Nahum Gonzàlez will mit Latino-Musik die Jury für sich gewinnen

«Ich konnte es kaum glauben, als ich mich umdrehte und meine Mutter sah», sagt der 31-jährige Nahum Gonzàlez. Der ursprünglich aus Venezuela stammende Monteur ist vor elf Jahren mit seiner Frau in die Schweiz gezogen und hatte seine Mutter vor dem emotionalen Wiedersehen beim Fernsehsender 3+ zwei Jahre lang nicht mehr gesehen.

Er habe nicht damit gerechnet: «Ich konnte mir vorstellen, dass sie meine Mutter per Videotelefon in die Show holen, um mir viel Glück zu wünschen – aber nicht das.» Der emotionale Auftritt ist den Zuschauerinnen und Zuschauern wohl geblieben, denn er werde auf den Strassen oft gefragt, ob er nicht «derjenige mit der Mutter sei», sagt Gonzàlez und lacht. Auch wurde er schon darauf angesprochen, ob die Überraschung nicht gestellt gewesen sei. Darauf antwortet er: «Ich bin doch kein Schauspieler.»

Das emotionale Wiedersehen mit der Mutter während der letzten Show.

Der grosse Traum

Eine Tour mit einer Liveband durch Lateinamerika, das sei sein grosser Traum, sagt er. Starten würde die Tour in seinem Heimatort in Venezuela: «Ein Gratiskonzert für meine Familie und alle, die ich kenne.»

Gonzàlez schwebt eine grosse Karriere vor und will die Teilnahme an der Fernsehsendung als Sprungbrett nutzen. Auch wolle er sich selber testen und herausfinden, ob auch fremden Leuten sein Stimme gefällt. An seinem Auftritt haben sich dann auch drei von vier Personen der Jury umgedreht: «Das war ein grossartiges Gefühl. Bis jetzt war es durch und durch eine schöne Erfahrung.»

Wie eine Familie

Gonzàlez beschreibt die Stimmung unter den Teilnehmenden als warmherzig. «Als wir alle ein paar Tage zusammen im Hotel waren, sangen und musizierten wir zusammen, Tag und Nacht.»

Früher konnte er sich nicht vorstellen, warum bei Castingshows geweint wird, wenn jemand nicht weiterkommt. Nun wisse er: «Man ist wie eine kleine Familie.» Gewinnen wollten dann aber doch alle alleine: «Jeder will den Pokal in den Händen halten.»