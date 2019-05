Im Ortsmuseum über die Heimat nachdenken

Die «Toblerone»-Packung, das «Franck-Aroma» oder der «ABM»-Plastiksack: In einer Ecke des ersten Stocks im Ortsmuseum Dättlikon und Pfungen sind Gegenstände ausgestellt, die wohl alle als typisch schweizerisch beschreiben würden. «Damit wollen wir die Leute berühren und Erinnerungen wach rufen», sagt Co-Leiterin Christine Köchli Strati.

Ebenso als echt schweizerisch würde man die Szenen oder Motive auf den zehn Bildtafeln nebenan bezeichnen: Geranien zum Beispiel oder das Jodelchörli «Echo vom Irchel». Auf der Rückseite der Tafeln finden sich Informationen über die Abbildungen und man lernt, dass die Geranien ursprünglich aus Südafrika stammen. «Oder, dass in vielen anderen Ländern auf der Welt genauso gejodelt wird, wie in der Schweiz», sagt Co-Leiterin Beatrice Scherer.

Viele Stunden Recherche

Für die neue Ausstellung «Heimat» mit dem Untertitel «Dem fremden Land die Ehre, dem Vaterland die Liebe» haben die beiden Co-Leiterinnen mit ihrem zwölfköpfigen Team viele Stunden Recherche investiert. Sie wollten zeigen, dass Heimat überall auf der Welt sein kann, und dass es verschiedene Aspekte zum Thema gibt.

Auf die Frage «Was ist für Sie Heimat?» gibt es denn auch die unterschiedlichsten Antworten. Der 18-jährige Alex Schweizer schreibt zum Beispiel kurz und knapp: «Heimat ist für mich mein Dorf Dättlikon.»

Der 69-jährige Hans Rauber, ebenso aus Dättlikon, schreibt: «Heimat ist für mich überall dort, wo ich mich willkommen fühle.» An den Stellwänden im ersten Stock des alten Bauernhauses sind viele weitere «Heimat»-Definitionen zu lesen – nicht nur von Dättlikern und Pfungemern.

Der wohl bekannteste Schweizer Kabarettist Emil Steinberger schreibt zum Beispiel: «Du wirst es nie loswerden, dort wo Du geboren und aufgewachsen bist, (...) da wird für immer Deine Heimat sein. (...) Sei glücklich, eine solche Heimat zu haben!»

Das Heimatmuseum zeigt Produkte, die typisch schweizerisch sind, wie etwa das «Gerber-Fondue». Fotos: Madeleine Schoder

«Von Anfang an zugehörig»

Beatrice Scherer hat ihre Anfragen letzten Herbst verschickt und die Antworten für die Ausstellung gesammelt. Sie selber lebt seit 34 Jahren in Dättlikon. «Wir haben damals das Haus meiner Schwiegereltern übernommen und ich fühlte mich hier von Anfang an zugehörig.» Christine Köchli Strati wohnt seit elf Jahren in Pfungen. Für sie ist weniger der Ort, sondern viel mehr das Umfeld wichtig im Zusammenhang mit Heimat. «Ich ging immer auf die Leute zu und habe über den Gartenzaun hinweg mit allen geredet.»

In der Ausstellung begegnet man auch Geschichten von Schweizerinnen und Schweizern, die ihre Heimat verlassen haben und in die Welt hinaus gezogen sind – manchmal auch aus wirtschaftlichen Gründen. Die Maturaarbeit von Lilian Hostettler aus Pfungen thematisiert den umgekehrten Weg: Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und in die Schweiz geflüchtet sind. Hostettler hat drei postergrosse Porträts von Flüchtlingen gemalt.

Damit will sie zeigen, dass hinter dem Begriff «Flüchtling» «Menschen wie du und ich stehen», die hoffen, hier eine neue Heimat zu finden. An der Vernissage werden die drei Porträtierten zum Apéro Häppchen aus ihren Heimatländern anbieten. Zudem tritt das Jodelchörli «Echo vom Irchel» auf.

Das Ortsmuseum hat für die Besucherinnen und Besucher auch viel Interaktives zu bieten. «Dazu hat uns die ‹Heimat›-Ausstellung im Stapferhaus Lenzburg letztes Jahr inspiriert», sagt Christine Köchli Strati. Am Eingang erhalten alle kleine Säckli mit Klebepunkten und Bohnen. Die Bohnen wirft man je nach Meinung in die «Ja»- oder «Nein»-Röhre.

Damit beantwortet man Fragen wie «Sollen bei uns Frauen und Männer gleich viel verdienen?» Hinter einem Vorhang ist das Resultat ersichtlich. Grüne Klebepunkte vergibt man für Adjektive, die zur Schweiz passen und rote für diejenigen Begriffe, die man nicht mit der Schweiz in Verbindung bringt. Auf 80 Täfelchen sind Eigenschaften aufgeführt wie «diplomatisch», «schüchtern», «freundlich» oder «weltoffen». «Wir freuen uns auf das Ergebnis», sagt Beatrice Scherer.

Ortsmuseum Dättlikon & Pfungen Saisoneröffnung, Sonntag, 5. Mai, 14 bis 17 Uhr. Unterdorf 11, Dättlikon. Offene Sonntage: 2. Juni, 7. Juli, 1.September, 6. Oktober, jeweils 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei. (Der Landbote)