«Bin schon einmal aus der Rikscha geflogen»

Singen ist etwas Natürliches. Viele singen im Alltag auch ohne Ausbildung. Kann man dabei so viel falsch machen?

Stefanie Gygax: Ja. Natürlich kann jeder irgendwie singen. Aber es fragt sich, wie. Manche Leute haben schon Mühe, einen Ton korrekt nachzusingen, je nachdem, was ihnen in der Erziehung mitgegeben wurde. Bei anderen geht es mehr darum, an der Technik zu arbeiten. Das fängt an bei der Atmung, die einen grossen Einfluss auf die Stimme hat. Das wissen viele nicht.

Bringen Sie falsche Gewohnheiten als Gesangslehrerin wieder weg?

Viele Gewohnheiten bringt man gut weg. Luft ist ein solches Phänomen. Häufig haben Leute beim Singen Luft in der Stimme, vor allem in den höheren Lagen. Das heisst, die Stimmbänder schliessen nicht ganz. Beim Sprechen ist das anders, da schliessen die Stimmbänder meistens ganz. Aber wenn jemand schon beim Sprechen eine gebrochene Stimme hat, dann sitzt diese Gewohnheit sehr tief und ist schwer zu korrigieren.

Haben Sie spezielle Rituale vor Auftritten?

Das Essen ist sehr wichtig. Zuhause probiere ich, runterzufahren und mich zu sammeln. Je nachdem mache ich eine kleine Meditation. Dann singe ich ein, esse meistens Pasta, und dann gehe ich. Am Tag der Vorstellung suche ich viel Ruhe. Wenn Bekannte von mir die Vorstellung besuchen, dann versuche ich, sie erst nachher zu treffen.

Sie bezeichnen sich als «Performing Artist», denn Sie haben Erfahrung in den Bereichen Musical, klassischer Gesang, Schauspiel, Tanz. Wo wollen Sie eigentlich hin?

Ich hatte immer einen klaren Weg für mich. Ich habe mit Musical begonnen, weil das zuerst mein Traum war. Bereits in der Schulzeit habe ich in Musicals mitgespielt. Später absolvierte ich in Wien die Performing-Arts-Ausbildung. Mein Körper begann damals aber zu rebellieren. Insbesondere das Tanzen wurde zur Belastung. Deshalb setzte ich wieder mehr aufs Singen, was eigentlich auch meine erste Leidenschaft war. Und ich merkte, dass ich mich im klassischen Bereich am besten entfalten kann.

Sind Sie familär vorbelastet?

Meine Mutter war bereits klassische Sängerin. Ich habe das also schon im Blut.

Mit welchem Projekt sind Sie gerade beschäftigt?

Im Moment trete ich im Zürcher Opernhaus in «Land des Lächelns» auf, einer Operette von Franz Léhar. Da tanze ich seit langem mal wieder. Das Zürcher Opernhaus ist für mich als Auftrittsort natürlich sehr reizvoll. Mein Weg geht nun immer mehr Richtung Oper. Mein Ziel, wichtige Operettenrollen zu spielen, habe ich erreicht. Nun will ich wieder mehr. Oper ist noch einmal schwerer und höher. Aber das liegt mir.

Man hört Sie auch im Fernsehen und Radio als Sprecherin.

Ich bin die Werbestimme von Toptip. Das ist ein Studio in Basel. Sporadisch werde ich auch für Spots in der Region Zürich angefragt.

Worauf kommt es da an?

Beim Radio darf man nicht so viel Stimme geben. Am Anfang mussten sie bei mir immer den Pegel zurück drehen und mich bitten, entspannter zu sprechen. Von der Bühne bin ich anderes gewöhnt, da muss ich immer laut sprechen.

Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich selber hören?

Die Aufnahmen werden mir immer direkt vorgespielt, damit ich auch selber etwas dazu sagen kann. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt.

Wie kommen Sie neben all diesen Aktivitäten überhaupt noch zum Unterrichten?

Unterrichten ist ein guter Neben-verdienst und eine Sicherheit. Denn es ist regelmässig. In Effretikon habe ich ein kleines Pensum, derzeit unterrichte ich nur zwei Schüler. Gerne hätte ich ein paar mehr.

Erzählen Sie uns zum Schluss noch eine lustige Anekdote. Welche Bühnenpanne wird Ihnen in Erinnerung bleiben?

Einmal musste mich jemand in der Rikscha auf die Bühne fahren. Die Gasse war aber so eng, deshalb blieb das Rad hängen und ich wurde in hohem Bogen rausgeschleudert — vor den Augen des Publikums. Ich erschrak natürlich sehr, denn fünf Sekunden später musste ich bereits singen. Zum Glück hielt ich mich aus Reflex irgendwo fest, sodass ich nicht auf den Boden fiel, sondern nur in der Luft hing. Der Rikschafahrer hatte nach diesem Auftritt wirklich ein schlechtes Gewissen. Und mein Bein war am nächsten Tag voller blauer Flecken.

(Landbote)