«Ohne Bratsche fehlt mir etwas»

Einmal im Jahr hat Regula Lenzin aus Neftenbach eine Woche ganz für sich. Dann geht es in die Probetage der Winterthurer Symphoniker nach Arosa. Für die zweifache Mutter und Oberärztin Anästhäsie am Kantonsspital Winterthur keine Selbstverständlichkeit. Aber immerhin ist sie schon 22 Jahre Mitglied des Ensembles – länger als sie ihren Mann kennt und ihren fordernden Beruf ausübt. «Nach der Matur an der Kantonsschule Rychenberg, wo ich im Chor und Schulorchester war, fehlte mir etwas: das Zusammenspiel mit anderen», sagt sie. Der Cellist Stefan Fritschi führte sie in die Amateurmusikervereinigung ein, vier (von sechs) festen Dirigenten hat die Bratschistin seitdem erlebt.Und diesen Sommer reiht sich Georg Sonnleitner, ein Wiener Symphoniker, als Gastdirigent ein. Für das aktuelle Konzertprojekt mit österreichischen Kompositionen ist er eine Idealbesetzung, von der auch Regula Lenzin profitiert. «Er vermittelt uns, wie man den Walzer in Wien spielt, nämlich mit der Idee eines Schwungrades: eins, zwei und die drei ein wenig verzögert.» Vier bekannte Strauss-Melodien studieren die Symphoniker gerade ein, «wie man sie vom Neujahrskonzert kennt, sie werden dem Publikum gefallen».

Bariton als fahrender Geselle

Der erste Teil des Konzerts gehört einem grossen Werk, Schuberts Sinfonie in h-moll, die Unvollendete. Der Musikerin ist bewusst, dass immer ein mehr oder weniger grosser Spalt zwischen den eigenen Vorstellungen und dem, was man umsetzen könne, bleibt. Vor allem hätten sie nicht die gleiche Zuverlässigkeit wie ein Profiorchester, bei dem der Ton in jedem Durchlauf sitzt. Insofern sind auch Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen ein hoher Anspruch, an dem sie sich bei den drei Auftritten in Arosa, Zürich und Winterthur messen lassen wollen. Als Bariton begrüsst das Orchester dabei den 21-jährigen Schweizer Äneas Humm, der mit Liederabenden im In- und Ausland zurzeit grosse Erfolge feiert. Im Herbst beginnt er ein Masterstudium an der Juilliard School in New York.

Impuls am Montagmorgen

Manchmal brauche es am Montagmorgen zwar «einen Impuls», das Instrument zur Arbeit mitzunehmen und nach einem anstrengenden Tag an der Probe noch konzentriert seine Stimme zu intonieren. «Mal hat man Mühe, mal findet man seine Oase», drückt es die Familienfrau aus. Das Orchester sei aber auch der Ort, wo man seine Freunde treffe und neue Leute aus verschiedenen Berufen und Lebensphasen kennenlerne. «Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht aktiv musizieren würde», sagt sie, und ihre beiden Töchter, sechs und sieben Jahre alt und selbst schon Blockflöte und Geige lernend, pflichten ihr bei.

Sie selbst wechselte von der Geige zur Bratsche, weil sie sich mit den hohen Tönen nicht anfreunden konnte. Sie klangen ihr auch nach jahrelangem Unterricht noch unangenehm im Ohr. «Dann probier’ doch einfach mal die Bratsche aus», empfahl ein Lehrer, denn die liegt eine Quinte tiefer. Sofort war eine neue Freundschaft geboren.

Nach den Aufführungen wird Gianluca Febo wieder den Taktstock übernehmen. Er ist nun seit einem Jahr Leiter des Orchesters. Als sehr inspiriert, fröhlich und unterhaltsam beschreibt die Bratschistin den Dirigenten, er könne vor allem Emotionen weitergeben. «Es passt aber nie bei allen», erklärt sie aus Erfahrung, «manche sind offener, andere enger an ihrer eigenen Interpretation der Musik». Im aktuellen Konzertprojekt arbeiten 56 Personen mit, einige sind schon seit der Gründung der Winterthurer Symphoniker dabei. Geigen würden eigentlich immer gesucht, und Jüngere sowieso.

Regula Lenzin findet es «ergreifend», wenn man auf der Bühne mitten in der Musik drin sitzt, den Boden vibrieren spürt, und Nebengeräusche von den Instrumenten hört, die das Publikum nicht mitbekommt — ein Privileg. «Es ist einzigartig, und man lernt die Stücke ganz anders kennen.» Die grösste Erfüllung ist und bleibt jedoch die Aufführung, wenn sie merkt: Dem Publikum gefällt das. (Landbote)