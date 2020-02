«Als Komiker möchte ich auf der Bühne stehen»

Im Kindergarten spielte er die «Glitzerfee», und in seiner Primarschulzeit trat er als «dummer August» auf. Schon damals bescheinigte man ihm Talent. Marco Gmür, der junge, stattliche Mann mit der akkuraten blonden Tolle, den munteren blauen Augen, gibt sich gerne fröhlich und bringt auch andere, wie er ernsthaft beteuert, zum Lachen.

Als Jugendlicher prägte er massgeblich die Unterstammer Jugendtheatergruppe Abnorm und sagt: «Es war die pure Spielfreude. Hier wurde mir viel Werkzeug auf den Weg zum Schauspieler mitgegeben.» Dennoch war Schauspieler zu werden lange keine Option für ihn. Nach der Schule absolvierte er die kaufmännische Lehre und arbeitete als Personalvermittler. Erst später begann er über einen professionellen Weg in Richtung Bühne nachzudenken.

Notfallbox mit Briefen

Inzwischen hatte er Leute kennen gelernt, die an der Hamburger Stage School studierten, und nahm an einer Audition in Zürich teil. «Ich wollte es unbedingt schaffen», sagt er. Er wurde in Hamburg in eine Klasse aufgenommen, die in einem halben Jahr den Stoff eines Jahres durchreiten sollte. Zu seiner Abschiedsfeier, die er in Winterthur ausrichtete, bat er seine Freunde, ihm Briefe mit etwas Aufmunterndem mitzubringen. Würde er je anfangen, an seinem Weg zu zweifeln oder Heimweh bekommen, wollte er sie öffnen.

Von Hamburg sah der junge Eleve anfangs wenig, zu viel Unterricht stand auf dem Programm. Der Schwerpunkt lag auf Tanz. «Individualität war nicht gefragt», erklärt er, und er merkte bald, dass er sich beim Schauspielunterricht stets wohler fühlte. Das war das erste Mal, dass er seine Notfallbox hervorkramte und ein paar Briefe daraus öffnete.

Auf den Ratschlag eines Lehrers wechselte er auf die Schule für Schauspiel in Hamburg und beschreibt den Wechsel wie folgt: «Es herrschte ein heftiger Konkurrenzkampf unter den Musicaldarstellern, man musste in ein Schema hineinpassen. Umso überraschter war ich, dass ich auf der Schauspielschule ausschliesslich Menschen mit starken Eigenheiten und speziellen Charakteren begegnete. Sie waren allesamt auch noch nett.» Das Motto war: Zeig uns, wer du bist. «Hier erkannte ich in meinen Schwächen meine Stärken: Plötzlich war es spannend, dass ich kräftig gebaut bin.»

Mit dem Sich-selbst-Kennenlernen innerhalb der Ausbildung ging auch die Entdeckung Hamburgs einher: «Es ist eine coole Stadt, in der du dich neu erfinden kannst. Ich habe Sachen gemacht, die ich vorher noch nie gemacht hatte. Du gehst in verruchte Bars, ins alternative Karolinenviertel oder zu den Obdachlosen auf der Reeperbahn.» Die Studenten hatten wenig Geld. Die «Boheme» traf sich deshalb auch oft in Altona im schulnahen Park und konsumierte Wein im Tetrapak.

In der U-Bahn laut fluchen

«Eigentlich ist alles ähnlich wie in der Schweiz, aber es ist eben doch ein bisschen anders. Und wenn ich in einer Kneipe war und sagte: Könnte ich bitte noch die Rechnung haben?, da haben sie mich angeschaut, als ob ich von einem anderen Stern käme», sagt Marco Gmür. So ist das mit den kleinen Unterschieden, sie reiben an einem. Eines Tages ertappte er sich dabei, wie er lautstark in der U-Bahn über Hamburg fluchte. «Da wusste ich, ich muss wieder gehen.» Seine letzten Notfallbriefe öffnete er in seinem Zimmer in der Hamburger WG und freute sich an den herzlichen Worten seiner Schweizer Freunde.

Zurzeit wohnt er wieder in Oberstammheim in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Sein Lieblingsort ist das Chilebückli, wo er im englischen Garten, sobald es warm ist, sicher mit einem Theaterstück in der Hand anzutreffen sein wird. Er arbeitet erneut im Personalbereich, aber nur zu 80 Prozent. Generell ist er offen für neue Theaterprojekte. Vor allem möchte er gerne ein Soloprogramm erarbeiten. Für ihn steht fest: «Wenn ich auf die Bühne gehe, dann als Komiker. Leute lachen zu hören, das ist für mich das Schönste.»

Marco Gmür ist ab 28. Februar in der britisch-spleenigen Komödie «Bubble Gum und Brillanten» des Theaters Zürich-Nord in der Rolle des Konkursverwalters Jenkins zu sehen. www.tzn.ch