Widerstand gegen Handyantenne regt sich

In erster Linie wollen sie informieren. «Die Bevölkerung soll Bescheid wissen, der Dialog ist wichtig», sagt Susanne Baumann. Sie ist Unternehmerin und wohnt in Kyburg, rund 15 Meter von der reformierten Kirche entfernt. Etwas weiter weg befindet sich das Haus von Ruedi Morf, Physiker und ehemaliger Präsident der reformierten Kirchenpflege. Bis zur Kirche sind es 400 Meter.

Neben der Tatsache, dass beide in Kyburg wohnen, haben sie noch etwas gemeinsam: Beide besitzen ein Handy, das sie regelmässig benützen, sind aber gegen eine Mobilfunkantenne, zumindest im Dorf Kyburg.

Doch die Swisscom will die Mobilfunkversorgung verbessern. Auslöser sei eine Anfrage der Gemeinde Illnau-Effretikon, wie es in einem Schreiben heisst, das die Kirchenpflege erhalten hat. Denn im Turm der Kirche habe man den idealen Standort gefunden, heisst es. Hinter einem Fenster platziert, wäre die 4G- oder 5G-Antenne nicht mal sichtbar.

Als Baumann und Morf von der Anfrage erfuhren, haben sie weitere Einwohner von Kyburg kontaktiert und eine Interessensgemeinschaft gebildet. In regelmässigen Abständen informieren sie seitdem über den Stand der Dinge. Aktuell ist noch kein Baugesuch bei der Stadt eingegangen. Stadtschreiber Peter Wettstein bestätigt nur, dass die Verwaltung wegen verschiedener Anfragen seitens Einwohner und Erfahrungen bezüglich schlechter Verbindungen eine Anfrage bei der Swisscom platziert hätte.

«Keine konkreten Pläne»

Letztere will keine näheren Angaben machen, wie Swisscom-Sprecherin Esther Hüsler sagt. Man sei aber immer auf der Suche nach neuen Mobilfunkstandorten, um die Abdeckung zu verbessern und die Kapazität zu erhöhen. Es fänden daher auch Gespräche mit Grundeigentümern statt. «Konkrete Pläne, wie die Umsetzung erfolgt, gibt es aber noch nicht», sagt Hüsler weiter.

Die Kirchenpflege hat in dieser Angelegenheit auch noch keinen Entschluss gefasst, wie der interimistische Präsident Emil Zehnder auf Anfrage sagt. Erst will sie die Bevölkerung informieren. Deshalb findet am 25. Oktober um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Kirche statt, an der auch ein Vertreter der Swisscom sowie einer der gegnerischen Seite anwesend sein wird.

«Erst dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen werden», sagt Zehnder. An der Veranstaltung würden weder Abstimmungen durchgeführt, noch Beschlüsse gefasst. Da die nächste Kirchgemeindeversammlung vom 14. November bereits viele Traktanden habe, werde eine Abstimmung zur Antenne erst später durchgeführt. «Wir wollen sauber vorgehen», sagt Zehnder. Die Frage werde lauten, ob im Kirchturm eine Antenne eingebaut werden solle oder nicht.

Baumann und Morf wollen das beide nicht. «Es braucht für Kyburg eine Lösung, die nicht gesundheitsschädigend ist», sagt Morf. Es gebe nämlich einige, die nach Kyburg gezogen seien, gerade weil es hier keine Antenne gebe, ergänzt Baumann. Die nächsten beiden stehen in Brünggen und Sennhof, also rund 1,5 Kilometer entfernt.

Die Frage, wie gefährlich Mobilfunkstrahlung ist, ist nicht abschliessend geklärt. Es gibt viele Studien, die aber je nach Organisation unterschiedlich interpretiert werden. Einige kommen zum Schluss, dass Menschen, die in unmittelbarer Nähe wohnten, etwa an Kopfschmerzen, Schwindel oder Schlafstörung litten.

Laut Wissenschaftlern kann elektromagnetische Strahlung Gehirnwellen beeinflussen und chemische Reaktionen in den Zellen auslösen. Baumann wie auch Morf können zwar nachvollziehen, dass Gewerbetreibende auf eine gute Handyverbindung angewiesen sind. Mittlerweile liesse sich aber vieles auch über ein hauseigenes, lokales Drahtlosnetzwerk abwickeln, so Morf. (neh)