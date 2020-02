«Früher dachte ich oft, ich sei nicht gut genug»

Bei unserem letzten Gespräch hatten Sie das Gefühl, als Violinensolist nicht schnell genug voranzukommen. Wie läuft es zurzeit?

Sebastian Bohren: Das Gefühl ist jeden Tag anders, man braucht ein enormes Vertrauen in sich selbst. Damit einhergehend braucht man Geduld, um mit viel Ruhe an sich zu arbeiten. Es gibt Zeiten, wo man den Eindruck hat, es passiert zu wenig. Dann kann man in einen Aktivismus verfallen, der nicht hilfreich ist. Man sollte versuchen, die Energie, die sich aus diesen Fragen ergibt, in Qualität umzuwandeln.

Das tun Sie bei Ihrem einsamen Üben auf der Musikinsel Rheinau.

Dass sich die Türen nicht automatisch öffnen, hat immer mit einem selber zu tun. Es scheint diejenigen zu geben, die quasi vom Himmel fallen, aber ich versuche, als Künstler verständlich zu sein; dass ganz klar herauskommt, wer ich bin. Man sollte ein eindeutiges Profil haben und alles weglassen, was nicht zu einem gehört. Wie Michelangelo bei seiner berühmten David-Skulptur.

Sind Sie mit Ihren Auftritten zufrieden?

Früher dachte ich oft während Konzerten, ich sei nicht gut genug. Heute kann ich die Auftritte stärker geniessen. Wenn ich aber eine Enttäuschung annehme, bekomme ich eine Energie, fast eine Wut, die mir hilft, das, was noch nicht auf dem höchsten Niveau ist, zu verbessern. Diesen Prozess halte ich für unglaublich wertvoll.

«Ein Lehrer muss akzeptieren können, dass ein Schüler ihn möglicherweise überflügelt.»



Ihre letzte Aufnahme ist im September bei Sony Classical erschienen, die Violinsonate op. 80 von Prokofiev. Wie macht man so ein grosses Label auf sich aufmerksam?

Es gab in der Schweiz bis vor Kurzem einen Sony Manager, Martin Korn, der hat während Jahren alle meine Projekte unterstützt. Es handelt sich hier um einen Live-Mitschnitt, eine sogenannte Bandübernahme, da kommt man mit dem fertigen Produkt. Ich habe immer das Risiko der Produktion auf mich genommen und die Aufnahme dann angeboten. Ausser bei Exklusivkünstlern sind Bandübernahmen weit verbreitet.

Sie streben auch eine Professur an einer Musikhochschule an. Mit 32 Jahren, wie wäre es da, Schüler zu unterrichten, die nur wenig jünger sind, also seine eigene Konkurrenz auszubilden?

Mein Lehrer Hansheinz Schneeberger hat auch unterrichtet und so über ein halbes Jahrhundert die Schweizer Geigerszene geprägt. Aber mit dem Alter hat es gar nichts zu tun. Ich arbeite bereits privat mit verschiedenen, teils sehr begabten jungen Geigern. Yehudi Menuhin hat einmal gesagt: «Ein Lehrer muss akzeptieren können, dass ein Schüler ihn möglicherweise überflügelt.» Das ist eine Voraussetzung, die man akzeptieren muss, und darüber sollte man sich freuen.

Sind Sie ein guter Lehrer?

Bei meinem Lehrdiplom im Jahr 2011 erhielt ich nur ein «genügend», da hat man mir geraten, erst einmal ein paar Jahre nicht zu unterrichten. Grundsätzlich scheue ich Verantwortung – im zweiten Schritt übernehme ich sie dann doch! Denn ein Lehrer ist kein «One-Night-Stand», der eine einzelne Stunde interessant gestaltet. Er muss über längere Zeit begleiten und führen können.

Sie spielen auch in China oder Singapur. Was suchen die asiatischen Orchester, wenn sie europäische Musiker einladen?

Da sie das europäische Repertoire spielen, holen sie gerne Solisten, um den Stil und die Tradition mitzunehmen und zu lernen. Es ist wie ein umgekehrter Rassismus, man zählt viel als europäischer Musiker. Aber zu sagen, die haben ja kein Gefühl, nur Technik – das stimmt überhaupt nicht. Auch das Publikum ist ausgebildet und interessiert.

Pfarrer Jost verlässt die Kirche Brütten. Wird man Sie trotzdem noch dort hören?

Leonhard Jost hat die Bild-, Wort- und Klanggottesdienste gemacht und sich sehr offen gezeigt für Kultur. Ich lernte ihn durch den damaligen Organisten Jonas Hablützel kennen und spielte vor rund zehn Jahren zum ersten Mal im Gottesdienst. Da waren die Türen immer offen, komplett unkompliziert. Die Kirche klingt auch gut, es war eine glückliche Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Beim Abschiedsgottesdienst am 21. Juni werde ich mit dabei sein. Das gibt ein schönes Fest mit vielen anderen Musikern.

Solokonzert Sebastian Bohren, mit Werken von Tartini, Fortin, Bach, Jordan. Sonntag, 1. März, 17 Uhr. Kirche Brütten. Kollekte.