Wer will ein ehemaliges Schulhaus?

Das Objekt auf der Immobilien-Plattform Remax fällt auf: Grosse, helle Räume, draussen ein typischer Schulhausplatz mit Kletterstangen und Schaukeln. Es bräuchte wohl nicht viel und das Gebäude könnte wieder als reguläres Schulhaus genutzt werden – so wie man das viele Jahre lang getan hat.

Im Jahr 2011 wurde das Schulhaus geschlossen, weil in seinem Einzugsgebiet immer weniger Schulkinder wohnten. Man rechnete nur noch mit zehn Schülern. Zu wenige, um dafür ein ganzes Schulhaus zu unterhalten.

Diesen Juni hat die Gemeindeversammlung einem Verkauf zugestimmt. Das Schulhaus wird definitiv nicht mehr benötigt.

Mietvertrag bis ins Jahr 2022

Derzeit vermietet die Schule das ganze Gebäude an eine Familie. Darin einquartiert ist auch eine Kristall-Licht-Schule mit dem Motto «Bildung aus dem Herzen». Im Leitbild, das im Internet zu finden ist, heisst es: «Unsere Hauptquelle ist das Quantenfeld.» Der Mietvertrag ist erstmals per 1. Januar 2022 kündbar und müsste bei einem Kauf übernommen werden, wie es in den Verkaufsunterlagen heisst. Der Angebotspreis liegt bei 1,2 Millionen Franken. «Es haben bereits mehrere Besichtigungen stattgefunden», sagt Mario Steiger, Immobilienvermarkter der Firma Remax Winterthur. Darunter seien etwa Lehrer gewesen, die sich überlegen, eine Privatschule darin einzurichten oder Familien, die sich ein Mehrgenerationenhaus vorstellen könnten.

Denkbar seien jedoch auch gemischte Nutzungen, etwa für zwei Familien oder jemanden, der in den ehemaligen Schulzimmern Büros einrichten will, sagt der Immobilienmakler weiter. «Oder aber für die heutigen Mieter selbst.» Verkauft sei das Gebäude bislang jedenfalls nicht. «Die Vermarktungszeit war noch relativ kurz.» Interessenten könnten sich nach wie vor melden. Dringender Sanierungsbedarf bestehe nicht. «Allenfalls würden sich neue Fenster aus energetischer Sicht auszahlen.»

Gebäude ist über 100 Jahre alt

Die Schule Talgarten hat eine lange Geschichte. Schon im Jahr 1866 wurde ein Schulhaus gebaut. Das heutige Gebäude entstand 1902, wurde aber mehrmals verändert und 1981 totalsaniert. Die Ölheizung hat man im Jahr 2010 erneuert. Im Obergeschoss befindet sich eine 5,5-Zimmer-Wohnung, im Erdgeschoss sind zwei Schulungsräume. Die Wohnfläche beträgt 362 Quadratmeter. (Landbote)