«Innerlich bin ich immer noch 25»

Rob Tognoni, man nennt sie den «Tasmanian Devil», woher kommt dieser Künstlername?

Der tasmanische Teufel ist ein vom Aussterben bedrohtes Tier in meiner Heimat Tasmanien, halb Hund, halb Wolf. Er war aber auch eine verrückte Cartoonfigur in den Sechzigern.

Sie haben Australien als Rockmusiker bereits höchst offiziell vertreten.

Der beeindruckendste Auftritt war vielleicht 2004 die Heirat von Prinz Frederik von Dänemark mit Prinzessin Mary, die auch aus Tasmanien stammt. Ich spielte in einem Stadion in Kopenhagen vor fast 50000 Zuschauern die australische Nationalhymne auf der E-Gitarre.

Tognonis grosser Auftritt 2004.

Hatten Sie auch die Möglichkeit, mit dem königlichen Paar zu sprechen?

Ja, natürlich, wir waren in den VIP-Bereich geladen und ich hatte ein paar Biere mit Fred, während meine Frau mit der bezaubernden Prinzessin Mary sprach. Sie sind ganz entspannte Leute.

Ihr Management hat Ihnen schon einige interessante Gigs organisiert.

Ganz toll war für mich auch der Auftritt beim FIFA World Cup 2006 in Kaiserslautern, da gewann Australien 3:1 gegen Japan. Wir spielten auf dem Marktplatz, wo wirklich gut gefeiert wurde. Vergangenes Jahr wurden wir dann ins Mozarthaus in Wien eingeladen, wo wir akustisch spielen mussten – das hatte ich zuvor noch nie getan. Wir beschlossen aber, nichts einzuüben, sondern die Sache einfach auf uns zukommen zu lassen.

«Das Publikum ist vor allem älter geworden und wir stellen jetzt Stühle auf. Der Enthusiasmus ist aber der gleiche.»Rob Tognoni

Bluesgitarrist

Dann gab es noch eine berühmte Tour durch australische Hochsicherheitsgefängnisse…

Allen voran das berüchtigte Boggo Road Jail in Brisbane für sehr harte Kriminelle. Unsere damalige Band hiess «The Outlaws», so dass das Management befand, man könnte die Plattentaufe doch in einem Gefängnis machen. Eine Woche zuvor war ein Ausbruch, und wir dachten schon, nun wird es abgesagt. Wir wurden fünf Stunden lang durchsucht, bis wir anfangen durften. Es war ein surrealer Auftritt, denn einige Leute hatten seit 20 Jahren kein Konzert mehr gehört. Die Anspannung war sehr hoch.

Sie stehen seit 40 Jahren auf der Bühne. Was macht einen guten Performer aus?

Totales Selbstvertrauen, dann reagieren die Leute darauf. Du musst wissen, was du tust. Die Bühne ist dein Territorium, die Menschen müssen das sehen. Abseits der Bühne bin ich eher introvertiert, ein «Homebody».

Und wie haben Sie den Lebensstil eines Rockmusikers bisher überlebt?

Ich lebe es ziemlich aus, das habe ich immer getan. Eine Diät aus Rotwein und Fastfood ist absolut notwendig (lacht). Ich bin 58, wusste aber schon bei meiner ersten Band mit 14, das möchte ich für den Rest meines Lebens machen. Du musst lieben, was du tust, dann entwickelst du grosse Kraft. Auf der Bühne bin ich der «Lord of the Universe».

Mit wem werden Sie in den Groove Club kommen?

Ein Bassist und ein Schlagzeuger sind dabei. Ich selbst bin vor zehn Jahren einmal in Winterthur aufgetreten, aber in Rheinau bin ich zum ersten Mal.

Wie kann man sein Privatleben mit dem eines reisenden Rockstars in Einklang bringen?

Ich war 30 Jahre mit meiner ersten Frau verheiratet, dabei haben wir uns – wie andere Paare auch – auseinander entwickelt. In der Zeit haben wir eine Tochter grossgezogen. Wir hatten einfach früh geheiratet. Meine zweite Beziehung habe ich nun mit einem wundervollen deutschen Mädchen, Heidi. Ich beziehe sie in mein Leben ein, indem sie mein Tour Manager ist und sich um das Merchandising kümmert. Wir sind uns näher, weil wir zusammenarbeiten, aber du musst immer einander zuhören und Kompromisse machen. Sonst fällt es auseinander.

Und wie hat sich das Publikum über die Jahrzehnte entwickelt?

Das Publikum ist vor allem älter geworden und wir stellen jetzt Stühle auf, damit sie sich hinsetzen und zuhören können. Es ist aber immer noch der gleiche Enthusiasmus. Die Körper mögen gealtert sein, doch innerlich sind sie 25. Ich verweigere mich, älter zu werden.

Früher gab es aber noch keine Smartphones, die während des Spielens auf einen gerichtet werden.

Vor zehn Jahren hat mich das abgelenkt; ich war militant dagegen und habe die Leute angegriffen. Heute ärgert mich das gar nicht mehr, denn das regt den anderen nur auf. Ich reagiere mit Selbstvertrauen und habe eine gute Zeit.

Rob Tognoni

Morgen Freitag, 26. April, Bar ab 19 Uhr, Konzert ca. 21 Uhr. Groove Club, Klosterscheune Rheinau. Eintritt: Fr. 15.

(Der Landbote)