Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen sind am späten Sonntagabend in Kyburg zwei Personen verletzt worden. Ein 62-jähriger Mann fuhr kurz nach 23 Uhr mit seinem Auto von Kyburg herkommend auf der Allmendstrasse bergwärts Richtung Ettenhausen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Kurz nach der Dorfausfahrt geriet das Fahrzeug aus derzeit ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer heftigen Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen. Während der 62-Jährige unverletzt blieb, musste seine 55-jährige Mitfahrerin sowie der zweite Lenker mit unbestimmten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Wegen des Unfalls musste die Strasse für rund zwei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr Illnau-Effretikon / Lindau signalisierte eine Umleitung. (far)