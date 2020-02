Begeisterung für Licht und Farbe

Bei der Vorbesichtigung, vier Tage vor Ausstellungsbeginn, sind sie alle drei da: Albert Frei, Ernest Hiltenbrand und Res Hugi, der die beiden Künstler zusammengeführt hat und sich mit sichtlicher Begeisterung auf die Ausstellung freut. Er liebt es, etwas auf die Beine stellen, Leute zu verbinden und grosszügig zu bewirten.

Im Grunde sind die Ausstellungen IMTENN eine Ode an die (Lebens-)Kunst, an die Geselligkeit und an den Genuss. Auf die Frage, wie die Ausstellung zustande gekommen ist und worin das Konzept besteht, erzählt der Hausherr Geschichten von Begegnungen, Freundschaften und Zufällen. Fazit: eine intuitive, jedoch gute Wahl, denn Licht und Farbe sind wie Geschwister genauso wie Kunst und Design.

ETH-Projekt als Ausstellungsobjekt

Die Ausstellungsräumlichkeiten erstreckten sich über zwei benachbarte Gebäude, der unter einem Dach mit dem Wohnteil befindlichen Galerie an der Hohlgasse und dem alten Speicher am Anfang der Ecke Oberhof-/Schnasbergstrasse, dessen Keller den perfekten Einstieg in die Besichtigung bietet. Im Halb-dunkeln leuchtet «NOVA», eine Art Wundermaschine, die aus 10 mal 10 mal 10 kubisch angeordneten golfball-grossen Leuchtkugeln besteht, die sich dank einer elektronischen Steuerung farblich in stets neuen Kombinationen verändern und im Auge des Betrachters einen Moment lang ein 3D-Bild generieren.

Frei hatte dieses Lichtobjekt vor einigen Jahren für die ETH Zürich entwickelt. Er, dessen Firma sinnigerweise Freilicht heisst, ist ein erfahrener und gefragter Spezialist für LED-Licht. So war er beispielsweise für die Neuapostolische Kirche in Winterthur ein neues Beleuchtungssystem kreiert. Frei arbeitet nicht nur mit Architekten, sondern auch mit der Zuger Künstlerin Daniela Schönbächler im Bereich Kunst und Bau zusammen. Zusammen haben sie etwa «Infinitum», ein Lichtobjekt in Form eines grossen Tondos, für eine Klinik in Cham geschaffen und mit «The Latern» einen städtebaulichen Akzent im Stadtteil Westgate von Oxford (GB).

Frei wird am 21. März einen Vortrag über seine Tätigkeit als Lichtgestalter halten und Modelle mitbringen. In der Ausstellung sind Aufnahmen einiger seiner Referenzobjekte ausgestellt. Auch die Beleuchtung der Ausstellungsräume IMTENN stammt von Freilicht. Diese entstand in Hinblick auf eine Foto-Ausstellung von HP Schneider, der für den grafischen Auftritt des Kulturraums verantwortlich ist und diesmal die Ansprache hält.

Ins beste Licht gerückt

Die schwenkbare LED-Deckenleuchte rückt diesmal die Ölgemälde und die Aquarelle von Ernest Hiltenbrand ins beste Licht. In den abstrakten Gemälden scheinen die satten, mit einem breiten Spachtel aufgetragenen beziehungsweise verriebenen Farben zu klingen und zu schwingen. Besonders stimmig ist die Präsentation im Obergeschoss des Speichers, wo nur Hochformate hängen, und sich die Assoziation mit Buntglasfenstern aufdrängt. Auf den Bildoberflächen finden ähnliche Übergänge und Farbspiele statt wie im Lichtobjekt «Nova» von Albert Frei. In den Galerieräumlichkeiten zeigt Hiltenbrand grossformatige Arbeiten, die eine raffinierte Kombination von Malerei und Collage darstellen und urbane Motive wie ehemalige Sulzer-Industriehallen und verschneite Bahngeleise beim Bahnhof Oberwinterthur aus der Weitwinkelperspektive zeigen.

Die überraschendste Werkgruppe bilden die collagierten Aquarelle, die aufgrund verschiedener Bildgründe an Guckkastenbühnen erinnern. Sie fangen beschauliche Momente des Winterthurer Stadt- und Wiesen-danger Dorflebens ein: Fussgänger, die bei Regen am Strassenrand einen Schwatz abhalten oder ein Schaufenster bestaunen oder Spaziergänger, die bei Schnee durch den Park flanieren. Die mit lockerer Hand gemalten Aquarelle bestechen durch ihre farbliche Nuanciertheit – wie Vorboten des Frühlings.

Kulturraum IMTENN, Hohlgasse 6, 8352 Elsau, www.imtenn.ch; Ausstellung, Eintritt frei: 1. / 18. / 15. / 22. März, 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Vernissage am 29. Februar, 17 bis 22 Uhr. Vortrag, Konzert, Käsebuffet am 21. März, 17 bis 22 Uhr; Finissage: 28. März, 17 bis 22 Uhr.