung da, dass die Sonne wieder scheinen wird – für die Schnyders im Tessin, und für die Einwohner von Weisslingen als fortbestehender Treffpunkt im Dorfkern.