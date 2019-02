Kinderzauberwelten

«Die Bilder erinnern an Carigiet», sagt der Fotograf und holt sich die Leinwände Verena Wanners vor die Linse. Es ist Montag, einer der Montage vor einer neuen Ausstellung, den das Galeristenpaar Heinzle im alten Gemeindehaus in Kleinandelfingen jeweils nutzt, um der Presse einen Einblick in seine Arbeit zu geben. Tatsächlich erinnert das Werk der Schaffhauser Künstlerin an manche der bekannten Kinderbuchillustrationen des Bündner Zeichners Alois Carigiet, zumindest was die Wahl der Sujets und das Erzählerische in beiden Arbeiten betrifft.

Wanners Bilder entstehen in Mischtechnik. Jene, die in Kleinandelfingen hängen, sind allesamt neu.

Sie sammelt Asche oder Sand, manchmal Erde im Garten ihres Häuschens im ländlichen Neunkirch und nimmt sie hoch ins Atelier im Dachstock, bringt sie an auf Leinwänden und übermalt sie mehrfach. Dann betrachtet sie, was sie vor sich hat, greift zum Ölstift und zeichnet, was ihr einfällt. «Die besten Ideen entstehen beim Machen, beim Malen», sagt sie. Ihr fallen Geschichten ein, wie sie verträumter nicht sein könnten. Ein Mädchen hier, das seiner Mutter selbstvergessen ein Handtäschchen reicht, ein Kind da, das schläft, Bleistiftherzchen über seinem Kopf und auf der Zehenspitze ein Hahn: «Er kräht rechtzeitig, wenn es aufwachen muss», sagt Wanner mit jener Ernsthaftigkeit, aus der auch ihre Bilder sprechen.

Berührende Unversehrtheit

Es sind Menschen, die sich übers Leben zu wundern scheinen. Staunend sind die Gesichter der Leute, die da Karren ziehen, Zug fahren, einander einfach an der Hand halten, um über die Welt zu staunen. Die Welt, das ist bei Wanner eine heile, ohne jede Ironie. Eine zarte, wie aus Kinderaugen, frisch und freundlich. Eine, in der man sich gern verliert. Es sind da Holzkarren und Esel, Eisenbahnen und Hühner. Viele Hühner, Wanner will selber wieder Hühner haben, wie früher, als ihr damaliger Partner Tiere gehalten hat.

Hier blitzt Farbe auf und da ein Blick, Blicke und Gesichtsausdrücke sind vielsagend in Wanners Werk. Sie hat als Autodidaktin begonnen und sich dann ausbilden lassen an der Schule für Gestaltung in St. Gallen und der Kunstgewerbeschule in Zürich. Seither bildet sie sich weiter bei Künstlern und an Akademien. Ihre Arbeit ist trotz oder gerade wegen der inszenierten Naivität vielschichtig und berührend. (Landbote)