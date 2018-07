Film ab, sobald es dunkel wird

«Sollte es ausnahmsweise mal regnen, dann haben wir genügend gedeckte Sitzplätze in Zelten», sagt Lorenz Nydegger lakonisch. Viele feuchte Sommer­kinoabende hat der Vizepräsident des Vereins Schöntalkino schon erlebt, aber das spornte die Macher nur an, es ihren Gästen immer bequemer einzurichten. «Wir hatten leider öfters Wetterpech, manchmal war ziemlich alles unter Wasser», erzählt er. Für die Leute, die kamen, konstruierte man aber immer trockene Plätze. Zum 15. Mal laden die Filmfreunde ins Winterquartier des Circolino Pipistrello nach Rikon, der Verein organisiert den Anlass im zehnten Jahr. Lorenz Nydegger selbst war von Anfang an dabei, er managte das Winterquartier, als die Kinovorführungen zu viele Ressourcen des Zirkus banden.

Beim elfköpfigen Verein hat nun jeder seine eingespielte Aufgabe: «Wir machen das, weil es uns Spass macht, und wollen auch nicht grösser werden.»Ein Novum hat das Schöntal­kino 2018 dennoch zu bieten. Es gibt ein Rahmenprogramm, besser gesagt ein Prélude, vor jedem Film. Künstler stellen ihr neues Programm vor, sodass das Publikum in den Genuss von Performances der Singer-Songwriterin Irene Mazza, der Sängerin Asoulafire oder der musikalischen Vampirshow «Biss ins Mark» kommt. Genuss ist ohnehin ein Stichwort für die Veranstaltung. Nydegger empfiehlt, genügend Appetit mitzubringen. «Wir bieten ein auf jeden Film zugeschnittenes, vor Ort gekochtes Menü der Chocherey.» Auch der Barwagen Roulotte ist wohl bekannt. Das Schöntalkino ist also ein Gesamtkunstwerk für alle Sinne.

Rarität 35-Millimeter-Film

Empfehlenswert ist ein Besuch schon deshalb, weil es der letzte Sommer mit dem Vorführprojektor und den 35-Millimeter-Filmrollen werden könnte. Die cineastische Crew denkt darüber nach, auf digitales Format auszuweichen. «Das Anspruchsvolle ist heute, 35-Millimeter-Filme bei Verleihern zu finden», sagt Nydegger. Für die drei Filme im Juli mussten sie die Aufführungsrechte in London einkaufen. Da bleibt wirklich zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und an die 100 bis 120 Zuschauer erscheinen.

«Wir bieten eine Atmosphäre zwischen Zirkus und Kinoromantik, das ist einmalig und charmant.»Lorenz Nydegger,

Organisator Schöntalkino

«Wir bieten eine Atmosphäre zwischen Zirkus und Kinoromantik, das ist einmalig und charmant», wirbt der Organisator und erinnert sich an die zweite Durchführung. «Die Leinwand stand zwischen den Zirkuszeltmasten und wir freuten uns auf ‹Pirates of the Caribbean›. Da haben die Artisten einen Piratenangriff über die Leinwand gemacht, mit Feuerspucken und jeder Menge cooler Action.»

Die Vorschläge der vierköpfigen Programmgruppe werden kontinuierlich gesammelt. Dann wählen sie drei Filme aus. Das Schöntalkino zielt nicht bewusst auf ein Kinder- oder Familienpublikum, «weil wir der falsche Ort für einen Grossevent sind». Vielmehr möchte es der lokalen Bevölkerung aus dem Tösstal etwas Anspruchsvolles bieten – dies jedoch mit einem Augenzwinkern.

Es startet am Donnerstag, 12. Juli, mit «A Fish Called Wanda», einem Klassiker des britischen schwarzen Humors; viele wollten den Film noch einmal sehen. «Lost in Translation», am Freitag, 13. Juli, bietet eher feine Komik. «Uns war wichtig, dass auch eine Regisseurin dabei ist», sagt Nydegger dazu, «dabei kamen wir auf Sofia Coppola.» Am Samstag, 14. Juli, macht «Priscilla, Queen of the Desert», den Abschluss. «Eigentlich ein Low-Budget-Film, aber die Transgender-Thematik wird tiefgründig gezeigt. Er kam beim Gay-Publikum recht gut an.» Für die schrägen Kostüme gewann der australische Streifen einen Oscar. Mit drei Filmen aus drei Jahrzehnten und von drei Kontinenten möchte das Schöntalkino seine Zuschauer dieses Jahr unterhalten. ()