«Uns gäbe es nicht mehr, ohne natürli-Label»

Bereits zum zehnten Mal haben sich gestern die Produzenten von natürli Zürioberland an einem eigenen Käsemarkt präsentiert. Der Markt in Saland lockte Käseliebhaber aus der Region an und zeigte die örtliche Käsewelt in ihrer ganzen Vielfalt.

Vielfalt verkaufen will auch die natürli Zürioberland AG selber. Würde die Marke des Natürli geschwächt, bekommen das die Produzenten direkt zu spüren, zeigten verschiedene Stimmen hinter den Käsetheken.

Nahe am Produkt

Die Frühlingssonne muss draussen bleiben, in der Halle mit den rund vierzig Ständen verschiedener natürli-Produzenten ist es kühl wie in einem Keller. Davor drängen sich Besucher: Zahnstocher bohren sich in Spezialitäten, Münder kauen, mit grossen Augen und offenen Ohren hören sie den Ausführungen der Käser zu. Zum Beispiel Peter Schneider von der Käserei Bettswil. Der Käse sei etwas weicher, wobei der andere hier etwas rezenter sei, wenn man das möge. Geld und Käse wechseln den Besitzer. «Der direkte Kundenkontakt ist ein grosser Vorteil», sagt er. «Man lernt die Kunden kennen und man kann den Betrieb vorstellen, wir können zeigen wie nahe wir unseren Produkten wirklich sind.»

Um drei Uhr ausverkauft

Und genau das suchten auch die Käse-Liebhaber gestern. «Das Spezielle, das was sich von einem Industrieprodukt abhebt», fasst es Peter Schneider zusammen. Beispielsweise der neue Schafino, ein selbst entwickelter Schafskäse . Sowas finde man in den normalen Regalen der Supermärkte wohl nicht. Den Kunden heute gefällts: Bereits um drei Uhr war der Schafino ausverkauft.

«Es ist wichtig, dass man weiss, wofür natürli steht, dass die Marke nicht ­verwässert wird und wir damit unsere gute ­Marktposition ­behalten können»Marc Heller, Geschäftsführer der natürli zürioberland AG

Für einige Produzenten ist die Natürli-Marke sogar eine Frage der Existenz. Christa Egli von der Chäsi Girenbad sagt: «Uns gäbe es nicht mehr ohne das Label.» Sie verkaufen 90 Prozent ihrer Produkte über das Label, die restlichen zehn Prozent über den Hofladen.

Marc Heller ist Geschäftsführer der natürli zürioberland ag. Seit der Auflösung der Käseunion müssen sich die Käsereien am freien Markt durchsetzen. Doch das ist nicht einfach. Die natürli zürioberland ag versucht nun eine Plattform zu bieten, wo sich Käsereien aus dem Zürcher Oberland mit ihren spezialisierten und auch mal nicht alltäglichen Produkten präsentieren können. Ein Instrument dazu ist der Käsemarkt.

Die Geschichten dahinter

«An solchen Anlässen können die Produzenten mit den Detaillisten oder Kunden direkt reden und somit wichtiges Feedback erhalten», sagt Marc Heller. Daraus entstehen dann durchaus neue Produkte, die neue Kundenbedürfnisse ansprechen und abdecken. So kann sich das Konzept Vielfalt auch wirtschaftlich lohnen. «Umgekehrt können die Detaillisten und Kunden die Geschichten hinter den Produkten hören. Sie erfahren aus erster Hand, warum gewisse Käsesorten beispielsweise nur mit Morgenmilch gemacht werden.»

Es sei wichtig, dass man weiss, wofür natürli stehe. «Dass die Marke nicht verwässert wird und wir damit unsere gute Marktposition behalten können», sagt Marc Heller. Zum Beispiel Stephan Bühler von der Käserei Eggsteig aus Gähwil. An seinem Stand hört er direkt die Meinungen der Konsumenten und kann so auch abschätzen, was gut ankommt. (Der Landbote)