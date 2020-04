Gemeinderat verfolgt Temporeduktion weiter Um das Tempo-30-Projekt im Dorfkern voranzubringen, bewilligt der Gemeinderat einen zweiten Kredit im Umfang von 12 500 Franken. Katharina Lorenz

In Turbenthal soll das Projekt zu Tempo 30 vorangetrieben werden. mdu

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Projekt für eine Tempo-30-Zone im Dorfkern von Turbenthal weiterzuverfolgen und hat einen Kredit von 12 500 Franken für ein Gutachten genehmigt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Im Gutachten sollen die genauen Zonenabgrenzungen und die zur Umsetzung erforderlichen Signalisationen sowie baulichen Vorkehrungen festgesetzt werden. Zudem hat der Gemeinderat eine Projektgruppe ins Leben gerufen, in der neben dem Projektverfasser und Vertreter der politischen Gemeinde auch Personen der Primar- und Sekundarschule sitzen. Weiter habe er festgestellt, dass gegebenenfalls auch die Parkierfelder in den betroffenen Zonen angepasst werden sollten. Man wolle diese so setzen, dass sie zu mehr Verkehrssicherheit und zur Strassenberuhigung beitragen, wie Gemeindeschreiber Jürg Schenkel sagt.