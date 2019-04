Ein Eiertanz auf dem Vulkan

Den gelassenen Sarkasmus führt Markus Schönholzer auf seine angelsächsische Prägung zurück. Er ist in Buffalo/New York geboren. Dort geht einiges den Bach runter, die Niagarafälle zum Beispiel. Jedenfalls hätten die ersten elf Jahre seines Lebens, in den USA, ihre Spuren hinterlassen. «Wir sind gern ein wenig oberflächlich», sagt er, der heute in Zürich wohnt.

Hierzulande kennt man ihn vor allem als Musical-Komponist von «Die Schweizermacher», «Deep», «Gotthelf», um nur einige zu aufzuzählen. Er selbst nennt es auch Gebrauchsmusik für das Theater- und Showbusiness, denn «Acapickles go to Las Vegas» und die Filmmusik zu «Die Standesbeamtin» gehören dazu. Aber nun ist er ganz bei sich. Mit seinem langjährigen Freund Robi Rüdisüli, «ein wirklicher Freund und nicht einer, den man mal auf die Bühne holt», betont er.

Lieder übers Scheitern

Es geht um «Schönholzer & Rüdisüli», ein Programm, bei dem schwer zu beschreiben ist, was auf der Bühne abläuft. Der eine (Schönholzer) spielt Banjo und singt oder erzählt, der andere greift zu Akkordeon und Wagnertuba. Die Lieder handeln vom Scheitern. «Aber man wird nicht traurig, man ist beglückt», sagt der Songwriter dazu, «hinter einem kurzen Tunnel kommt man wieder ans Licht».

Das Licht braucht der 57-Jährige auch an seinen Auftrittsorten. Er trete nicht gern in einem dunklen Saal auf, denn dann könne er die Reaktionen der Zuschauer nicht sehen und die Moderation anpassen. Sein Abarbeiten am menschlichen Makel habe mit seiner Herkunft als Theaterschaffender zu tun, wo man besonders an die Abgründe herangehe. «Die Leute werden jedoch nicht betrübt nach Hause gehen, sondern man soll darüber nachdenken.»

US-amerikanische Vorbilder

Schönholzer hat musikalische Vorbilder parat, amerikanische natürlich, Tom Lehrer (Jahrgang 1928) und Randy Newman (Jahrgang 1943). Der erste begeisterte in den 1950ger Jahren mit seinen politisch unkorrekten, intelligenten Liedern. Das bekannte «Tauben vergiften» von Georg Kreisler dürfte auf seine Vorlage zurückzuführen sein. Tom Lehrer, in Manhattan in einer jüdischen Familie aufgewachsen, war auch Mathematiker und dozierte bis zu seinem Pensionseintritt an Universitäten – nicht nur Mathe sondern auch Musiktheater. Das ist eine gewisse Parallele zu Markus Schönholzer, der sich selbst als verkopften Menschen bezeichnet und an der Zürcher Hochschule der Künste Songwriting im Drama unterrichtet.

«Wir hatten das Bedürfnis etwas zu entwickeln, wo uns wohl ist»Markus Schönholzer

Die andere Fährte führt zu Randy Newman, der mit seinen mehrfachen Oscar- und Grammy-Preisgewinnen viel mehr öffentliche Anerkennung als Tom Lehrer erfahren hat. Seine Karriere startete mit dem satirischen Song «Short People» durch. Dass «kurze Menschen» kein Recht zu leben hätten, brachte ihm zunächst Beleidigungsklagen von Behindertenorganisationen und Proteste kleinwüchsiger Menschen ein. Er blieb jedoch auf seinem Weg, fehlgeleitete Wahrnehmungen in der Gesellschaft anzuprangern. Wenn Schönholzer im Lied «Lernprozess» Donald Trump angreift, singt er also auch in Newmans Tradition.

Aufgeweicht oder skeptisch

«Wir hatten das Bedürfnis etwas zu entwickeln, wo uns wohl ist», sagt Schönholzer. Das ist ein Abend auf Schwyzerdütsch. Und so präsentierten sie sich im vergangenen Jahr auch auf der Künstlerbörse in Thun. Die Resonanz an Buchungen sei sehr gut gewesen, deshalb darf man das Duo nun im Theater Alti Fabrik in Flaach begrüssen.

«Da sind wir einmal die Könige geworden»Markus Schönholzer

Erst im März hatten sie beim Kleinkunstwettbewerb «Die Krönung» in Aadorf abgeräumt und erhielten den 1. Preis. «Da sind wir einmal die Könige geworden», sagt der 57-Jährige, «es ist auch viel Glück dabei. Man muss die richtigen Eltern haben, das bedeutet auch, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.»

Als letzte an dem Abend aufzutreten, hätte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Am zweiten Abend in Burgdorf, wo sie als erste auf die Bühne gingen, sei es nicht so gut gelaufen. Wie im Sport profitiere man davon, wenn ein Publikum bereits warm sei. «Ob das Publikum schon aufgeweicht oder noch skeptisch ist», drückt es Schönholzer aus. Mal sehen, wie lange das Weinländer Publikum braucht, um aufzuweichen. Sechzehn Lieder und achteinhalb Geschichten haben die Musiker dafür Zeit.

Schönholzer & Rüdisüli Samstag, 27. April, 20 Uhr. Theater Alti Fabrik, Wesenplatz 4, Flaach. Eintritt: Fr. 35/18 (Stud.) (Landbote)