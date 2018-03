Als die Weibergemeinde Hebammen wählte

Auf die Stör kommt heute vielleicht noch ein Koch, wenn er von einer Gesellschaft eingeladen wird, sein Handwerk zu verrichten. Früher, da war das anders. Auf die Stör kamen Scherenschleifer und Schneider, es kam der Beckibüezer, der mit seinem Bohrer ein Loch in den defekten Hafen bohrte, um ihn mit Klammern zu flicken. Da kam noch im Winter der Dreschmeister mit seiner Maschine, ihm halfen die Knechte auf dem Hof, bis sie einen Hunger hatten, der in einer Redewendung heute noch an ihre Knochenarbeit erinnert: Wer Hunger hat, der isst wie ein Drescher. Da kam im Herbst der Metzger, um auf dem Hof ein Schwein auszunehmen für die Schlachtplatte. Da kam im Sommer der Lehrer, wenn die Schüler auf den Feldern arbeiteten, um seinen Lohn als Sackmaler zu verdienen, wenn Kohle, Dünger oder Mehl auf Säcken gekennzeichnet werden mussten. Und wenn Familien Nachwuchs bekamen, dann nahm die Dorfhebamme ihr Fahrrad heraus oder kam zu Fuss, um ihre Dienste zu verrichten und dem Kind auf die Welt zu helfen.

Damals, hundert Jahre früher

Gewählt wurde die Hebamme von der Weibergemeinde, hier hatten die Frauen das Sagen. Als Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben wurden sie mit Wein und Brot aus der Gemeindekasse verköstigt. «Bis die Männer den Wein rationierten, weil die Frauen es zu bunt getrieben hatten», sagt Daniel Reutimann, Präsident der Museumskommission des Museums Stammertal.

Von diesen Zeiten erzählt die neue Ausstellung, die unterm Dach des pittoresken Riegelhauses auf ihre Besucher wartet: Es ist das Gemeindehaus Unterstammheim. Die Exponate hat die Museumskommission wenn immer möglich aus der Region zusammengetragen, viele davon aus der hauseigenen Sammlung. Da sind Gerätschaften, die der Störhandwerker auf sich trug, eine Vorrichtung zum Reparieren von Fensterscheiben eines Glasers zum Beispiel, eine handliche Nähmaschine, die der Kundschaft vor Ort den Dreiteiler nähte. Da ist eine Auswahl von Fotografien aus der Kamera des Fotografen Theo Frey, der für die Landesausstellung 1939 Bilder der Dörfer machte, die ihn interessierten: In Unterstammheim sind rund 200 Abzüge gelagert.

«Störhandwerker störten mit ihrer ambulanten Geschäfts­tätigkeit die Zunftordnung», erklärt Reutimann. Ihre Tätigkeiten seien wenn auch unverzichtbar, so doch oftmals nicht geschätzt gewesen. Solche sozialhistorischen Einblicke gibt in der Ausstellung auch ein Set von Fotos der Zeichnungen des Zürcher Künstlers David Herrliberger (erschienen 1748 bis 1751 in Zürich), seine sogenannten Ausrufbilder. Unter jeder Zeichnung eines Handwerks steht ein Ausruf, der dem Besucher etwas über ihn erzählt. (Landbote)