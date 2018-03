«Gerade als Kammermusikerin spricht mich der intime Rahmen des Festivals an»

Heute ist der Auftakt der zweiten Auflage der Hänkiturm Classics. Wie fühlen Sie sich kurz vor dem Start? Gibt es in Ihrer Funktion als künstlerische Leitung noch viel zu tun?

Olivia Geiser: Bei mir herrscht vor allem Vorfreude. Es steckt vom ganzen Team viel Herzblut in diesem Projekt. Natürlich sind wir ein bisschen nervös und hoffen, dass alles klappt. Jetzt steht für mich prinzipiell noch die Künstlerbetreuung an. Aber da wir ein kleines kollegiales Team sind, helfen wir alle überall mit.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Ein Highlight ist bestimmt das Swiss Piano Trio am Samstagabend. Das Ensemble ist mir seit meiner Kindheit bekannt und ich habe einen speziellen Bezug dazu. Dennoch sehe ich das ganze Festival als Gesamtkunstwerk. Die einzelnen Ensembles ergänzen sich wunderbar.

Nach welchen Kriterien haben Sie das Programm zusammengestellt?

Unsere beiden wichtigsten Grundsätze sind die hochstehende Qualität unserer Ensembles und die Vielseitigkeit.

Hänkiturm Classics betont immer wieder, den Begriff «Klassik» so weit wie möglich zu fassen. Was heisst das? Wo ziehen Sie die Grenze?

Die Grenze ziehen wir jedes Mal aufs Neue. Etwas Klassisches im engeren Sinne wie das Swiss Piano Trio wird immer im Programm sein. Auch die Zurich Chamber Singers am Sonntag werden uns Perlen aus der Renaissance und der Romantik darbieten. Mit unserem Eröffnungskonzert am Freitag weichen wir jedoch etwas von der Klassik ab.

Und wo ziehen Sie sie als Musikerin? Sie sind ja Pianistin.

Als Musikerin bewege ich mich gerne im Crossover-Bereich, in dem ich Klassik mit anderen Stilrichtungen verbinde. Das Ensemble Gufo Reale, das musikalisch stark folkloristisch geprägt ist, spiegelt diese Faszination wider. Solche «grenzwertigen» Darbietungen liegen mir sehr am Herzen und kommen auch beim Publikum bisher gut an. Populäre Musik werden Sie jedoch wohl nie bei uns zu hören bekommen.

Als Kammermusikerin und Solistin standen Sie bereits auf Bühnen in England, Deutschland, Italien und Peru. Was reizt Sie an dem kleinen Festival Hänkiturm Classics?

Gerade als Kammermusikerin spricht mich der intime Rahmen des Festivals an. Durch die Nähe zum Publikum ist die Kommunikation zwischen Musikern und Zuhörern häufig intensiver. Ich denke, viele Musiker erleben das ähnlich. Sie spielen zwar gerne auf grossen Bühnen, geniessen es aber immer wieder, sich in einem kleinen Rahmen musikalisch mitteilen zu können. Ausserdem komme ich aus Aadorf. Für meine schöne Kindheit und Jugend in Ettenhausen bin ich sehr dankbar. Es bedeutet mir viel, diesen Menschen musikalisch etwas zurückgeben zu können.

Im letzten Jahr waren Sie bereits als künstlerische Leiterin des Klassik-Festivals. Welche Änderungen haben Sie in diesem Jahr aufgrund der letztjährigen Erfahrung vorgenommen?

Wir haben auf Besucherrückmeldungen reagiert und vor allem in die Infrastruktur investiert. Neu gibt es eine Bühne mit besserer Beleuchtung, damit auch die hinteren Reihen nicht nur akustisch, sondern auch visuell auf ihre Kosten kommen. Das war im letzten Jahr nicht optimal. Zudem sitzen unsere Besucher nun auf bequemeren, quietschfreien Stühlen.

Welcher Tätigkeit gehen Sie nach, wenn Sie sich nicht für Hänkiturm Classics engagieren?

Ich bin freiberufliche Musikerin und verfolge vor allem in der Kammermusik meine eigenen Projekte. Ich bin Teil von verschiedenen Duos, die im In- und Ausland auftreten. Zudem unterrichte ich an zweieinhalb Tagen die Woche an der Jugendmusikschule Winterthur und Umgebung. Beide Bereiche ergänzen sich. Ich geniesse es, mein Wissen und meine Liebe zur Musik jungen Menschen weiterzugeben. Dennoch brauche ich den Ausgleich auf der Bühne, da das Musizieren meine grosse Leidenschaft ist.

Was streben Sie 2019 in der dritten Auflage des Festivals an? Stehen einzelne Programmpunkte bereits fest?

Ich habe ein paar Ideen, aber es ist noch nichts spruchreif. Dennoch ist nach dem Konzert bekanntlich vor dem Konzert, weshalb sich unser Team wohl schon bald nach diesem Wochenende zur weiteren Planung treffen wird. (Landbote)