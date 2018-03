Musse, Zeit und Perfektion

Ihre Hände streichen über seidiges Material, das sich auf einer Scheibe im Kreis bewegt. Geschickt formt Sandra Naef aus einem Klumpen feuchtem Ton ein Gefäss. Erst muss ein Boden geformt, gesetzt werden, wie es heisst, dann zieht sie den Ton hoch. Wenn die Wand überall gleich dünn ist, beginnt das Formen. Zwei Minuten dauert es, bis Sandra Naefs routinierte, tonverschmierte Finger einen formschönen Krug in die Luft halten. «Das Dreckeln muss man mögen», sagt sie und lacht.

Bücher und unablässiges Üben

Sie mochte es immer. Vom ersten Moment an, als sie es bei einem Töpfer in einer Ausstellung im Winterthurer Gewerbemuseum gesehen hat, damals war sie 17. «Das will ich», sie habe es sofort gewusst. Also ging Naef, heute 50, schnuppern. Zwar gab es keine Lehrstellen, dafür einen Lehrmeister, der ihr Talent attestierte und sagte, sie solle sich das Töpfern selber beibringen. Das tat sie: unablässig. Sie schleppte kistenweise Bücher an und übte und übte. «Dann aber kamen die Kinder, ich war lange Jahre alleinerziehend», sagt Naef heute. Und so nahm sie eine Stelle als Arztsekretärin an, das Töpfern kam in dieser Zeit zu kurz: «Die einzelnen Arbeitsschritte brauchen Präsenz und ständige Kontrollen», sagt sie. Zudem vergesse sie einfach alles rund um sich, wenn sie töpfere, die Zeit, das Essen. Im Winterthurer Keramikwerk aber leitete sie jahrelang Kurse. Vor einiger Zeit erst entschied sie sich, ihr eigenes Atelier zu gründen, «nun, da die Kinder aus dem Haus sind».

Wenn der Ofen Glück brennt

Sandra Naefs Tonkrug, den sie eben geformt hat, muss nun erst mal trocknen, bis er «lederhart» ist. In zwei Tagen wird sie wieder in den Keller hinuntersteigen (auch zwischendurch immer mal wieder, frisch getöpferte Objekte wollen öfter mal gewendet werden) und kontrollieren, wie er sich anfühlt. Sie wird ihn in den Ofen stellen für den Rohbrand. Erneut zwei Tage später dann erfolgt der Glasurbrand, der die Gefässe wasserdicht macht. Bei gewissen Techniken folgt ein dritter Brand, zum Beispiel, wenn Naef eine Tasse vergoldet.

«Von der Keramik leben? Das würde ich niemals wollen. Finanzieller Druck würde mir jede Kreativität rauben.»Sandra Naef, Keramikerin

Der Moment, in dem Sandra Naef den Ofen öffnet, ist manchmal zum Haareraufen. Ihr Feind: die Luftblasen. Als Laie von blossem Auge schwer erkennbar, ärgert sie sich massiv über kleinste Unebenheiten, die andere als schön, da Zeuge der Handarbeit bezeichnen würden. «Ich kann es nicht ändern. Ich bin pedantisch perfektionistisch», sagt sie. Solche «missratenen» Gefässe landen dann oben in der Küche zum Eigengebrauch.

Aber sie kennt es auch umgekehrt: «Wenn ich den Ofen öffne und alles ist gut, dann ist das für mich wie Ostern und Weihnachten zusammen.» Manchmal, wenn alles glückt, dann will sie eine Porzellanlampe, eine Eta­gere oder eine Tortenplatte mit Löchern für Ostereier am liebsten für immer behalten.

Und warum möchte sie nicht doch noch hauptberuflich töpfern? «Von der Keramik leben?», fragt sie zurück. «Das würde ich niemals wollen. Finanzieller Druck würde mir jede Kreativität rauben.» Lieber gebe sie sich der Musse hin, wenn sie möge, und müsse nicht produzieren, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Wichtig sei ihr, dass die teuren Materialien über den Verkauf der Arbeiten finanziert seien, sodass sie weiter ohne starres Ziel arbeiten könne. Derzeit sind ihre vielfältigen Erzeugnisse im Showroom beim Atelier im Keller erhältlich oder auch bei verschiedenen Märkten und Ausstellungen. So zum Beispiel am kommenden Wochenende in der Zelglitrotte in Hettlingen. (Landbote)