Monika Bohe macht aus vielen Welten eine

Schwer auszumalen, was ein Mensch, der in die Schweiz flieht , von unserem Land erwartet. Er rechnet wohl zuletzt damit, dass er hier singen wird — und das sogar auf der Bühne.

Asylbewerber auf die Bühne

Monika Bohe arbeitet mit Asylbewerbern an einem Gesangs- und Theaterstück. Die Männer sind in den Deutschkursen des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks auf das Projekt «Sing & Move» aufmerksam geworden. Mit dabei sind auch Menschen aus europäischen Ländern und der Schweiz. Bohe erinnert sich an die allererste Probe: «Ich sang einen Ton vor und bekam aus der Gruppe fünfzehn verschiedene Töne zurück.» Doch das ist für sie kein Hindernis. Im Gegenteil. «Elementare musikalische Inhalte mit Laien zu erarbeiten, das ist genau die Arbeit, die ich liebe», sagt sie.

Die Zeitungsrevue - Sing&Move - Chor und Theater für alle - Asylsuchende, Ausländer und Schweizer. Video: Sing&Move via Vimeo

Man sieht der Musikpädagogin an, dass sie kein Jota übertreibt. Zugleich räumt sie mit einem Klischee auf: «Wir meinen, dass die Menschen in südlichen oder orientalischen Ländern immerfort singen. Das stimmt nicht.In Afghanistan war Musik unter den Taliban sogar verboten.» In den Proben hat Bohe gemerkt, dass die Asylbewerber keine Mehrstimmigkeit kennen, also keinen Tenor, Bariton oder Sopran. Um dennoch einen Vielklang zu erzeugen, arbeitet sie manchmal mit einem Kanon. Ihr Grundsatz: «Musik ist nicht deshalb gut, weil sie kompliziert und schwierig ist.» Es muss ein persönlicher Bezug da sein zu einem Lied, das jemand singt. «Was auf der Bühne zählt, ist Authentizität.»

Viel ehrenamtlicher Einsatz

Monika Bohe hat ursprünglich Musik und Bewegung studiert. Später kam ein Studiengang in Kulturmanagement hinzu. Heute ist sie Musikschulleiterin an der Musikschule Konservatorium Zürich. «Das nimmt 84 Stellenprozente in Anspruch, die übrigen 16 Prozent kann ich in das Projekt «Sing & Move» stecken», erklärt sie, nicht ohne über diese etwas bürokratische Zahlenakrobatik zu schmunzeln. Derzeit arbeiten sie und ihre Projektpartnerin Sabine Bierich ehrenamtlich. «Für eine Aufführung werden die Ansprüche höher, vor allem an die Bühnentechnik. Wir benötigen daher eine Finanzierung», gibt die Musikpädagogin zu bedenken. Ein ansehnlicher Beitrag ist durch ein Crowd-Funding online zusammengekommen. Um die benötigte Summe zu erreichen, steht jetzt ein Schlussspurt an.

In der guten Stube bei Monika Bohe nimmt ein Kachelofen viel Platz ein. Es ist ganz still, hier im malerischen Stammheim, ausser es donnert gerade ein Traktor mit Zuckerrüben durch das Dorf. «Wenn ich zur Arbeit nach Zürich fahre, pendle ich zwischen zwei Welten», sinniert Bohe: «Aber eigentlich gibt es ja nur eine Welt.» Emotionale Gesten — Erschrecken, Erstaunen, Freude — verstehen Menschen aus allen Kulturen. «Ich nehme ehrlich gesagt auch nicht allzu viel Rücksicht darauf, aus welchem Kulturkreis meine Theaterleute kommen», sagt Bohe. Obwohl ein Mensch beim Singen auch etwas Intimes von sich Preis gibt. Bohe erlebt dennoch keine Widerstände, selbst wenn die Bewegungen in den Proben zu Körperkontakten führen. Auch folgende Szene löst keine Berührungsängste aus: Eine Engländerin spielt ein Pin-up-girl, ein afghanischer Flüchtling gibt den Fotografen. «Überdies», sagt Bohe, «sind sich alle Asylbewerber sehr wohl bewusst, dass sie sich in der Schweiz an eine neue Kultur anpassen müssen.» Die Proben helfen ihnen dabei. Dessen ist sich die Musikpädagogin sicher. «Die Asylbewerber sind im Theaterstück als Menschen gefragt. Sie erleben, dass sie einen Beitrag zu einer Sache leisten können, die einer ganzen Gruppe wichtig ist. Das befähigt die Flüchtlinge, sich in unserer Kultur zu bewegen und sich auszudrücken. Oft nämlich ziehen sie es vor, sich zu verkriechen. Das wenigstens ist mein Eindruck.»

Das Stück, das in den Proben entsteht, soll eine gesungene Zeitung werden. Aus erfundenen Schlagzeilen und Artikeln werden Szenen mit Bewegung und Musik. Die Premiere ist für den Frühsommer 2018 in Schaffhausen geplant. (Landbote)