Hören, schauen, mitdenken

Wenn am Freitag die Lesereise 2018 der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich bei der Lesegesellschaft Stammheim haltmacht, ist das auch eine Auszeichnung. Nur vier Abende gibt es, an denen die Empfänger von Werk- und Anerkennungsbeiträgen im Bereich Literatur live ausserhalb der Städte Zürich und Winterthur lesen.

Die ausgewählten Gastgeber müssen sich in der Veranstaltung von Literaturanlässen bereits einen Namen gemacht haben. Die Hirschenbühne dient dabei als einladender Raum für die illustren Autoren. Dana Grigorcea, die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin, sowie die «Debütantin» Daniela Kuhn geben dort ihren Werken eine Stimme.Zu den Gastgeberinnen zählt auch Cornelia Bader, eine Kulturbeauftragte der Lesegesellschaft Stammheim.

Sie ist seit acht Jahren in diesem Gremium, das zurzeit nur aus Frauen besteht – auch wenn die Gründungsmitglieder allesamt Männer waren. «Ich habe Freude an den Anlässen, an der Kultur, die ins Dorf geholt wird», sagt sie über ihre Motivation. Die 1842 gegründete Lesegesellschaft ist quasi der Kulturverein des Stammertals. Damals wie heute wird der Ustertag am 22. November in besonders würdevoller Weise gefeiert.

Die 1830 erfolgte Versammlung von 10 000 Menschen auf dem Ustermer Zimikerhügel, die gegen die Bevormundung der Landschaft durch die Stadt demonstrierten, stand im Zeichen einer liberalen Erneuerung des Kantons Zürich. Von den Zeitungen, die zu jener Zeit in der Stube der Lesegesellschaft Stammheim zur Lektüre aufgelegt wurden, hat der «Landbote» überlebt sowie die NZZ. Wöchentlich kamen die – zunächst nur neun – Mitglieder zusammen, um die politische Lage zu diskutieren und Vorträgen zu lauschen.

Zukunftsweisende Angebote

Als besonders gutes Werk der Lesegesellschaft, und da lässt sich ein Bogen in die Gegenwart schlagen, darf man – nebst einer Volkshochschule, Bank und einem Museum – die Gründung einer Volksbibliothek 1848 betrachten.

Acht Jahre später, so ist es überliefert, berichtete Pfarrer Staub, dass die Spielsucht bedeutend abgenommen habe. Ebenso der Aberglaube, die Furcht vor Hexen, bösen Geistern und Gespenstern, sowie die Anwendung von Beschwörungsformeln, um Krankheiten von Menschen und Tieren abzuhalten. Die Aufklärung war im Stammertal angekommen.

«Wir müssen uns bemühen, nicht als alter Traditionsverein wahrgenommen zu werden», sagt Cornelia Bader, «sondern als der Kulturverein für alle.» Das vielfältige Programm, das von der Gemeinde mit einem kleinen Beitrag pro Einwohner unterstützt wird, trägt dem Rechnung. Mit 350 Mitgliedern bei rund 3000 Einwohnern im Tal ist die Beteiligung sehr gross. Die Generalversammlung der Lesegesellschaft findet weiterhin am Ustertag statt. «Nach dem geschäftlichen Teil bieten wir jedes Jahr, wie es die Satzung fordert, einen Vortrag bildenden Inhalts», so Cornelia Bader. Auch der Sängerbund singt immer noch.

Neutrale Institution

Noch einmal hätte der Lesegesellschaft Stammheim eine politische Aufgabe zufallen können, nämlich als die Wählerversammlung der Fusionsgemeinde vorbereitet wurde. «Früher hätte die Gesellschaft als neutrale Institution die neuen Kandidaten vorstellen müssen», erklärt Cornelia Bader.

«Die Leute erinnerten sich daran und fragten uns an, aber aus zeitlichen Gründen konnten wir das nicht übernehmen.» Die vakanten Positionen der Lesegesellschaft, darunter Präsident und Vizepräsident, sollen bald wieder besetzt sein. Zwei Stammer würden sich einarbeiten und demnächst zur Wahl stellen.

Die Lesereise gibt nicht nur Gelegenheit, die erfolgreiche Autorin Dana Grigorcea mit ihrer Novelle «Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen», für die sie einen Anerkennungsbeitrag erhalten hat, kennen zu lernen. Auch die Empfängerin des Werkbeitrags, Daniela Kuhn, liest aus ihrem Erstlingsroman «Die Stimme meiner Mutter».

Musik kommt von der singenden Bassistin Anna Trauffer, die ihre Klänge oft mit Literatur verbindet. Eine weitere Wortkünstlerin ist die Moderatorin Fatima Moumouni, bekannt für ihre Spoken-Word-Texte aus Prosa, Lyrik und Rap. Ein solch abwechslungsreiches und einmaliges Programm dürfte hohe Beachtung finden.

Lesereise Fachstelle Kultur Freitag, 28. September, 19.30 Uhr. Hirschenbühne, Steigstr. 4, Oberstammheim. Eintritt frei, im Anschluss Apéro. www.lesegesellschaft-stammheim.ch

