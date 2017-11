Im Wein liegen Wahrheit und Kunst

Rotwein auf einer Leinwand statt im Glas? Das geht – und wie schön das aussehen kann, sieht man zurzeit an den Wänden des Embracher Gemeindehauses. Zweiundzwanzig gedruckte Bilder und Kunstfotos hängen dort noch zwei Monate in den Gängen.

Verantwortlich für die farbenfrohe Ausschmückung ist die Weinmalerin und Fotografin Judit Nagy L. aus Freienstein-Teufen. Die Weinmaltechnik hat sie selber entwickelt und präsentierte an der Vernissage ein Originalwerk.

Das Bild stellt, leuchtend rot strahlend, zwei sich sitzend umarmende Gestalten; Umrisse von Engelsoder Schmetterlingsflügeln kann man an ihren Rücken erkennen, sie sind ein Ying und ein Yang, je die Hälfte eines Ganzen oder «brother sun, sister moon», wie der Name verrät. «Ich habe es mitgenommen, damit die Besucher es auch berühren können, es ist ein Bild zum Anfassen», sagte die Künstlerin, die auch Weindegustatorin ist.

Viele Versuche im Labor

Der Wein, der dieses Bild erschaffen hat, ist ein italienischer Syrah. Die Technik (und ihre Website) nennt Nagy IVV-Art, angelehnt an das lateinische Sprichwort «In vino veritas» (Im Wein liegt die Wahrheit). Doch man taucht den Pinsel natürlich nicht einfach in den Tropfen: «Wein lebt, wenn ich es direkt auf die Leinwand auftrage, sieht man in fünf, sechs Monaten nichts mehr davon.»

«Ich mag die Natur und Symbole, die Kraft in sich haben.»



In einem langen Prozess entwickelte sie ein Weingemisch mit Acryl, das sich verfestigt und die Weinmoleküle auf der Leinwand fixiert. «Man kann es nicht dann wegkratzen. Ich habe lange im Laboratorium mit Fachpersonen gearbeitet.»

Bleiben konnte das Original im Gemeindehaus nicht, dafür bringt es Nagy an die Finissage, die Ende Januar stattfindet. Zu bewundern ist es aber auf Alubond gedruckt wie andere IVV-Art-Bilder, beispielsweise die Kolibris auf «Be happy» oder «Tipsy meadow».

Die meisten der ausgestellten Werke sind als Photoart-Plexi oder Mixedtechnik entstanden und nehmen Nagys Lieblingsmotive auf: «Ich mag die Natur und Symbole, die Kraft in sich haben.»

Weisser Marmor aus Italien

Den anderen Teil der Ausstellung bilden vier dreidimensionale Skulpturen von Rolf Weber aus Freienstein-Teufen, von Hand gesägt und geschliffen. Die drei Objekte aus Carrara-Marmor verleiten den Betrachter zu eigenen Interpretationen: «Introversion», «Studie» und «Feuer im Wind» sind Formen, die viele Auslegungen erlauben.

Die eine Figur aus Sandstein beeindruckt hingegen in ihrer Einfachheit – «Abstrakte Katze» ist ein langer Bogen mit einem Katzenkopfumriss.

«Die nächsten fünf Jahre will ich vor allem kreativ sein.»



Beide Materialien seien schön zum Bearbeiten, sagte Weber: «Mit Sandstein geht es natürlich schneller, aber man muss sehr vorsichtig sein.» Etwas anders verhält es sich beim 40 Kilogramm schweren «Feuer im Wind», denn «schnell» geht hier nichts: Nur für eine einzige Fläche von vielen benötigte Weber zwischen 40 und 50 Stunden Schleifzeit mit Schaumstoffklötzen, die mit Kunstdiamanten beschichtet sind.

Auch wenn der ehemalige Designer erst seit ein paar Jahren selbst Kunst schafft, ist ihm Kunst doch nicht fremd. Seit 20 Jahren fungiert Weber als Kurator für die jährliche Ausstellung «Kunst im Tal» in Rorbas. Dort traf er letztes Jahr auch Judit Nagy L., die ihm eine gemeinsame Ausstellung vorschlug: «Ich hätte mich natürlich nicht getraut, selber nur vier Objekte auszustellen.» Bald sollen es aber mehr werden. «Die nächsten fünf Jahre will ich vor allem kreativ sein.»

Die Kunstwerke sind während der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu sehen. Die Finissage ist am Freitag, 26. Januar, 18 bis 21 Uhr. www.embrach.ch

(Der Landbote)