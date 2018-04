Der Farbklecks im Schwarz-Weiss-Film

Es riecht nach Räucherstäbchen und dem Feuer, das im Kamin lodert. Von der dunkeln Holzdecke hängen bunte Fantasiegestalten in den Raum. Ein leuchtendgrüner Drache mit roten Hörnern kehrt einem stilisierten Fisch mit bunten Schuppen den Rücken zu. Drunter schieben sich im gedrungenen Raum des Fachwerkhauses Kunstinteressierte aneinander vorbei. Vorbei an gleichfalls bunten Holztischen und Bänken, die im Raum verteilt sind. Eines der Prunkstücke ist eine lange massive Bank, über und über mit geschnitzten Blumen verziert, die sich farbenprächtig vom dunklen Grund abheben. Inmitten der fantastischen Holzplastiken steht Erwin Schatzmann, der sie geschaffen hat.

Der sanfte Rebell

Der 64-jährige Künstler ist seit 1973 in Winterthur wohnhaft und ein Stadtoriginal. An der Vernissage seiner Ausstellung «Zellebration!» gleiten die kajalumrandeten Augen vif im Raum umher und mustern die Besucher. Unter seinem schwarzen Gehrock mit Goldknöpfen und roten Applikationen blitzen Hosen mit aufwendigem Blumenmuster hervor. Die Spitze seines Bartes ist mit rotem Draht umwickelt. Schatzmann irritiert wie ein Farbklecks in einem Schwarz-Weiss-Film. Man kann sich nicht an ihm sattsehen. Seine naiven Plastiken und Bilder in klaren, kräftigen Farben atmen den gleichen Charme. Von einem runden Holzschild streckt ein gemalter Fuchs dem Betrachter die Zunge heraus. Ihr gegenüber ragt eine Art Totem in die Höhe: eine Holzfigur, auf der ein Stadtindianer im Anzug mit drei Federn auf dem Kopf abgebildet ist.

Kunst statt Abfall

Während die meisten seiner Plastiken selbst erdacht und geschnitzt sind, macht er sich zuweilen auch Fundstücke künstlerisch zu eigen. In einer Ecke steht etwa eine übermalte Jesusfigur. Sie steht auf einer saftigen Blumenwiese. Wie bei Midas tropft Gold von ihrer rechten Hand. Die sakrale Statuette war kaputt und wertlos. Schatzmann hat sie wieder auf einen Sockel gestellt und den gefallenen Jesus zu Kunst ­erhoben. Solche Objets trouvés zeigen Wirkmechanismen in Schatzmanns Schaffen. Er erkennt Schönheit in Dingen, die andere wegwerfen, und macht sie auch für den Betrachter sichtbar. Zudem ist das Upcycling stiller Protest und Ausdruck seiner Abneigung gegen unsere Wegwerfgesellschaft. Denn so entrückt er und seine Werke auch scheinen – Schatzmann rezipiert sehr klar und interessiert sich für das Weltgeschehen.

Aussenseiter im Mittelpunkt

Schatzmanns synkretistische Werke offenbaren seinen erfrischenden, verspielten Blick auf die Welt. Oft schimmern christliche Motive durch, die er jedoch bricht und neu kombiniert. So unterschiedlich die Schöpfungen auch sind – alle verbindet eine kindliche Schönheit, die sich dem Betrachter unmittelbar erschliesst und ihn schmunzeln lässt. Preislich rangieren die Werke zwischen 50 und 3000 Franken. Absolute Spitzenreiterin ist die Blumenbank mit 15 000 Franken. Der Besucher kann sich aber auch für etwa 10 Franken vom Künstler ein textiles Objekt auf die Kleidung nähen lassen. Wer sich selbst von Schatzmanns «fantastischem Heimatstil» in der Kulturschmitte Zell ein Bild machen möchte, hat Zeit bis zum 29. April. Da Schatzmann sich selbst, seine Werke und deren Betrachter als Gesamtkunstwerk, als Teil einer sozialen Plastik betrachtet, ist er während der Öffnungszeiten nicht nur präsent, sondern aktiv am Geschehen beteiligt. (Landbote)