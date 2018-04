Ein Ritt durchs wahre Leben

«Er war eine Wildsau, er hat nichts ausgelassen», erzählt Renate (Sabina Deutsch). Sie steht auf einer Bühne, die einem rumpligen Bandkeller gleicht. In der Hand hält sie eine Urne, oder eher eine Biscuit-Dose, darin ihr Vater Turi Winter. Die «Desperados» im Hintergrund waren seine Wegbegleiter, seine Jethro Tull-Band, die einzig erfolgreiche Band der Rockgeschichte, bei der die Querflöte tragend ist. Da passt es, dass die Winterthurerin Erika Lafosse Querflöte spielt, aber auch Schlagzeug. Mark Bänteli ist ein Multiinstrumentalist, der von der Ukulele bis zum Klavier alle Register zieht. So kennt man ihn, ob vom Zirkus Pipistrello oder Karls Kühner Gassenschau. Und Manuel Lindt, bekannt vom Schöntal- oder Wanderkino, macht ebenfalls, was er am besten kann: poetisch -melancholische Lichtbilder kreieren, die einen Dreh ins Absurde haben dürfen. Gelacht wird jedenfalls viel bei «The True Turi Winter Story».

Die Produktion, «Eine Westernale mit Männern, Weibern und Gesang» wie sie Sabina Deutsch genannt hat, laufe in der gesamten Schweiz gut – obwohl sie vom Tösstal handelt: «Egal ob im Emmental oder im Aargau, es funktioniert überall», sagt Sabina Deutsch, «die Leute wissen genau, was ich meine, wenn ich vom Turi erzähle, der im Bauern-Hinterland bei Fuchs und Hase aufgewachsen ist». Seit sie ihr Stück an der Künstlerbörse in Thun vorgestellt haben, konnten sie rund zwanzig Buchungen entgegennehmen. Eine Tösstal-Tournee geistere zwar in den Köpfen der Macher herum, aber die Dörfer seien zu nahe beieinander, als dass es sich lohne. Jetzt kommt sie erstmal in die Alte Fabrik Flaach.

Vom Tösstal in den Wilden Westen

Turi, der im Tösstal aufwächst, träumt von der Freiheit. «Wenn ich die Lehre geschmissen habe, dann haue ich ab, und mache nur noch was ich will», heisst es in einem der Songs, die die Geschichte vorantreiben. Später erlebt der Landmaschinenmechaniker einiges in der Armee. In den achtziger Jahren tritt er in die FDP Sektion Winterthur ein, wird Lehrer – «er ist einfach ein Schweizer seiner Zeit», fasst es seine Erfinderin zusammen. «Ich mag wahnsinnig gerne Lebensgeschichten, auch unspektakuläre; wenn du sie zerpflückst und die Ereignisse aufbläst, kann jedes Leben eine grosse Geschichte erzählen.»

Um das Spektakel zu einem Mini-Musical mit witzigen, teilweise umsynchronisierten Filmausschnitten zu machen, ist der Protagonist ein expliziter Karl May-Fan. «Daran wird die Thematik von Gut und Böse, eines Desperados, der allein durch die Welt reiten will, aufgezogen», erklärt Sabina Deutsch. Ein Mann und sein Ross. In der Geschichte merkt man aber auch, wie sich ein Lebenstraum verändert. Turi hat eine Familie und will sie auch. Der Bubentraum vom unabhängigen Cowboy, der für seine Überzeugung kämpft, wird in die Schranken gewiesen. Dafür gründet er mit 45 noch seine Band. Die spielt dann «Dirty Old Town» (The Dubliners), «Mighty Quinn» (Manfred Mann), «Down on the Corner» (Creedence Clearwater Revival), zum Teil mit schweizerdeutschen Texten.

Einfach mal was Neues anschauen

Dramaturgisch bewegt sich das Stück auf verschiedenen Ebenen. Das ist charakteristisch für die Winterthurer Schauspielerin, die alle Sprechrollen inkorporiert und seit 30 Jahren an Theatern arbeitet. «Ich habe immer schon Produktionen gemacht, die vom Genre nicht klar einzuordnen waren.» Aber im Theater Rigiblick in Zürich wird sie ab Juni «A Tribute to Madonna» singen. Im Bernhard Theater steht sie zurzeit mit «The Show Must Go Wrong» auf der Bühne und spielt ab November wieder in «Cabaret» mit – einem Musical, das in ihrem Geburtsjahr (1966) Premiere hatte.

Eine Brecht-Rolle, am liebsten Mutter Courage, könnte sie sich in ihrer Karriere noch vorstellen. Einen konkreten Plan, wie es weitergehen soll, hat sie jedoch nicht. Als absoluter Bühnenmensch habe sie weiterhin Lust auf Herausforderungen. Und so wünscht sie sich, dass auch Leute, die sie noch nie gesehen haben, einfach mal den Gang ins Theater wagen. Manchmal brauche es Mut, sich etwas anzuschauen, wenn man sich nicht viel darunter vorstellen könne. (Landbote)