Walter Grimmer feiert seinen 80. Geburtstag so, wie man es einem passionierten Musiker wünscht: Auf der Bühne, also eigentlich gleich auf verschiedenen Bühnen.

Dass er sein Cello auf seiner Geburtstagstournée nicht nur im grossen Saal des Zürcher Konservatoriums oder im Yehudi Menuhin Forum in Bern erklingen lässt, sondern auch in der Pfungemer «Ortschafft Kultur», das hängt mit Robert und Annette Schmidts grossem Engagement zusammen: Die Schmidts veranstalten in ihrem Tangolokal regelmässig Konzerte mit einem sehr hohen Anspruch.

Dass Robert Schmidt als Musiker in der Szene gut vernetzt ist, hilft. «Walter Grimmer gehört zu meinem musikalischen Bekanntenkreis», sagt er, so war der Cellist auch beim Eröffnungskonzert der «Ortschafft» 2017 mit einer seiner Formationen zugegen. «Er hat mich überzeugt.»

Zeitgenössisches und ein Schwanengesang

Sein zweites Konzert in Pfungen wird Grimmer zusammen mit dem jungen Streichquartett Quatuor YAKO aus Lyon geben. Das Programm beginnt mit zeitgenössischen Kompositionen von Phil Glass (*1937) und Hans Ulrich Lehmann (1937 – 2013) und endet romantisch mit Franz Schuberts (1797 – 1828) einzigem Streichquintett in der Besetzung mit zwei Celli. Schubert komponierte das Werk wenige Monate vor seinem Tod als seinen Schwanengesang.

Grimmer studierte in Zürich bei Franz Hindermann, einem Schüler des renommierten deutschen Cellisten und Komponisten Hugo Becker und begann seine solistische Karriere im Berner Symphonieorchester, seither tourt er um die Welt und pendelt privat zwischen der Schweiz und Frankreich.

Dass Grimmer mit bald 80 musikalisch munter wie eh und je ist, kommentiert Schmidt mit den Worten: «Das Musizieren bekommt dem Menschen nun mal gut.» Und er muss es wissen.

Sonderkonzert zum 80. Geburtstag von Walter Grimmer: Samstag 02. März, 19.30 Uhr. «Ortschafft Kultur», Hinterdorfstrasse 10, Pfungen. Karten: Fr 30.–/15.– (erm.).

(Der Landbote)