Die «Zäller Wiehnacht» kehrt nach Hause

«Das isch de Stern vo Bethlehem», klingt es durchs Zeller Schulhaus, «mached eu uuf und folged däm.» Probe: 29 Kinder werden am Montag in der Kirche Zell Paul Burkhards Krippenspiel aufführen. Chorleiterin Sarah Deissler sagt, es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie mit ihrem Kinder- und Jugendchor den Klassiker auf die Bühne bringe: Das Stück fand seinen Weg vom Zürcher Opern- ins Schauspielhaus und über die Landesgrenzen hinaus: Übersetzungen in 20 Sprachen liegen vor, weltweit geklickt in den Hits der grössten Musikplattformen des Internets. Magnet für Eltern und Grosseltern, für Traditionalisten, für alle, die Weihnachten mögen und nostalgisch werden, vielleicht, weil sie selbst unter Burkhard gesungen haben. Wie Deissler selbst. «Es ist ein zeitloser Text», sagt sie, die nach vierjähriger Pause des Zeller Kinder- und Jugendchors vor drei Jahren übernommen hat.

Ein Stern für alle Menschen

Was macht das Stück, das sein Autor 1960 in der Zeller Kirche uraufgeführt hat, denn derart zeitlos? Deisslers Meinung: «Es ist diese Ernsthaftigkeit Kindern gegenüber.» Grund dafür sei die dialogische Anlage, die Metaebene. Kinder fragen einander auf der Bühne, wie denn das Spiel anzugehen sei. «Meine Mutter sagt, man muss nur dran glauben», sagt ein Mädchen, ein anderes antwortet, es sei aber Muslimin. «Es ist ein Theater, das wir spielen», einigt man sich, kein Grund, jemanden auszuschliessen. Genau das gefällt Deissler, das Miteinander. «Das hätte Burkhard nicht anders gemacht, wenn er damals mit einer vergleichbaren Situation in Zell konfrontiert gewesen wäre», so Deissler, heute gebe es hier Kinder aus aller Herren Länder und aller Religionen, sogar spannende Absplittungen innerhalb der Christen.

Nicht alle Jahre wieder

Trotzdem: Lasse sie das Lied vom rabenschwarzen Mohren weg, klinge in ihren Ohren schon der Vorwurf nach politischer Überkorrektheit. Ihr ist es aber wichtig, dass kein Kind solch veraltete Bilder unkommentiert in seinem Kopf behält und auf den Pausenplatz trägt, dass etwa «Neger» nichts gelten. «Wir haben alles durchdiskutiert», sagt sie, der Konsens: Eines der Kinder sagt, das stehe nur drum im Text, weil die Redensart einmal normal gewesen sei.

Noch holpert eine Stelle hier und eine da bei der Probenarbeit, die Begeisterung ist den Fünf- bis Dreizehnjährigen aber anzumerken. Bei aller Universalität sei die Textvorlage, der Deissler abgesehen von wenigen Kürzungen genau folgt, halt doch stilistisch fern für die Kinder. Und so würden sie eben ab und an stolpern. Und: Bis am Montag könne noch viel geschliffen werden an der Textkenntnis. «Das habe ich nämlich selbst unter Profis kaum erlebt», so Deissler, die gelernte Schauspielerin und Sängerin ist, «dass vor den Aufführungen ein derartiger Fokus da ist, grad als würde es um alles im Leben gehen.» Meditativ würden die Kinder in sich gehen, sich voll konzentrieren. Ein paar Schnitzer in den Proben lassen sie deshalb nicht nervös werden.

Der Zeller Kinderchor wurde zwar ursprünglich 1978 von Ursula Schellenberg gegründet, um das Krippenspiel aufzuführen, dem weitere Zeller Spiele folgten. Deissler aber will den Kindern musikalische Offenheit und verschiedene Stile mit auf den Weg geben. Klar, die «Zäller Wiehnacht» lebe weiter und werde immer wieder zur Aufführung kommen. Aber nicht jedes Jahr. Und so geht es direkt nach Weihnachten weiter: Auf dem Programm steht Shakespeares «Sommernachtstraum» in einer Zusammenarbeit mit dem renommierten Zeller Chortheater.

D Zäller Wiehnachtvon Paul Burkhard mit dem Zeller Kinder- und ­Jugendchor unter der Leitung von Sarah Deissler. Aufführungen in der Kirche Zell (Einlass und Abendkasse 30 Min. vor Beginn). Premiere: Mo, 3. 12., 19 Uhr. Weitere Vorstellungen: Fr, 7. 12., 19 Uhr, So, 9. 12., 18.00 Uhr, Fr, 14. 12., 19.00 Uhr und

Sa, 15. 12., 19 Uhr. AufführungHeubühne Garten (Garten 1, Zell)

So, 16. 12., 18 Uhr (nur Abendkasse). Korrepetition und Assistenz: Susi Schwarz. Arrangements und Kontrabass: Kilian Deissler. Akkordeon: Mario Strebel. Posaune: Sebastian Koelmann. Trompete: Matthias Manser. Tickets: https://eventfrog.ch/zellerwiehnacht, Erwachsene: 25 Fr., Kinder bis 16 Jahre: 10 Fr.

