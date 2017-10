«Das Mittelalter hat sich hier lange gehalten»

Wer am nächsten Öffnungstag am Ortsmuseum von Wila vorbeigeht und einen genaueren Blick auf den Schuppen beim Hintereingang wirft, sieht dort einen grossen, schwarzen und vor allem geschichtsträchtigen Leichenwagen stehen. Gebaut wurde er im frühen 20. Jahrhundert. Sein letzter Einsatz liegt aber bereits mehrere Jahrzehnte zurück. In den nächsten Monaten bekommt er nun als Bestandteil der neuen Kirchenausstellung eine besondere Bedeutung.«Sitte und Seelenheil in Wila und Turbenthal» heisst diese Ausstellung. Entworfen hat sie Kurator Wolfgang Wahl in Zusammenarbeit mit der Szenographin Melanie Mock, die sich vor allem um die visuelle Umsetzung kümmerte. «Früher versuchten die damals noch mächtigen Kirchen, ihre Sitten mit dem all­gemeinen Seelenheil zu vereinbaren», erklärt Wahl. Der Erfolg habe sich dabei in Grenzen gehalten: «Die Leute wollten ja auch mal fröhlich sein.»

Kein Rechnen und Schreiben

Ihre Übermacht konnten die Kirchen bis im Jahr 1830 innehalten. Zuvor waren sie praktisch für alles zuständig – auch für das Bil­dungs- und Gesundheitswesen. Sogar Alli­anz­geschäfte habe man damals im Rahmen eines Gottesdienstes abgehandelt. «Die Kirchen liessen auch den Schul­meister wählen, der dann für den Unterricht zuständig war», erklärt Wahl. Damals habe man aller­dings lediglich gelernt, die Bibel­ zu lesen. «Rechnen und Schreiben stand noch nicht auf dem Lehrplan», sagt Wahl weiter. Auch die Krankenpflege im heu­tigen Sinne gab es noch nicht. Bis ins 20. Jahrhundert war dafür eine gewählte Hebamme zuständig.

«Das Mittelalter hat sich im Töss­tal sehr lange gehalten», sagt Wahl. Kein Wunder – so blieb zumindest die Turbenthaler Kirche auch nach der Reformation im Besitz des Adels. Um seine Sitten durchzusetzen, griff dieser teils zu harten Mitteln. So beinhaltet die Ausstellung auch Bilder von einem Fussblock aus dem 18. Jahrhundert. «Damit hat man Leute zum Beispiel davon abgehalten, in die Beiz zu gehen, um Alkohol zu trinken», erklärt Wahl.

Religiöse Sinnsprüche waren in den Haushalten sehr verbreitet. Bild: Johanna Bossart

Nebst anschaulichen Bildern stehen den Museumsbesuchern auch zwei Hörstationen zur Verfügung. Ihre Quellen sind Marina Müller, eine ehemalige Sigristin der Kirche Wila, und die mittlerweile pensionierte Turbenthaler Organistin Heidi Hiestand. Sie beide berichten jeweils aus ihrer beruflichen Sicht vom Alltag in den Töss­taler Kirchen. Interessierte können sich die Erzählungen in authentischer Atmosphäre auf alten Kirchbänken anhören.

Ausstellung zieht weiter

Zudem bietet die Ausstellung auch aufschlussreiche Doku­mente und Schriften aus vergangenen Zeiten. Kurator Wahl hat einen Grossteil davon selbst zusam­men­getragen: «Ich bin auch ein erfahrener Archivar.» Mitglieder der Museumskommission unterstützen ihn dabei. «Bereits seit vier Jahren führen wir in Turbenthal und Wila nun gemeinsame Ausstellungen durch», sagt Wahl. So konnte man auch diese Ausstellung ­bereits im Chiletreff Turben­thal betrachten. Bis Ende Januar bleibt sie in Wila, bevor sie dann in die Alterszentren von Turbenthal und Rikon weiterzieht.

Die von Wolfgang Wahl organisierten Museumsausstellungen werden hauptsächlich durch Kollekten sowie kleinere staat­liche und kirchliche Beiträge finanziert. «Die Mitglieder der Kommission arbeiten aber alle auf freiwilliger Basis», sagt der Kurator. Er selbst will sich auch in ­Zukunft noch viel Zeit für den Museumsbetrieb nehmen: «Themen habe ich genug. Ich könnte bis zum Lebensende Ausstellungen durchführen.» (Landbote)