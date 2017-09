«Macht und Pracht» öffnet sonst verschlossene Tore

Für einmal hinter Tore blicken, die normalerweise für die Öffentlichkeit verschlossen sind: Das können Interessierte in der Region Winterthur beispielsweise am Samstag in der Villa Schlosshalde in Pfungen und am Sonntag auf dem Areal der ehemaligen Maggi-Fabrik in Kemptthal.

An den Europäischen Tagen des Denkmals finden am kommenden Wochenende in der ganzen Schweiz sowie in 50 europäischen Ländern kostenlose Führungen, Spaziergänge und Workshops statt. Sie sollen zeigen, welches Know-how hinter der Erhaltung von historisch bedeutenden Bauten steckt.

Bis zu 20 Millionen Menschen nehmen europaweit jeweils an den Veranstaltungen teil. In der Schweiz können die Besucher zwischen 100 Orten wählen, in der Region und Stadt Winterthur zwischen 18 Veranstaltungen. Am Schweizer Programm sind die Fachstellen für Denkmalpflege und Archäologie sowie zahlreiche weitere im Bereich Kulturerbe engagierte Institutionen und Private beteiligt. Sie werden von der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe ­(Nike) koordiniert.

«Macht und Pracht» ist der ­Titel der Denkmaltage in diesem Jahr. Burgen und Schlösser, Rathäuser, das Bundeshaus, Kirchen oder Stadthäuser: In solchen Gebäuden materialisiert sich Einfluss, hier werden Machtansprüche demonstriert und Macht zementiert, wie die Nike in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Villa Schlosshalde in Pfungen liess sich der Besitzer der dortigen Tuchfabrik 1888/89 vom Winterthurer Architekten Ernst Jung bauen. Die Backsteinvilla mit grosszügiger Parkanlage zeugt laut Informationsbroschüre der Nike «von einer unternehmerischen Elite, die ihren Reichtum offen zeigte und ihren Machtanspruch mit dem Formenrepertoire des Patriziats zum Ausdruck brachte».

Apéros in Garten und Keller

Garten und Schlosskeller werden gerne für Apéros gemietet, die historischen Räume hingegen von der Stiftung des Zürcher Heimatschutzes, welche die Villa betreut, nur in Ausnahmefällen geöffnet. Eine solche Ausnahme ist der kommende Samstag. An diesem Tag kann der Park zwischen 10 und 17 Uhr frei besichtigt werden. Zur vollen Stunde führt Stiftungsrätin Petra Röthlisberger zwischen 11 und 16 Uhr durch die Räume im Hochparterre. Diese sind meist im Original erhalten.

Auf dem Areal der ehemaligen Maggi-Fabrik in Kemptthal tauchen Besucher in die Geschichte der Fabrik und des Fabrikanten Julius Maggi ein. Sie erfahren ­etwa, welche sozialen Errungenschaften auf das Konto des Sohnes eines italienischen Einwanderers gehen. So schaffte er etwa die Arbeit am Samstagnachmittag ab, organisierte die Krankenversorgung der Beschäftigten und führte eine Kantine ein, damit sich die Arbeiter ordentlich verpflegen konnten.

Soziales Engagement stand indirekt sogar hinter der Erfindung der Suppenwürze, wie Myriam Schlesinger, Mitarbeiterin der kantonalen Denkmalpflege, sagt. Sie ergab sich quasi als Nebeneffekt bei der Entwicklung von Fertigsuppen aus eiweissreichen Hülsenfrüchten, sogenannten Leguminosen. Fabrikarbeiter litten in der aufkommenden Industrialisierung an Fehl- und Unterernährung, da das Geld für die Lebensmittel und die Zeit fürs Kochen fehlte.

«Es ist viel Bildmaterial aus der Zeit der Maggi-Fabrik vorhanden», sagt Schlesinger. So würden etwa auch alte Werbe- und Produktionsfilme gezeigt. Für Kinder wird am Denkmaltag eigens ein Erlebnispfad eingerichtet. Sie können spielerisch das Areal und die Gebäude entdecken.

Blick in die Zukunft

Besucher erhalten aber auch einen Blick in die Zukunft. Was geschieht nun mit dem Areal, wie wird es künftig genutzt? Zwei Dinge sind bereits bekannt: Der Riechstoff- und Aromenhersteller Givaudan braucht zusätzliche Büroarbeitsplätze und stockt deshalb die ehemalige Kistennaglerei auf. Für 120 Millionen Franken entsteht ein Forschungs- und Innovationszentrum. Der Spatenstich ist im April 2016 erfolgt.

Europäische Tage des Denkmals:www.hereinspaziert.ch (Landbote)