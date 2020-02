«Für eine Pointe muss man auch Verluste hinnehmen»

Ich erreiche Sie in den Ferien, nach einem Skitag im Engadin. Da Sie ja in den Werbespots von Graubünden Tourismus den Steinbock Gian sprechen, frage ich mich, ob die Menschen sie deshalb «erkennen»?

Claudio Zuccolini: Tatsächlich sprechen mich die Leute auf Gian an, Deutsche und auch andere Nationalitäten. Die ersten Spots liefen vor über zwölf und sie haben immer noch Freude daran. Der Steinbock ist bis über die Landesgrenze bekannt. Niemand hätte gedacht, dass es so eine Dynamik annimmt.

Sie sind in Graubünden aufgewachsen und können sicher gut Ski fahren.

Ja, ich mach’s bereits seit 45 Jahren. Schon als kleiner Bub war ich auf der Piste.

Auf der Bühne stehen Sie auch schon recht lang. Hätten Sie erwartet, dass Ihre Karriere so lange andauert?

Nach Banklehre und angefangenem Wirtschaftsstudium bin ich 1994 in die Medienbranche gewechselt. Ich arbeitete im Lokalradio und im Privat-TV und kam dann als Moderator zum Schweizer Fernsehen. Mit dem ersten eigenen Comedy-Programm begann ich 2004. Man muss einfach dranbleiben, anständige Arbeit abliefern. Aber ich hatte auch Glück und habe eine gute Zeit erwischt. Ich habe schnell grosse Sachen gemacht wie das Humorfestival in Arosa oder Benissimo. Man muss aber auch sehen, dass sich meine Karriere in der Deutschschweiz bewegt.

«Inzwischen kommt unsere grosse Tochter in die Pubertät. Das bringt neue Erfahrungen.»

Meist geht es ja um die Erlebnisse eines Familienvaters. Haben Sie keine Befürchtung, dass sich das tot läuft?

Es passieren immer wieder neue Sachen. Inzwischen kommt unsere grosse Tochter in die Pubertät. Das bringt neue Erfahrungen, auch das Schulwesen wird laufend umgestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Programm anderen Leuten aus dem Herzen rede, ist hoch. Und sie sind froh, wenn es jemand mal ausspricht. Sogar als ich noch keine Kinder hatte, habe ich mich darüber lustig gemacht.

Aber jetzt, wo die Mädchen grösser werden, könnten sie sich blossgestellt fühlen.

Ich habe ein gutes Verhältnis mit den Kindern. Das ist Comedy und zugespitzt. Die grosse Tochter wird das neue Programm bald sehen. Sie wissen langsam, was ich mache und wie ich es mache. Für eine Pointe muss man auch gewisse Verluste hinnehmen (lacht)! Ich muss meine Familie ja ernähren.

In «Darum!» feiern sie drei Jubiläen: Zwanzig Jahre Ehe, dreissig Jahre Übergewicht und ihren fünfzigsten Geburtstag. Letzteres ist wohl das Einschneidendste?

Ja, im September dann. Es ist sein rechter Schritt. Als ich 13, 14 war und «Bravo» gelesen habe, fand ich Leute mit 25 alt. Mittlerweile ist man jedoch um zehn Jahre fitter als früher. Aber man muss sich schon noch 30 bis 34 Jahre mit neuen Themen beschäftigen.

Dabei ändert sich auch das Comedy-Umfeld. Ich höre immer öfter von Kabarettisten, dass sie aufgrund der Gender-Debatte eine «Schere im Kopf» haben und heikle Themen von vornherein aussparen.

Wir sind Hofnarren, das heisst, wir haben eine gewisse Narrenfreiheit. Wenn man amerikanische Comedy anschaut, da sind die Sprachverbote im Alltag noch viel extremer. Aber man muss sich nicht jedes Mal verletzt fühlen. Die Leute lesen Sachen manchmal nicht mehr richtig. Dies gewinnt eine Übermacht und nimmt Entwicklungen an, die für alle Seiten nicht angenehm sind. Im Grunde sind wir ja anständige Menschen.

Auch die Eltern haben sich in ihrem Verhalten geändert und das färbt auf die Erziehung ab.

Aus den USA kommt der Begriff der «Generation Snowflake», die Kinder wachsen sehr beschützt auf, fragil wie eine Schneeflocke. Da werden klassische Bücher markiert, weil man im Text etwas Anstössiges vorfinden könnte. Als Eltern will man sämtliche Gefahren ausschalten, doch das ist fragwürdig, es sind Sachen, die zum Leben gehören. Ich bin selbst zig mal am Tod vorbei geschrammt, vom Baum gestürzt oder von der Baustelle gefallen. Auch eine gewisse Konfliktbereitschaft muss man lernen. Was man heute Mobbing nennt, habe ich selbst erlebt. In der Schule ist immer irgendeiner drangekommen, ich ebenso. Aber es macht einen auch nicht schwächer.

Claudio Zuccolini: Darum! Buch am Irchel, Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, Darum!. Irchelhalle, Aspenstr. 5, www.buchamirchel.ch. Tickets: Fr. 35/Abendkasse Fr. 40.