Sie schliesst das Kapitel Malerei

«Ich könnte ein Buch schreiben», sagt Klara Sigrist, «Titel gäbe es dafür viele». Sie formuliert damit aus, was man denkt, wenn man ihr nur schon kurze Zeit zuhört.90 Jahre alt ist Klara «Klär» Sigrist. Im November wurde sie an der Hüfte operiert, etwas heikel sei das gewesen, wegen der Herzprobleme. Sprichts und erhebt sich schwungvoll aus dem Schaukelstuhl. Die Gehstöcke habe sie nicht lange benutzt, sie seien ihr im Weg gewesen.

Power hat die Frau, die am Wochenende vom 7. und 8. März zum 29. und zum letzten Mal ihre Bilder ausstellt. Sie hat ihren Mann bis zu dessen Tod gepflegt, sechs Jahre, in denen sie vieles andere in den Hintergrund stellte. Jetzt möchte sie wieder losziehen, auf Reisen gehen. «Und ich kann ja nicht alle meine Werke bei mir aufhängen.» Das heisst in ihrem Haus in Rickenbach, das sie selbst in Schuss hält. Interessierte sollen in ihr Atelier in Oberwinterthur kommen und für Bilder, die ihnen gefallen, bezahlen, was sie wollen. Preisschilder hängt sie keine mehr an die Werke. Den Erlös spendet sie Pro Audito, einer Selbsthilfeorganisation von und für Schwerhörige. Eine ihrer Enkelinnen – sie hat fünf Enkel und Enkelinnen, gleich viele wie Kinder – sei schwerhörig und die Organisation sei eine gute Sache.

Dalmatiner-Punkte zählen

Die Kunst hat Sigrist lange begleitet. 1978 besuchte sie zum ersten Mal einen Kurs. Von da an malte sie wie und woran sie Freude hatte. «Da hatte ich ein Rosenjahr», sagt sie und zeigt auf die Blumenbilder, «das ist in Mallorca, jenes im Schwarzwald». Viele Katzen, einige Hunde, ein Pferdekopf gesellen sich zu den Naturbildern. Aus Flüssigwachs hat sie Werke gefertigt, das sei aber sehr anstrengend. Mit Kohle hat sie experimentiert, darauf reagierte sie aber allergisch. All das erzählt sie ohne Ressentiments, es sei eben, wie es sei. Auch die Bilderrahmen hat sie anfangs selbst hergestellt und mit Farbe versehen, sie sollten perfekt zum Bild passen.

Manchmal brachte sie auf die Leinwand, was anderen gefiel. Hunde- und Katzenhalter gaben bei ihr Tierporträts in Auftrag. An das Frauchen eines Dalmatiners erinnert sie sich besonders lebhaft: «Sie sah mir jeweils über die Schulter und überprüfte, ob die Punkte am richtigen Ort sind», sagt Sigrist lachend.

1950 nach England

Aufgewachsen ist Sigrist in Lyss im Kanton Bern, «in hundsarmen Verhältnissen». Das Mädchen begeisterte sich für die Künste – zunächst aber jene auf Parkett. Das Tanzen hatte es ihr angetan.

«Ich bin nicht der Typ, der nichts tun kann»Klara Sigrist

Beruflich verschlug es sie in die «Bürolehre» nach Biel in eine amerikanische Uhrenfabrik. Der Chef schlug ihr vor, in den USA zu arbeiten. Gereizt habe sie das schon, erst wollte sie aber Englisch lernen. Via Inserat kam sie an eine Anstellung in der Grafschaft Sussex.

1950, im Alter von 20 Jahren, trat sie die Reise an. Zuerst mit dem Zug, dann mit dem Schiff – «ich war so seekrank, sterben wäre schöner gewesen», sagt sie. Sie, die heute gerne Flussreisen unternimmt. «Damals war Reisen noch anders.» In London angekommen seien die Spuren des Kriegs noch deutlich zu sehen gewesen. In Sussex aber gefiel es ihr sehr gut. Sie kümmerte sich um die vier Kinder eines Ärzteehepaars in deren stattlichen Villa und habe viel Freizeit gehabt. Diese verbrachte sie gerne auf unsicherem Untergrund: «Ich entdeckte das Eistanzen».

Eineinhalb Zentimeter fehlten

Nach dem Jahr Aufenthalt hätte sie direkt nach Amerika reisen und dort eine Stelle antreten können. Doch sie habe Angst gehabt, nicht gewusst, wie die politische Situation sei und was sie erwarten würde. Zurück in die Schweiz zu reisen erschien ihr sicherer. In Davos betreute sie die Kinder von Gästen in drei Hotels, «und einen Monat lang den Schäferhund einer Amerikanerin».

Sie beherrschte nach diesen Erfahrungen vier Sprachen. Um Stewardess zu werden, absolvierte sie zusätzlich die notwendigen Ausbildungen im medizinischen Bereich. Aber: «Es fehlten eineinhalb Zentimeter.» Sie verpasste die Mindestgrösse von 1.60 Meter knapp. Also wurde sie Krankenpflegerin, heiratete, kümmerte sich um die fünf Kinder – und begann zu malen. «Ich bin nicht der Typ, der nichts tun kann», sagt sie. Man glaubt es ihr und ist gespannt auf die nächsten Kapitel.

Finissage mit Ausverkauf der Bilder (Spenden zu Gunsten von Pro Audito) am Samstag, 7. März, und Sonntag, 8. März, jeweils von 13 bis 18 Uhr an der Flugplatzstrasse 5 in Oberwinterthur.