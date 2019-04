Die Dorfgeschichte lebt in der Trotte auf

Gleich zwei 100-Jahr-Jubiläen kann Elgg dieses Jahr begehen: sowohl der Damenturnverein als auch das Jodler-Doppelquartett wurden 1919 gegründet. Es war eine Zeit, in der das Dorf wuchs und sich die Einwohner – wie andernorts – in Gruppen ausserhalb von Kirche und Gemeinde organisierten.

Natürlich spielte auch die dank moderner Technik gewonnene Freizeit eine Rolle. Maschinen übernahmen viele manuelle Arbeiten. Die Menschen waren weniger erschöpft und konnten neuen Freizeitbeschäftigungen nachgehen.

Die Entwicklung dieser Vereinigungen dokumentiert das Heimatmuseum Elgg in den diesjährigen kleinen Sonderausstellungen. Sie werden für viele Besucher eine Reise in die Welt ihrer Eltern und Grosseltern sein.

Trachten und Tradition

Der Vorstand des Heimatmuseums, angeführt von Hedi Jucker, konnte in den vergangenen Monaten etliche Fotos und Exponate von Elggern entgegennehmen. «Es gibt Pokale und Auszeichnungen von Jodlerfesten», sagt Hedi Jucker, «oder mal eine Kuhglocke».

Entstanden ist die Jodlervereinigung einst aus dem Turnverein, prominente Mitglieder habe es aber nie gegeben. Es sei ein kleiner Verein unter der Leitung von René Merinero, der früher mehr Mitglieder hatte, aber weiterhin das Brauchtum hochhält. «Sie haben eine eigene Tracht, ein schwarzes Gewand, eine rote Weste und einen schwarzen Hut – kein Sennenkäppli mehr», erklärt Hedi Jucker. Um diesen Ausstellungsteil «gemütlicher und schweizerischer» zu machen, wurden eine Elgger Tracht und eine Zürcher Männertracht dazu dekoriert.

Das Jodler-Doppelquartett wird sich erkenntlich zeigen und an der Generalversammlung des Heimatmuseums singen. «Es gab auch einmal eine Zeit, als zwei Frauen mit sehr schönen Stimmen dabei waren», erinnert sich die Vereinspräsidentin. Heute sind es nurmehr Männer.

Kannen und Kämme

Hedi Jucker ist ohnehin die lebendige Chronik des Heimatmuseums. Seit unglaublichen 57 Jahren gehört sie dem Verein an; sie selbst befindet sich im 88. Altersjahr. Quasi ihr ganzes Leben hat sie in Elgg, sogar im Haus, in dem sie aufgewachsen ist, verbracht. Die seit 1943 laufende Sammlung für ein Heimatmuseum habe sie schon als junge Frau interessiert. Im Jahr 1977 konnte die Weintrotte als Standort bezogen werden und beherbergt einen immer noch wachsenden Fundus historischer Objekte, beispielsweise eine funktionsfähige Elgger Landschmiede aus dem 19. Jahrhundert. Auffallend sind die vielen Schlösser und Schlüssel, die das Schlosserhandwerk im 18. Jahrhundert belegen. Eine Kriegskasse, die mit zehn Schlössern wirklich gut gesichert war, fällt auf, ebenso der schöne Renaissance-Schrank, datiert auf 1667.

Noch eine Spezialität hat Elgg aufzuweisen, die Kammmacherei, die dort vor zweihundert Jahren besonders verbreitet war. Mit Schablonen und Laubsägen arbeiteten die Elgger Kammmacher die wertvollen Stücke aus Horn. «Deshalb gibt es bei uns auch noch die Strehlgasse», ergänzt Hedi Jucker.

Im Jahr 1939 habe der letzte Kammmacher seine Werkstatt geschlossen. Sie selbst liebt alles, was mit Handwerk zu tun hat, so auch die Kannen der Elgger Zinngiesser oder bemalte Ofenkacheln. Manche Leute hätten gar keine Beziehung zu den antiken Schätzen, die sie einlieferten, vor allem alte Dokumente. «Uns wurden Land-Kaufbriefe von 1820 angeboten, handgeschrieben vom Notar, mit Siegel und Unterschrift – sonst würde man sie wegwerfen», hiess es. Was das Heimatmuseum «zehnfach» habe, könne es aber auch nicht mehr annehmen.

Fotos und Fleisslöffel

Die zweite Sonderausstellung widmet sich dem Damenturnverein, der sich zuletzt aufgrund einer neuen Vorstandsgeneration unter Evelyne Reusser enorm verjüngt hat. Rund 20 Frauen zwischen 15 und 40 Jahren trainieren einmal wöchentlich, dazu verfolgen sie ein sehr fröhliches Freizeitprogramm. Die Aktivitäten ihrer «Vorfahren» sind durch zwei Stellwände mit Fotos abgebildet, schwarz-weiss und farbig, und so mancher wird seine Verwandten oder Nachbarinnen darauf erkennen.

Die Zeitdokumente, überwiegend aus den 1960er bis 80ger Jahren, werden gekrönt durch ein Sport-Outfit aus den 70ger Jahren, mit oranger Hose und einem bunt-gemusterten Oberteil. Als Kuriosum erscheinen – aus heutiger Sicht – die Fleisslöffel: Wer ein ganzes Jahr nicht gefehlt hatte, erhielt zur Anerkennung einen silbernen Löffel.

Heimatmuseum Elgg Saisoneröffnung, Sonntag, 5. Mai, 14 bis 17 Uhr. Humbergstrasse 17, Elgg. Bis Okt, jeweils am 1. Sonntag im Monat geöffnet. Eintritt frei. www.heimatmuseum-elgg.ch (Landbote)