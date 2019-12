Wohin mit dem Geld?

Nach Jahren des Sparens ist die Situation für den Grossen Gemeinderat in Illnau-Effretikon aussergewöhnlich: Für einmal geht es nicht darum, im Budget nach Sparmöglichkeiten zu suchen und Leistungen abzubauen. Im Gegenteil: Das Parlament muss entscheiden, ob die gute Lage für Mehrausgaben oder für eine Steuersenkung genutzt wird.

Grundstückgewinnsteuer sprudelt

Dass es der Stadt so gut geht, ist unter anderem den Grundstückgewinnsteuern zu verdanken, die in den letzten Jahren kräftig gesprudelt sind. Die Bauprojekte um den Bahnhof Effretikon – das Parlament hat zu Beginn der Budgetsitzung am Donnerstagabend einen diesbezüglichen Gestaltungsplan einstimmig verabschiedet – beleben das Immobiliengeschäft. Davon profitiert auch die Stadtkasse. Für das Jahr 2019 rechnet Illnau-Effretikon gemäss einer Hochrechnung mit einem Plus von 6,5 bis 7,5 Millionen Franken.

Der Stadtrat wollte diese Ausgangslage in erster Linie nutzen, um den Steuerfuss um drei Punkte auf 110 Prozent zu senken. Die Ratslinke stellt in der Debatte, die im Moment im Stadthaussaal in Effretikon läuft, eine ganze Reihe von Anträgen für Mehrausgaben, etwa im Budget für Klassenlager oder für Kulturanlässe und Vereinsunterstützung. Bis um 22.15 Uhr fanden SP und Grüne allerdings nur bei zwei Anträgen die Unterstützung der Mitteparteien: Das Parlament bewilligte 250'000 Franken mehr für die Reduktion der Gebühren für Kindertagesstätten. Damit sollen Eltern mit mittleren und tiefen Einkommen entlastet werden. Zudem wurde das Budget für Entwicklungsprojekte im In- und Ausland um insgesamt 75'000 Franken aufgestockt.

Hauchdünne Mehrheit

Diese beiden Anträge unterstützen auch GLP, EVP und CVP. Das ergab eine haarscharfe Mehrheit von 18:17 Stimmen im 36-köpfigen Rat, dies nur weil die freisinnige Ratspräsidentin nicht mitstimmen kann. Würde auch ihre Stimme zählen, gäbe es eine 18:18-Pattsituation im Parlament.

Wie letztlich die Abstimmung zum Steuerfuss ausfallen wird, ist offen. Die Parlamentsdebatte läuft bis spät in die Nacht.

Ein weiterer Artikel folgt morgen früh.