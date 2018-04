Zehn neue Schulzimmer lösen Platzproblem

«Was war das für ein Relais?» Eine Gruppe angehender Elektrotechniker fachsimpelt. Es ist Pause am Effretiker Elektro-Bildungs-Zentrum (EBZ) an der Bungertenstrasse. Die jungen Leute haben sich am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der nahe gelegenen Denner-Filiale mit Getränken eingedeckt.Und fast gleichzeitig ist auch Spatenstich – allerdings hinter dem Gebäude und mit offizieller Ansprache von der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Am 2. Mai sollen die Bauarbeiten für einen 13 Millionen Franken teuren Erweiterungsbau beginnen. Zusätzlicher Schulraum ist dringend nötig. Und das nicht nur für die Lehrlinge der Zürcher Elektro-Installationsfirmen, sondern auch für Erwachsene, die sich in der Elektrobranche weiterbilden möchten.

«Anspruchsvolles Umfeld»

«Es ist wichtig, dass wir in die Bildung investieren», sagte Steiner. Sie würde am liebsten wöchentlich einen solchen Spatenstich feiern, wie sie ausführte. Und mit der Elektrobranche fühle sie sich besonders verbunden. «Das Umfeld ist anspruchsvoll, es braucht Machertypen», sagte sie. Pragmatisches Schaffen sei genauso nötig wie sicherheitsbedingte Sorgfalt. Steiner lobte unter anderem die am Zentrum angebotene Weiterbildung «Arbeiten unter Spannung», bei der die Teilnehmer lernen, mit Starkstromanlagen umzugehen.

Visualisierung: EZEI

Die Bauarbeiten für das neue Gebäude werden rund zwei Jahre dauern. Die Eröffnung ist für den Sommer 2020 vorgesehen. Der Haupteingang soll künftig zwischen Alt- und Erweiterungsbau zu liegen kommen. «Damit die Wege möglichst kurz sind», sagte Architekt Sandro Luongo. Das Restaurant «Gourmetina» inklusive Küche wird neu 260 statt 120 Personen Platz bieten. Es sind insgesamt zehn neue Schulzimmer geplant. Im Untergeschoss entstehen Plätze für 25 Fahrzeuge, im Attikageschoss Sitzungszimmer und Reserveraum für drei weitere Zimmer. Die für den Betrieb des Zentrums notwendigen Räume werden in der Nähe des Haupteingangs angesiedelt.

Die Planung für das Projekt hat 2015 begonnen. 2016 hätten die Bauarbeiten starten sollen. Verschiedene Rekurse blockierten es. So gelangte etwa ein Anwohner bis vors Verwaltungsgericht, blitzte aber ab. Träger des EBZ in Effretikon ist der Kantonalverband der Zürcher Elektro-Installationsfirmen (KZEI). Im Jahr 1972 wurde es erstmals in Betrieb genommen. Rund 2000 Lehrlinge aus vier Berufen und über 900 Erwachsene werden im Zentrum aus- und weitergebildet. (neh)