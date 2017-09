Künstlerische Kreisläufe

Rund 20 Personen haben sich am 15. September in der Kulturschmitte Zell versammelt. Die einen betrachteten die unkonventionellen Asche- und Aluminiumbilder an den Wänden. Die anderen widmeten sich den vielfältigen Raku-Keramikskulpturen auf den Fenstersimsen und den Podesten. Alle studierten die Kunstwerke eingehend oder tauschten sich beim Apéro darüber aus. Grund für die Versammlung war die Vernissage der Ausstellung von Kathrin Fischbacher und Pedro Müller.Das Konzept sei dasselbe wie bisher immer. «Ich lade jeweils zwei Künstler aus der Region ein. Einer davon stellt Bilder aus, während der andere Skulpturen mitbringt», sagt der Betreiber der Kulturschmitte, Tibor von Meiss. Für die Keramikskulpturen der aktuellen Ausstellung ist dieSternenbergerin Kathrin Fisch­bacher verantwortlich. Die mittlerweile pensionierte Kunstschulabsolventin beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit der Keramik. «Seit ich nicht mehr als Primarschullehrerin tätig bin, habe ich wieder mehr Zeit für meine Leidenschaft», sagt die Künstlerin. Ihre Figuren für die Ausstellung widmen sich allesamt der Spiralform, der Natur und dem menschlichen Körper.

Überraschende Ergebnisse

Besonders faszinierend ist für sie der Umgang mit Raku-Keramik. Diese einst von Zen-Mönchen entdeckte Brenntechnik dient zur Herstellung einer rissigen Glasur. «Das Schöne an der Raku-Keramik ist der Überraschungseffekt», sagt Fischbacher. Sie erläutert dies anhand eines Ausstellungsobjekts, das zwei sich küssende Gesichter zeigt. «Wo genau die Risse in den Gesichtern entstehen, kann man im Voraus nicht planen», meint die Künstlerin. Dementsprechend sei auch immer mit einem gewissen Ausschuss zu rechnen. Die Arbeit mit Ton stellt für sie einen natürlichen Kreislauf dar: «Er ist von der Erde gekommen, vom Wasser bewegt, von der Luft getrocknet und von Feuer gebrannt.»

Der natürliche Kreislauf wiederum hat auch in den Aschebildern von Pedro Müller eine zentrale Rolle. «Einerseits entstanden wir ja alle durch die Asche von Supernovä in fernen Galaxien. Andererseits hat die Asche auch etwas Finales», sagt der ehemalige Astrophysiker. Schon seit seiner Kindheit beschäftigt er sich mit den grossen Fragen des Lebens: Wo kommen wir her, wer sind wir und wohin gehen wir? «Meine Antworten darauf zeigen sich meist in meinen Bildern», erklärt Müller. So arbeitet er dort zum Beispiel häufig mit dem Zusammenspiel von Chaos und Ordnung. Der Entstehungsprozess der Bilder sei unterschiedlich lang. «Eine Idee braucht erst mal Zeit, um in mir zu reifen, irgendwann will sie dann raus», erklärt der Stettfurter. Seit seine Kinder ausgezogen sind, habe er auch wieder mehr Zeit für die Kunst. «So bin ich nicht gezwungen, mit meinen Bildern Geld zu verdienen», fügt er hinzu. Das gebe ihm deutlich mehr künstlerische Freiheiten.

Interessierte können die Ausstellung jeweils am Wochenende und noch bis am 8. Oktober besuchen. Es ist bereits die rund fünfzehnte Ausstellung in der mittlerweile bald drei Jahre alten Kulturschmitte.

Herausfordernde Einrichtung

In Zukunft kommen laut von Meiss noch viele weitere hinzu: «Das nächste Jahr ist bereits vollständig ausgebucht», sagt er. Der spannendste Aspekt bei der Durchführung der Ausstellungen ist für von Meiss das Einrichten des Raumes: «Dieses Mal waren wir von 6 Uhr morgens bis kurz vor Mittag damit beschäftigt.» Die Herausforderung dabei sei, den Raum einerseits nicht zu überladen, andererseits aber auch einen guten Schnittpunkt zwischen Bildern und Skulpturen zu finden. (Landbote)