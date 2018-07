Buenos Aires trifft Uri in Pfungen

Bei der diesjährigen 14. Serenade im Park der Pfungemer Villa Schlosshalde präsentiert das Ensemble Ur-Tango seinen neuen Stil, dies neben klassischen ­argentinischen Tangomelodien und Volksmusikstücken. Hätten einige der etwa 120 Besucher Tango getanzt: Pures Buenos-Aires-Feeling hätte im Sonnenuntergang den Park vor der Villa Seehalde durchflutet.

Der argentinische Tango trifft auf die Urner Volksmusik. Wie beim Tango üblich: Leidenschaft, Sinnlichkeit, ein Feuer der Emotionen entfacht. Beide verschmelzen miteinander, und der Ur-Tango ist geboren. Kurz gefasst: dies die Entstehungsgeschichte des Ur(ner)-Tangos. ­Dahinter steht ein rund zweijähriges Projekt, finanziert aus dem Gewinn des Projektwettbewerbs «Mein Uri» der Urner Kantonalbank. Das Ergebnis sind 15 Ur-Tango-Kompositionen, die Tango und Volksmusik lebendig und harmonisch vereinen. Eingebettet in den Tangorhythmus, wird Urner Volksmusik zum zeitlosen Erlebnis.

Volksmusik mag den Tango

Die Idee zur Kombination von Tango und Volksmusik hatte der Berufsmusiker Robert Schmidt vor drei Jahren, als er mit seiner Ehefrau in einem Urner Bauernhüsli wohnte. Dort, umgeben von Wiesen und Bergen, kam er erstmals in Berührung mit den Melodien der Urner Volksmusik. Der ausgebildete klassische Pianist und Tangomusiker erkannte Parallelen zwischen Volksmusik und Tango: einerseits im Takt, andererseits in der Bodenständigkeit und der Fähigkeit, die Leute zum Tanzen zu inspirieren. Am einfachsten und vielleicht am harmonischsten sei die Verbindung beider Stile im 2er-Takt oder «schottisch», sagt Schmidt. Das entspräche vom Grundtempo einer Milonga im Tango. Im Gegensatz zum oft ernsten und melancholischen Tango sei die Milonga fröhlicher, ähnlich der Volksmusik. Auch die Instrumentierung beider Musikstile ist nahezu gleich. Als Handzug­instrument wird die Handorgel in der Volksmusik und das Bandoneon im Tango gespielt. Die übrigen Instrumente sind Bass und Klavier. Die im Tangoquartett oft gebräuchliche Violine wird beim Ur-Tango ausgespart.

Tango auf Schweizerisch

So heissen die Volksmusiktangos «Miis Üri» oder «Dr Feen». Ähnlich wie bei Chopins «Regentropfenprelude» der Regen, inspirierten die gewaltigen Urner Föhnstürme zu der Komposition «Dr Feen». Entstanden ist eine wahrhaft kraftvolle, dynamische Musik im Tangostil. «‹Miis Üri› ist der einzige Tango im Urner Dialekt», sagt Schmidt. Dass die «Sprache des Tangos» überall verstanden werde, erweist sich in diesem Fall als falsch. Bei sehr getragener Melodie lässt der Tango «Bristenblick» die Seele über den Urner 3000ern schweben. Mal tendieren die Kompositionen mehr zum Tango, mal dominiert der Grundbeat der Volksmusik. Das letzte Lied bei einem Tangokonzert sei immer «Comparsita», bereitet Orchesterleiter Schmidt das Publikum auf den nahenden Schluss vor. «Beim Ur-Tango ist es die Urisita.»

Heutzutage erfreut sich die Volksmusik meist bei der älteren Generation einer anhaltenden Beliebtheit. Seltener findet die Jugend einen Zugang zur klassischen Volksmusik. Durch die Mischung Volksmusik und Tango, wobei der Charakter der Volksmusik durchaus erhalten bleibt, gewinnt dieser Musikstil eine ganz neue Attraktivität. Eine Symbiose, die der Volksmusik und Mundartliedern zu einem Revival verhelfen könnte. Ver­anstaltet wurde die Serenade im Park vom Forum Pfungen, einer kulturellen und politischen dörflichen Plattform, deren Organisation dem ehemaligen römischen Forum ähnelt. (Landbote)