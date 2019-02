Ein Polterabend der ganz anderen Art

Auf der Bühne herrscht die Stille vor dem Sturm. Die neue Produktion des Laientheaters Wiesendangen «Im Meischter sini Geischter» beginnt trügerisch still. Nachdenklich über einem Dokument brütend, sitzt die Bäuerin Rösi (Margrit Huss) im gemütlichen Wohnzimmer des Bauernguts Lindenhof. Die ruhig beginnende Szene wird jedoch bald von einem Knall erschüttert. Durch das Gut wandelt nämlich der Geist von Rösis kürzlich dahingeschiedenem Onkel Godi. Sein Geist ist nicht der Einzige, der auf der Bühne der Wisenthalle an diesem Abend sein Unwesen treiben wird.

Onkel Godis beide Nichten, die bodenständige Rösi und ihre weggezogene und bourgeoise gewordene Schwester Claire, liegen im Clinch. Grund dafür ist das Testament Onkel Godis. Unter der Bedingung, dass sie den Lindenhof weiter bewirtschaftet, hatte Onkel Godi vor seinem Ableben eigentlich seine Nichte Rösi zu seiner Alleinerbin bestimmt. Doch weder Rösi, ihre Magd Annekäthi noch Knecht Guschti können sein Testament finden. Umso sonderbarer ist es, dass plötzlich Rösis Schwester Claire mit Ehemann Ottokar und Tochter Jacqueline-Isabelle vor der Tür des Lindenhofs steht. Und noch dazu mit einem Testament, welches nicht Rösi, sondern Claire zur Alleinerbin erklärt. Kann das mit rechten Dingen zugehen?

Onkel als Sittenwächter

Das Lustspiel von Autor Lukas Bühler, das Regisseurin Käthi Frank mit ihrer Laienschauspieltruppe auf die Bühne der Wisenthalle bringt, ist ein währschafter Schwank. Glänzend ist Jürg Schenk in der Figur des Bauernsohns und Muttersöhnchens Hansjakob. Claires Tochter Jacqueline-Isabelle hat dem bereits etwas in die Jahre gekommenen Junggesellen den Kopf verdreht. Dem in Liebe entbrannten Stotterer dabei zuzusehen, wie er die Dame seines Herzens mit allen Mitteln gewinnen möchte, ist köstlich. Komik erzeugen ausserdem die kratzbürstigen Wortgefechte zwischen Knecht Guschti (Urs Schenk) und Magd Annekäthi (Sandra Spirk). Gegenseitig schaukeln sich die Figuren dermassen in die Höhe, dass ihnen oft nur noch ein entgeisterter Fluch gen Himmel hilft.

Wenn die Figuren einander sprachlich ihre Haare auf den Zähnen zeigen und gegeneinander oder gegen den Himmel geifern, schaltet sich zuverlässig der Geist Onkel Godis ein. Mit einem Knall fegt seine unsichtbare Geisterhand die Gemälde von den holzverschalten Bühnenwänden und ermahnt die Figuren mit Nachhall zu wenigstens einem Rest Sittsamkeit. Er ist der unsichtbare Sittenwächter, der immerhin versucht, das bunte Treiben auf der Bühne in geordnete Bahnen zu lenken.

Wechselnde Verhältnisse

Dass das diesjährige Stück des Laientheaters Wiesendangen bereits dieses Wochenende Premiere feiert, ist aussergewöhnlich. Die vorhergegangenen 26 Produktionen fanden allesamt ein paar Monate später im Mai statt. Grund für den zeitlichen Vorzug des diesjährigen Stücks ist der Umbau der Wisenthalle, der im März beginnt und rund ein Jahr dauern wird. Bereits zwei Wochen nach der Derniere muss Bühnenmeister Roland Frank das Bühnenbild abgeräumt haben. Ebenso muss die engagierte Theatertruppe ihr Probelokal im Souterrain der Wisenthalle für den Zeitraum des Umbaus räumen und sich nach einer anderen Probelokalität für die nächste Theaterproduktion umschauen.

Die Proben für «Im Meischter sini Geischter» laufen seit dem Sommer. Wie die Regisseurin und ehemalige Souffleuse des Laientheaters Wiesendangen, Käthi Frank, erklärt, ist es jedes Mal interessant, ein geeignetes Theaterstück zu finden. Bis zu zwanzig verschiedene liest Käthi Frank, bevor ein Stück definitiv ausgewählt wird. Dabei versucht sie, eine Abwechslung zwischen den verschiedenen Theatergenres (Schwank, Krimi, Komödie) zu schaffen und ein Stück zu finden, dessen Rollen gut auf die verfügbaren Schauspielenden verteilt werden können.

Am Anfang war Annemarie

Seit der Gründung des Vereins mit dabei ist Annemarie Schnyder. Seit bald 27 Jahren ist für die in Wiesendangen verwurzelte Laienschauspielerin der Dienstagabend fix für das Theaterproben reserviert. Wie viel Herzblut in ihrem Engagement liegt, zeigt sich allein schon in ihrer minutiösen Vorbereitung auf ihre Rolle. «Ich spreche das ganze Stück zuerst mit allen Rollen auf Tonband. Dann schreibe ich den Part meiner Figur noch zusätzlich ab», erklärt sie lächelnd. Die rund

150 Vereinsmitglieder sind Ausdruck des Herzbluts, das auch die lokale Gemeinschaft dem Laientheaterverein entgegenbringt. Wer die neue Produktion des Laientheaters Wiesendangen sehen möchte, sollte sich auf einen Theaterabend gespickt mit Krawall, Querelen und Knalleffekten gefasst machen. Der Vorverkauf ist schon rege genutzt worden. Es gibt noch Restkarten, welche über E-Mail erworben werden können. Ausserdem werden an der Abendkasse noch vereinzelt Plätze vergeben.

Laientheater Wiesendangen: «Im Meischter sini Geischter». Ein «geistreiches» Lustspiel von Lukas Bühler. Regie: Käthi Frank. Freitag/Samstag, 22./23. Februar, 20 Uhr, Wisenthalle. Saalöffnung jeweils 18.30 Uhr, Nachtessen bis 19.45 Uhr. Eintritt 17 Fr.www.theater-wisi.ch (Landbote)