Die Kunst, sich frei zu fühlen

Die Liste der Referenzen auf der Website von Lars Reichow ist lang. Ebenso die Liste mit allen Preisen, die er gewonnen hat. Zum Beispiel den Deutschen Kleinkunstpreis oder den Berliner Kabarettpreis. Dennoch ist der 54-jährige Mainzer Kabarettist, der auch singen und Klavier spielen kann, in der Schweiz noch nicht so bekannt wie in Deutschland.

Im Schulhaus Ritschberg wird er mit seinem Programm «Freiheit!» zu sehen sein. Frei zu sein, ist heute kein Problem, schreibt Reichow auf seiner Website, «aber sich frei zu fühlen, das ist eine Kunst.» Ein Programm «zwischen Rap, Rock, Reife und Prüfung». Und: «Ein Vergnügen ohne Reue.»

Lars Reichow: «Freiheit!» Freitag, 3. Mai, 20 Uhr. Schulhaus Ritschberg, Bahnhofstrasse 39, Elgg. Eintritt: 30/25 Fr. www.kulturinelgg.ch (ea)