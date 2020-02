Künstlerin formt live Menschen aus Papier

Horta van Hoye stammt aus Belgien, lebt in Montreal – und ist momentan zu Besuch in der Schweiz. Für ihre lebensgrossen Figuren, die sie aus unbedrucktem Zeitungspapier herstellt, hat die Künstlerin mittlerweile internationale Bekanntheit erlangt. Jetzt hat sie gemeinsam mit zwei Schweizer Musikern eine Show entwickelt, die sie am Freitag in Effretikon vorstellen wird. «Le souffle du papier» (auf deutsch: Der Atem des Papiers) heisst das Werk.

Die künstlerische Unterstützung kommt vom Cellisten Carlo Niederhauser und der Hackbrettspielerin Barbara Schirmer. Die beiden werden van Hoye jedoch nicht einfach musikalisch begleiten, wie Schirmer erklärt: «Wir fordern sie mit unserer Musik heraus und versuchen auch, sie zu überraschen.»

Nur eine Woche geprobt

Obwohl das Trio die Aufführung mit einer klaren Struktur versah, soll auch Raum für Unvorhergesehenes und Spontanes bleiben. «Das Ganze hat zwar einen roten Faden, aber er ist sehr locker gesponnen. Es ist eine Gratwanderung – und das wollen wir alle so», sagt Schirmer. Entstanden ist «Le souffle du papier» innert kürzester Zeit. Nur eine Woche hat das Künstler-Trio gebraucht, um die Show zu entwickeln. Zwei Tage lang hat Schirmer gemeinsam mit Niederhauser die musikalischen Ideen vorbereitet. Als van Hoye in der Schweiz ankam, habe man die eigenen Ideen mit denjenigen der belgischen Künstlerin kombiniert.

«Wir haben uns dann in Montreal getroffen und die Musik live im Kloster gespielt, während van Hoye parallel dazu neue Papier-Nonnen erstellte.»Barbara Schirmer

Einige Papierfiguren hat van Hoye für die Auftritte bereits vorbereitet, die restlichen stellt sie live auf der Bühne her. «Da steht eine Rolle mit unbedrucktem Zeitungspapier, sie rollt es ab und macht daraus individuelle Geschöpfe mit eigenen Köpfen und Gesichtern», erklärt Schirmer. Da van Hoye nach ihrem Aufenthalt in der Schweiz wieder in ihre Wahlheimat Kanada zurückkehrt, umfasst die «Le souffle de papier»-Tournee nur gerade zwei Stationen. Auf die Premiere in Mogelsberg (SG) vom letzten Wochenende folgt am Freitag bereits der abschliessende Auftritt in Effretikon.

Ein Kloster voll Nonnen

«Le souffle de papier» ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen van Hoye, Niederhauser und Schirmer. Das Künstler-Trio hat bereits vor rund einem Jahr ein erstes Mal zusammengefunden. «Van Hoye hat mich und Carlo Niederhauser nach Montreal eingeladen», erinnert sich Schirmer. Sie habe dort ein ehemaliges Kloster mit 70 Nonnen aus Papier bevölkert. Schirmer und Niederhauser nahmen dieses Werk als Inspiration, um eine passende Komposition für Cello und Hackbrett zu schreiben. «Wir haben uns dann in Montreal getroffen und die Musik live im Kloster gespielt, während van Hoye parallel dazu neue Papier-Nonnen erstellte.»

Die Belgierin habe im Anschluss an die ersten gemeinsamen Auftritte angekündigt, dass sie 2020 in die Schweiz kommen werde und an einer erneuten künstlerischen Zusammenarbeit interessiert sei. «Die Nonnen konnte sie natürlich nicht mitnehmen, deshalb haben wir uns eine neue Geschichte ausgedacht», erklärt Schirmer. Was dabei herausgekommen ist, können Interessierte nun am Freitagabend, ab 20.15 Uhr im Saal des Alterszentrums Bruggwiesen in Effretikon herausfinden. Die Tickets kosten 25 Franken und können übers Internet bestellt werden.