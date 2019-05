Bilder, die dem Trend «tschüss» sagen

Wer die Ausstellung von Thomas Widmer im Kunsthaus Elsau besucht, mag sich ein bisschen wie in der einzigartigen Sammlung am Römerholz in Winterthur fühlen. Dort endet die Kunstgeschichte auch bei den Nachimpressionisten und dort beglückt eine Vielfalt der Epochen und Stile, die heute Seltenheitswert hat.

Nur zu gerne würde man ihren Schöpfer Oskar Reinhart (1885-1965) aus dem Himmel herunterbitten und mit dem Kunstkenner diesen Eindruck diskutieren. Bekanntlich war der Sammler und Mäzen in seinem irdischen Leben stets für absurde Spässe zu haben.

Die Farben

Gewiss würde ihn Widmers Schaffen in Serien wie in der 24 Holzschnitte umfassenden Gruppe «Lichtung» (2016) irritieren, auch ihr intensives Kolorit würde den farbsensitiven Reinhart eher befremden. Hingegen würden ihn die farbig-flirrenden Lichtreflexe auf dem Grünzeug faszinieren, und vielleicht könnte er sich mit den spannungsvollen, teilweise kühnen Farbvarianten anfreunden, die Widmer mit den gleichen Druckstöcken, mithin mit dem gleichen Motiv, erzielt.

Überhaupt besticht diese variantenreiche Farbpalette, bei der das Himbeerrot so herrlich satt aus dem Blaugrün leuchtet, um nur eine Kombination aus vielen hervorzuheben. Sie machen jedes Blatt zum Unikat, insbesondere im Verband dieser beeindruckenden, leider schlecht ausgeleuchteten Wandinstallation.

Die Quizfrage

Widmer hat die Räume im tiefgreifend umgestalteten Bauerhaus von Margrith und Jürg Bischofberger zu einer Übersichtsausstellung genutzt; sie umfasst Werke aus einer Spanne von rund fünf Jahren. Wald und Bäume, Stämme und Äste sind zentral in diesem Schaffen, das nicht nur die unterschiedlichen Drucktechniken erprobt; so nehmen Öl- und Eitemperamalerei neben Tuschstift- und -Tuschpinselzeichnungen breiten Raum ein.

In den erwähnten Motiven wird die untergründig romantische Dimension, die auch Oskar Reinhart tief berührte, in Widmers Oeuvre offenkundig. Die Quizfrage wäre nun, ob der Sammler vom Römerholz die einzigartige Verbindung von deutschromantischer Baum- und Waldverehrung mit der französisch-impressionistischen Lichtmystik in Widmers Werk auch würdigen könnte. Einiges spricht dafür, denn der 61-jährige Widmer steht punkto Eigenwilligkeit und Verweigerung dem legendären Patron und Mäzen nur wenig nach.

Die Verweigerung

Verweigerung? – Ja, denn Widmer pflegt ein Pinselhandwerk, das im Umfeld der digitalen Seligkeit geradezu antiquiert wirkt. Sein Farbauftrag ist erstaunlich nahe bei Cézanne, was Reinhart, ebenfalls ein Unzeitgemässer, sicher bestätigen würde. Der Sammler ignorierte stur die Entwicklung der abstrakten Kunst. Ihm stand das Mittelalter näher.

Nicht ganz so weit zurück geht Widmer in seiner jüngsten Serie «Flucht». Darin dienen berühmte Bilder mit dem Motiv der biblischen Flucht als Vorgabe für eine überraschende Transformation. Ganz in Übereinstimmung mit seiner retrospektiven Sicht verwendet Widmer eine raffinierte Strichtechnik. Im Resultat erinnern diese Tuschstiftzeichnungen an gewebte Bildteppiche.

Die Wette

Gleichzeitig macht Widmer wieder einen Schritt zurück in die Aktualität. So filtert er originale Figuren aus den Landschaften und fügt Personen aus aktuellen Pressefotos ein – ein diskreter Eingriff, der auf die Zeitlosigkeit des gesellschaftspolitischen Themas der Flucht aufmerksam macht. Man darf drauf wetten, dass Oskar Reinhart dem Winterthurer Künstler für diese kompositorische Synthese von Vergangenheit und Gegenwart die Anerkennung nicht versagt hätte. Die Wette ist angenommen.

Öffnungszeiten im Mai: Mi 18-20, Sa und So 10-17 Uhr. Im Juni nach Vereinbarung. (Landbote)