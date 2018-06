Kyburgiade 2018: Eine neue Aera beginnt

Herr Schirmer, Sie sind ein erfolgreicher «klassischer» Pianist. An der Kyburgiade 2017 sind Sie jedoch mit Ihrem Weltmusik-Ensemble «Scurdia»

aufgetreten. Wie geht das zusammen?

Markus Schirmer: Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kinde. Während meiner Studienzeit in Graz lernte ich Mitte der 1990er Jahre den Kurden Risgar Koshnaw kennen, der in Graz Komposition studierte. Er fragte mich eines Tages, ob ich nicht an einem kurdischen Konzertabend mitspielen wolle, ich improvisierte ja schon immer gerne. Ich traute mir das eigentlich nicht zu, doch er drängte mich und liess nicht locker. Tatsächlich ging dann alles gut, es war sehr inspirierend für mich, Leute aus so unterschiedlichen Kulturen kennen zu lernen und mit ihnen Musik zu machen.

Das Musikantische scheint Ihnen im Blut zu liegen. Wie haben Sie diese Leidenschaft entdeckt?

Die Lust zum Improvisieren hatte ich schon immer, meine Eltern haben sie auch gefördert. Ich habe als Jugendlicher gerne Jazz und Pop-Platten gekauft, die ich dann nachspielte, und ich habe mich mit Schulfreunden zu Jam-Sessions getroffen, das hat Spass gemacht.

«Ich habe die Arbeit von Stephan Goerner geschätzt, er hat vielschichtig und interessant programmiert.»Markus Schirmer, Leiter Kyburgiade

Auf Schloss Eggenberg bei Graz gestalten Sie bereits ein Kammermusikfestival namens «ARSONORE», das sehr beliebt ist. Das barocke Prunk-Schloss gehört ja zum UNESCO Weltkulturerbe. Was ist dort Ihr Erfolgsgeheimnis?

Dieses Festival hat eine lange Tradition, vorher veranstaltete es der ORF. Ich leite es seit vier Jahren. In der Grundstruktur ist es der Kyburgiade ähnlich, es ist ein verdichtetes Kammermusik-Festival. Der prunkvolle Saal, in dem es stattfindet, umfasst aber nur etwa 350 Plätze. Programmatisch ist das Festival sehr klassisch ausgerichtet, unser Credo ist es, berühmte Künstler mit hochbegabten Studenten der Kunsthochschule Graz zusammen zu bringen.

Was reizt Sie nun an der Kyburgiade?

Das Festival ist mir ans Herz gewachsen, es ist sehr stimmungsvoll. Ich habe die Arbeit von Stephan Goerner geschätzt, er hat vielschichtig und interessant programmiert. Trotz der Grösse ist das Festival familiär geblieben, der direkte Kontakt zwischen den Musikern und dem Publikum wird gefördert, man sitzt auch nach den Konzerten noch zusammen.

Was möchten Sie nun anders machen?

Ich will versuchen, den familiären Aspekt auch unter den Künstlern zu verstärken. So spielen die geladenen Musikerinnen und Musiker nicht nur in einem, sondern in mehreren Konzerten mit, die Atmosphäre wird so noch vertrauter und intimer. Ich freue mich herzlich darauf, hier im Sommer eine neue musikalische Familie zu gründen.

«Ich freue mich herzlich darauf, hier im Sommer eine neue musikalische Familie zu gründen.»Markus Schirmer

Nun spielen Sie gleich in vier Programmen selber mit. Ist das Klavier nicht ein besonders heikles Openair-Instrument?

Natürlich ist eine Openair-Veranstaltung nicht ideal für einen erstklassigen Flügel, es gab an der Kyburgiade aber schon immer Programme mit Klavier. Ich habe gute Kontakte zur Klavierbaufirma Boesendorfer, deren Flügel ich sehr schätze. Boesendorfer bringt nun einen neuen Flügel auf den Markt, deshalb konnte ich eine günstige Vereinbarung für die Kyburgiade aushandeln.

«Beethoven pur» heisst eines der Kyburgiade-Programme, bei dem Sie mit Freunden Beethovens Kammermusik präsentieren. Wie passt der ernsthafte, heroische Beethoven zur lauschigen Sommernachtsstimmung?

Unser Festival-Thema ist ja «Der Sonne entgegen…», dementsprechend haben wir auch von Beethoven Werke ausgesucht, die das heitere Element offenbaren: die «Frühlingssonate» oder das «Gassenhauer»-Trio. Dazu rezitiert Walter Küng Texte, die einen heiteren, offenen Beethoven zeigen.

Ihr Vater war ein bekannter Schauspieler, und Sie als Musiker arbeiten gerne mit Schauspielern zusammen. Etwa mit Wolfram Berger, der schon öfter bei der Kyburgiade mitwirkte.

Die Zusammenarbeit mit Wolfram hat mir viel gebracht. Nehmen wir unser Projekt «Engel im Kopf - ein musikalischer Querschnitt durch poetische Landschaften» (ORF 1999, CD 572), das sehr erfolgreich war. Bergers lockere, spontane Herangehensweise gefällt mir, jeder Abend mit ihm ist wieder anders.

Sie komponieren ja auch selber, vor allem Songs.

Leider habe ich nicht mehr genug Zeit dafür. Ich machte das einmal für Freunde, die an Shows auftraten, im Pop-Bereich. So habe ich etwa eine Ballade von Whitney Justine für Orchester arrangiert. Ein Lied schaffte es sogar in die Hitparade und wurde für einen Film verwendet, sogar das koreanische Fernsehen hat es gebracht. (Landbote)