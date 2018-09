Eine Grenzgängerin in Kunst und Leben

Aus Anlass des fünfzigsten Todestags von Helen Dahm widmen das Kunstmuseum des Kantons Thurgau in der Kartause Ittingen und das Helen-Dahm-Museum in Oetwil am See dieser bedeutenden Schweizer Künstlerin zwei aufeinander abgestimmte Ausstellungen.

Während in Warth ihr facettenreiches Schaffen mit einer umfassenden Re­trospektive gewürdigt wird, fokussiert die Präsentation im Zürcher Oberland auf die Biografie dieser aussergewöhnlichen Künstlerin und zeigt ausgewählte Selbstporträts. Warth/Oetwil am See – Helen Dahm war ihrer Zeit weit voraus.

Sie starb am 24. Mai 1968, drei Tagen nach ihrem 90. Geburtstag. Zur selben Zeit formierte sich in Paris die Keimzelle der 68er-Bewegung. Wäre Helen Dahm 60 oder 70 Jahre später zur Welt gekommen, wäre sie vermutlich ein Hippie geworden. Ein Blumenkind war sie alleweil.

Ihr grosser Garten in Oetwil am See war ihre wichtigste künstlerische Inspirationsquelle. Bereits 1938, also lange bevor die Hippie-Bewegung Indien entdeckte, lebte sie in einem Ashram in der Nähe von Poona (Pune). Damals war sie 60 Jahre jung, und der künstlerische Durchbruch stand ihr noch bevor.

Das Gemälde «Mohn» (Öl auf Leinwand, 1911) von Helen Dahm ist für ein Jahr im Kunstmuseum Thurgau zu sehen.

Neue Rezeptioneiner Altbekannten

Helen Dahm (1878–1968) war nie in Vergessenheit geraten, doch wurde sie noch nie mit einer so umfassenden Schau wie der aktuellen gewürdigt. So werden in Warth nebst Arbeiten aus öffentlichen Sammlungen zahlreiche, selten zu sehende Werke gezeigt.

Die Hängung ist mit 170 Exponaten aus den Jahren 1898 bis 1968 entsprechend dicht. Die von Stefanie Hoch kuratierte Ausstellung hat zum Ziel, einen neuen, frischen Blick auf das Œuvre von Helen Dahm zu werfen und ihm den gebührenden Platz in der Kunstgeschichte einzuräumen.

Als Begleitlektüre zu den beiden Ausstellungen, deren Laufzeit aussergewöhnlich lange ist (bis August bzw. November 2019), anerbietet sich die vom Verlag Scheidegger & Spies in Zusammenarbeit mit den beiden Institutionen herausgegebene Publikation mit 258 farbigen und 79 Schwarzweissabbildungen.

Nonkonform und experimentierfreudig

Helen Dahm verbrachte einen Teil ihrer gutbürgerlichen Kindheit im Doktorhaus Rosenegg in Egelshofen (heute Museum in Kreuzlingen), welches der Familie ihrer Mutter, einer geborenen Ammann, gehörte.

«Ich fange jeden Tag an, als wäre es der erste und zugleich der letzte.»



Im benachbarten Pfarrhaus wohnte der gleichartige, spätere Maler Hans Brühlmann. 1897, nach dem Konkurs des väterlichen Seidengeschäfts, liess sich die Mutter mit ihren drei Kindern in Zürich nieder, wo Helen Dahm als Hospitantin Abendkurse an der Kunstgewerbeschule Zürich und ab 1899 die neu eröffnete Stadlerschule, eine Kunstschule für Damen, besuchte.

Ihre frühen romantisierenden Zeichnungen und Radierungen waren geprägt durch ihre Lehrer Hermann Gattiker, Wilhelm Hummel und Ernst Würtenberger. 1903 malte Helen Dahm ihr erstes Ölgemälde und nahm erstmals an einer Turnus-Ausstellung statt.

1906 vollzog sie den Bruch mit ihrer Familie. Mit Else Strantz, ihrer Lebensgefährtin, zog sie nach München, wo sie dank eines Stipendiums der Winterthurer Familie Volkart-Ammann ihr Kunststudium fortsetzen konnte und die Künstlerinnen und Künstler des Blauen Reiters wie Gabriele Münter, Wassily Kandinsky und Paul Klee kennen lernte. Sie schloss sich der druckgrafischen Vereinigung Walze an, zu der u. a. Martha Cunz, Albert Welti und Ernst Kreidolf zählten.

In jener Zeit entstanden hervorragende, von Jugendstil und Expressionismus beeinflusste Holz- und Linolschnitte.

1913 erfolgte die Rückkehr des Paars nach Zürich. Während des Ersten Weltkriegs sicherte Helen Dahm mit kunstgewerblichen Arbeiten den Lebensunterhalt. 1919 bezogen die beiden Frauen in Oetwil am See ein Wohnhaus. Die Lebensgemeinschaft hatte bis 1932 Bestand.

Helen Dahm, inzwischen eigenständige Künstlerin und Mitglied der Gesellschaft Bildender Künstlerinnen (SGBK), geriet durch die Trennung in eine existenzielle Krise. Bei einem Treffen auf dem «Bünishof» von Walter und Hedi Mertens in Meilen begegnete sie dem indischen Mystiker Shri Meher Baba, dessen Einladung nach Indien sie 1938 Folge leistete.

Gesundheitliche Gründe erforderten noch im selben Jahr die frühzeitige Rückkehr in die Schweiz. 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, mietete die Künstlerin ein altes Bauernhaus im geliebten Oetwil am See. In den folgenden Jahren verarbeitete sie ihren Indien-Aufenthalt künstlerisch und schuf zahlreiche christlich inspirierte Gemälde.

Im 75. Lebensjahr erhielt sie endlich öffentliche Anerkennung: Das Helmhaus Zürich widmete ihr 1953 die erste grosse Einzelausstellung. Ein Jahr später durfte sie als erste Frau den Kunstpreis der Stadt Zürich entgegennehmen.

Als knapp 80-Jährige wandte sich Helen Dahm unter dem Eindruck des Tachismus zur Abstraktion hin. Bis ins hohe Alter experimentierte sie mit neuen Ausdrucksformen wie beispielsweise dem Abklatschverfahren. Die Künstlerin sagte von sich: «Ich fange jeden Tag an, als wäre es der erste und zugleich der letzte.»

Helen Dahm – Ein Kuss der ganzen Welt: Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, Warth.

Die Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau dauert bis zum 25. August 2019. Öffnungszeiten: bis 30. September: Mo bis So 11–18 Uhr; 1. Oktober bis 30. April: Mo bis Fr 14–17 Uhrsowie Sa und So 11–17 Uhr.

Helen-Dahm-Museum Oetwil am See: Die Ausstellung «Ich – selbst – Helen Dahm» im Helen-Dahm-Museum läuft bis zum 3. November 2019. Öffnungszeiten: samstags 13–17 Uhr, sonntags 10–13 Uhr.

Publikation: «Helen Dahm. Ein Kuss der ganzen Welt». Herausgegeben von Stefanie Hoch, Markus Landert und Regula Tischhauser. Mit Beiträgen von Sarah Elser, Hanna Gagel, Stefanie Hoch, Markus Landert, Sandi Paucic und Regula Tischhauser. Scheidegger & Spiess 2018.65 Fr. (ISBN 978-3-85881-612-2).



www.kunstmuseum.ch und www.helen-dahm.ch (Der Landbote)