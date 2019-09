Per Inserat auf der Suche nach dem Paradies

«Und – Wo ist das Paradies» ist der neue Roman des heute 70-jährigen Familientherapeuten und Autors, Peter Angst aus Henggart, mit langjähriger eigener Praxis in Winterthur. In den letzen 20 Jahren sind von ihm fünf Fachbücher und zwei Romane erschienen. Die Idee zu seinem mittlerweile dritten Roman ist nach vielen Diskussionen mit Freunden über «das Leben danach» und über ein mögliches Paradies entstanden. Ein fachliterarisches Sachbuch wäre für Peter Angst unmöglich gewesen: «Ich bin selbst weder Theologe noch Wissenschaftler». Darum ist nun ein Roman entstanden, der den weiten Spagat zwischen philosophischen Reflexionen über das Paradies und handfester Wirklichkeit versucht.

«Es muss nicht

alles überprüfbar sein. Man darf

ausholen.»Peter Angst, Autor

Die Hauptfigur des Romans ist Leo Steiner, ein wohlbetuchter und in die Jahre gekommener Unternehmer. Anstatt den verdienten Ruhestand auf seinem idyllischen Anwesen geniessen zu können, stürzt ihn der Unfalltod seiner Frau in eine Krise. Als ihm kurz darauf sein langjähriger Gärtner auch noch den Dienst aufkündigt, verwildert Steiner zusehends analog zu seinem im Stich gelassenen Garten. Ihn bedrückt zunehmend die Frage, ob er sich überhaupt auf das Leben nach dem Tod freuen kann. Kurzentschlossen setzt er einen Teil seines stattlichen Vermögens für die Suche nach der besten Paradies-Beschreibung ein.

Viele Paradiesvorstellungen

Nach Erscheinen seines Inserates wird er von Beiträgen überflutet. Sarah, eine welterfahrene Frau, bietet ihm ihre Hilfe an, um ihm aus der Flut der überwältigenden Paradiesvorstellungen zu helfen. «Die beiden Figuren bilden ein Gegensatzpaar. Sarah ist eine gebildete und tolerante Figur, Steiner ist eher festgefahren und einfach gestrickt», spezifiziert Peter Angst ihre Beziehungsdynamik. Sie versucht, die verhärteten Meinungen Steiners aufzuweichen und seinen Vorstellungsraum zu öffnen. Die Liebesbegegnung macht Steiner milder und grosszügiger. Der Roman wird durch die vielen Zuschriften weiblicher und männlicher Personen bereichert, die als Mitautoren an Steiners Wettbewerb teilnehmen und so Impulse zum Nachdenken liefern.

Für Peter Angst sind mit dem Romanschreiben Fantasie, Sehnsucht und Kreativität untrennbar miteinander verbunden: «Es muss nicht alles überprüfbar sein, man darf ausholen und bestehende Grenzen erweitern.» In seinem Roman wiederspiegeln die offenen Möglichkeiten das Thema des Paradieses, das wie das Schreiben verschiedenste Formen annehmen kann. Für den Autor ist das Thema mehr als eine Utopie und beschäftigt ihn neben seiner Schreibtätigkeit: «Je mehr ich mich mit dem himmlischen Paradies befasse, desto mehr wächst in mir die Überzeugung, dass wir das Paradies schon auf dieser alten, schönen Erde suchen und gestalten sollten. Damit wir dann mit glücklichen Bildern und den Erinnerungen dort ‹drüben› ankommen werden.»

Peter Angst: «Und – Wo ist das Paradies». August von Goethe Literaturverlag, Frankfurt am Main, London, New York, 2019.